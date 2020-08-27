Son dakika haber... Yatırım fonu istatistikleri
Son dakika ekonomi haberine göre Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,05 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,07 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,05 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,07 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Yatırım Fonları
|0,05
|293
|233
|58
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|-0,04
|72
|53
|18
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|0,07
|17
|10
|7
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|1,07
|65
|61
|4
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|0,06
|68
|60
|8
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|-0,07
|34
|22
|12
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|-0,52
|12
|3
|9
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|0,02
|24
|24
|0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika 3 yıldır aranan firari FETÖ'cü, çatı arasında yarı çıplak halde yakalandı Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti Manchester City, Lionel Messi'ye 100 milyon euro ve 3 oyuncu teklif edecek DSÖ Başkanı, salgında herkesin gözardı ettiği sağlık sorununa dikkat çekti: Koronavirüs milyonlarca insanın akıl sağlığını etkiledi Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de gerginliği artıracak iki hamle! Mısır'la imzalanan anlaşma onaylandı, yeni Navtex yayınlandı Fırıncı ile borcunu istediği müşterisinin odunlu kavgasında 8 kişi yaralandı Galatasaray, Younes Belhanda'ya Gremio'dan gelen teklifi kabul etti Avrupa'da ikinci dalga paniği! Vaka sayıları her geçen gün artıyor Her söylediğiyle gündem olan Mehmet Ceyhan, salgının kontrolden çıkma nedenlerini tek tek sıraladı Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi Son Dakika: Türkiye'de 27 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 26 can kaybı, 1491 yeni vaka tespit edildi Fenerbahçe, İsviçre Federal Mahkemesi'ne yaptığı itiraz başvurusu reddedilen Trabzonspor'dan 137 bin TL tazminat alacak Eşine "Dağlık alana gidiyorum" diyerek evden çıkan genç, ağaca asılı halde ölü bulundu Fenerbahçe ile adı geçen Malang Sarr, Chelsea ile 5 yıllık sözleşme imzaladı Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'e 12 milyon TL değerinde villa aldı