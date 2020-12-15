Son dakika haber: Yatırım zengini Mamak - Son Dakika

Mamak Belediyesi, yatırımda hız kesmiyor. Mamak'ın farklı mahallelerinde temelleri atılan dev yatırımlar, yıldız gibi parlıyor. İnşaatları çok hızlı bir biçimde ilerleyen projeleri yapıldıkları mahallelerde vatandaşlar tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

Mamak'ın çehresini değiştiren tesislerin inşaatlarıyla yakından ilgilenen ve sık sık çalışmaları yerinde inceleyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, Başkan yardımcıları, ilgili birim müdürleri ve belediye personelleri ile birlikte şantiyeleri gezdi. Yatırımlarına hız kesmeden devam eden Başkan Köse, Akdere Bilim ve Sanat Merkezi, Altınevler Gençlik Merkezi, Kartaltepe, Çağlayan, Mehtap ve Tuzluçayır mahallelerine hizmet verecek Kültür Merkezi ile Kutlu, Mutlu ve General Zeki Doğan mahallelerine hizmet verecek sosyal tesiste incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Her adımda Mamak'ı ve Mamaklıları daha ileri taşımayı hedeflediklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Yaptığımız tüm yatırımları, işimize duyduğumuz aşkla, estetik dokunuşlarla ve yenilikçi fikirlerle bir sanata dönüştürüyoruz. Mamak bu yatırımlar sayesinde değişiyor ve değişmeye devam edecek. Şu anda Mamak'ın pek çok noktasında şantiyemiz var" dedi.

İlk Durak Akdere Bilim Sanat Merkezi

İlk olarak Mamak'ın vizyon projelerinden biri olan Akdere Bilim ve Sanat Merkezi'nde incelemelerde bulunan heyet, çalışmalar hakkında bilgi aldı. 4 katlı inşa edilen merkezin Mamak'ın geleceğine ve gençliğine hitap edeceğini kaydeden Başkan Köse, tesis ile mahallenin de değer kazanacağını belirtti. Kafeterya, yemekhane, spor salonu, aile merkezi, yabancı dil eğitim odaları, derslikler, gençlik merkezinden oluşan tesisin ince işleri ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor. Köse ve heyeti ardından Kartaltepe, Çağlayan, Mehtap ve Tuzluçayır mahallelerine hizmet verecek kültür merkezini gezdi.

Tesiste, büyük ölçekli uyanık kütüphane, kreş, millet kıraathanesi ve aşevinin yer alacağını belirten Başkan Köse, "Mamak'ın ihtiyaçlarına cevap verecek yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Mamak'ın geleceği için çalışıyoruz. Mamaklı vatandaşlarımızın konforu ve çocuklarımızın geleceği için çalışmayı sürdüreceğiz" dedi. Köse ve heyeti ardından Kutlu, Mutlu ve General Zeki Doğan mahallelerinde boş duran sosyal tesisi gezdi. Tesisin dönüştürülme çalışmalarını da yerinde inceleyen Köse, merkezin her yaştan insana hizmet verecek şekilde tasarlanacağını da sözlerine ekledi. Hayata geçen yatırımlarla Mamak'ın adeta üstü açık dev şantiyeye döndüğünün altını çizen Köse, "Mamak'a yönelik hazırladığımız birçok proje bulunuyor. Standart olarak her mahalleye yönelik yaptığımız yatırımlarımız var. Bu projelerle bölgesel kalkınmayı sağlıyoruz. Mamaklıların sosyal ve ekonomik hayatlarına yönelik hazırlanan projelerle Mamak, Başkent'in yükselen yıldızı haline geldi" dedi.

Köse'nin son adresi ise geçtiğimiz Ağustos ayında Altınevler Mahallesi'nde temeli atılan Altınevler Gençlik Merkezi oldu. 2 bin metrekarelik alanda 2 katlı olarak inşa edilen tesiste incelemelerde bulunan Köse ve yanında bulunan heyet, tesisin son durumu hakkında da bilgi aldı. Tesisin gelenekle modernin buluşması olacağını kaydeden Köse, "Artık yatırımlarımızı taçlandırma zamanı. Güzel Mamak bu yatırımlar sayesinde değişiyor ve değişmeye devam edecek. Şu anda Mamak'ın pek çok noktasında şantiyemiz var. Bunların tamamını kısa sürede bitirmeyi hedefliyoruz" dedi. Başkan Köse gezdiği tüm duraklarda çalışmaların daha hızlı ilerlemesi talimatını verdi. - ANKARA