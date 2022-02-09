Üye Girişi
Son dakika haber: Yatarak tedavi görmek zorunda kalan çocuklar, hastane okulunda eğitim görüyor - Son Dakika

Son dakika haber: Yatarak tedavi görmek zorunda kalan çocuklar, hastane okulunda eğitim görüyor

09.02.2022 23:21

Gelen son dakika haberine göre Yatarak tedavi görmek zorunda kalan çocuklar, hastane okulunda eğitim görüyor Yatak başında eğitim gören çocuklar, sınıflarına dönecekleri günü bekliyor Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr.

Yatarak tedavi görmek zorunda kalan çocuklar, hastane okulunda eğitim görüyor

Yatak başında eğitim gören çocuklar, sınıflarına dönecekleri günü bekliyor

Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Murat Gündüz:

"Hem motivasyon hem de eğitimlerine katkı oluyor"

ADANA - Adana'da hastalıkları nedeniyle yatarak tedavi görmek zorunda kalan çocuklar, yataklarında veya hastane okulunda eğitim görüyor.

Kronik rahatsızlıkları nedeniyle bazı çocuklar hastanede tedavi görmek zorunda oldukları için okula gidemiyor. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde ise tedavi gören ilk ve ortaöğretimdeki çocuklar, TOKİ Köprülü İlkokulu'na bağlı olarak açılan hastane sınıfında eğitim görüyor.

Uzun süreli tedavileri nedeniyle okula gidemeyen çocuklar yataklarında veya hastane okulunda eğitimlerinden geri kalmıyor.

"Sanki hiç hastanede yatmıyorlarmış gibi"

Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Murat Gündüz, hastane sınıfı ve yatak başında verilen dersler hakkında bilgi verdi. Gündüz, "Okul çağındaki çocuklarımız zaman zaman uzun süre hastanede yatmak zorunda kalıyorlar. Bu süre içerisinde eğitimlerinden geri kalmamaları için burada derslerine devam edebiliyorlar. Bunu toplu olarak da yapabiliyorlar ama yatak başında da devam edebiliyorlar. Sanki hiç hastanede yatmıyorlarmış gibi eğitimleri aralıksız devam ediyor. Bu da miniklerimize hem bir motivasyon hem de eğitimlerine katkı oluyor" ifadelerini kullandı.

"Çocukların eğitim açığını kapatıyoruz"

Öğretmen Gül Akbulut ise çocukların eğitim açığını kapatmak için çabaladıklarını belirterek, "Burada uzun kronik rahatsızlığı olan çocuklar tedavi görürken eğitimlerinden uzak kalıyorlar. Burada her gruptan, her seviyeden çocuk var. Biz bütün çocukların eğitimlerine devam ediyoruz. Sınıf ortamında ve yatak başı eğitimlerimiz var. Bu şekilde bütün çocukların eğitim açığını kapatıyoruz" dedi.

Beyaz kan düşüklüğü sebebiyle hastanede tedavi gören ve yatak başı eğitim alan Mustafa Can Küçük de eğitiminden geri kalmadığını için mutlu olduğunu, biran önce okuluna dönmek istediğini söyledi.

Oğlu Çınar yatak başında ders alan anne Elif Şahin, "Oğlum 1 haftadır burada ve okuldan geri kalmadı. Çok memnunum. İnşallah oğlum biran önce düzelir kendi okulunda, sınıfında derslerini görür" diye konuştu.

Son dakika haber: Yatarak tedavi görmek zorunda kalan çocuklar, hastane okulunda eğitim görüyor
Son dakika haber: Yatarak tedavi görmek zorunda kalan çocuklar, hastane okulunda eğitim görüyor
Son dakika haber: Yatarak tedavi görmek zorunda kalan çocuklar, hastane okulunda eğitim görüyor

YORUMLAR
500

Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi, Balcalı Hastanesi, Murat Gündüz, Hastane, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Yatarak tedavi görmek zorunda kalan çocuklar, hastane okulunda eğitim görüyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
23:25 AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Fatura ödemeyeceğim" restine ilk cevap: Provokasyon
23:14 Balıkesir'de 3 kişiyi silahla vurmuştu! O CHP'li Başkan tutuklandı
23:07 Alevi vatandaşlara yönelik ağza alınmayacak küfürler eden Yakup Tilki emniyet güçleri tarafından tutuklandı
23:03 Ayşenur Arslan'ın, Türk Mukavemet Teşkilatı'nı "suikastçı örgüt" olarak tanımlaması sonrası RTÜK inceleme başlattı
23:02 Son Dakika: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koronavirüs testi pozitif çıktı
23:00 Polislerin gözaltına alındığı kovalamacada ilginç detaylar! Hayatını kaybeden genç kız için 7 defa 'kayıp' başvurusu yapılmış
22:32 Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete elektrik faturası resti: Zamlar geri çekilmezse ödemeyeceğim
22:28 Fırtına, Türkiye Kupası'nda dolu dizgin! Trabzonspor, Denizlispor'u mağlup ederek çeyrek finale çıktı
22:10 Son Dakika: Halil Falyalı cinayeti İstanbul'a sıçradı! 3 şüpheli gözaltında
21:59 Inter'de olanlar oldu! Hakan Çalhanoğlu takım arkadaşlarıyla yumruk yumruğa kavga etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 23:30:22. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Yatarak tedavi görmek zorunda kalan çocuklar, hastane okulunda eğitim görüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement