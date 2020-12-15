Son dakika haber: Yatırım zengini Mamak - Son Dakika

Son dakika haber: Yatırım zengini Mamak

15.12.2020 09:30
Son dakika haber: Yatırım zengini Mamak, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Mamak Belediyesi, yatırımda hız kesmiyor.

Mamak Belediyesi, yatırımda hız kesmiyor. Mamak'ın farklı mahallelerinde temelleri atılan dev yatırımlar, yıldız gibi parlıyor. İnşaatları çok hızlı bir biçimde ilerleyen projeleri yapıldıkları mahallelerde vatandaşlar tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

Mamak'ın çehresini değiştiren tesislerin inşaatlarıyla yakından ilgilenen ve sık sık çalışmaları yerinde inceleyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, Başkan yardımcıları, ilgili birim müdürleri ve belediye personelleri ile birlikte şantiyeleri gezdi. Yatırımlarına hız kesmeden devam eden Başkan Köse, Akdere Bilim ve Sanat Merkezi, Altınevler Gençlik Merkezi, Kartaltepe, Çağlayan, Mehtap ve Tuzluçayır mahallelerine hizmet verecek Kültür Merkezi ile Kutlu, Mutlu ve General Zeki Doğan mahallelerine hizmet verecek sosyal tesiste incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Her adımda Mamak'ı ve Mamaklıları daha ileri taşımayı hedeflediklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Yaptığımız tüm yatırımları, işimize duyduğumuz aşkla, estetik dokunuşlarla ve yenilikçi fikirlerle bir sanata dönüştürüyoruz. Mamak bu yatırımlar sayesinde değişiyor ve değişmeye devam edecek. Şu anda Mamak'ın pek çok noktasında şantiyemiz var" dedi.

İlk Durak Akdere Bilim Sanat Merkezi

İlk olarak Mamak'ın vizyon projelerinden biri olan Akdere Bilim ve Sanat Merkezi'nde incelemelerde bulunan heyet, çalışmalar hakkında bilgi aldı. 4 katlı inşa edilen merkezin Mamak'ın geleceğine ve gençliğine hitap edeceğini kaydeden Başkan Köse, tesis ile mahallenin de değer kazanacağını belirtti. Kafeterya, yemekhane, spor salonu, aile merkezi, yabancı dil eğitim odaları, derslikler, gençlik merkezinden oluşan tesisin ince işleri ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor. Köse ve heyeti ardından Kartaltepe, Çağlayan, Mehtap ve Tuzluçayır mahallelerine hizmet verecek kültür merkezini gezdi.

Tesiste, büyük ölçekli uyanık kütüphane, kreş, millet kıraathanesi ve aşevinin yer alacağını belirten Başkan Köse, "Mamak'ın ihtiyaçlarına cevap verecek yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Mamak'ın geleceği için çalışıyoruz. Mamaklı vatandaşlarımızın konforu ve çocuklarımızın geleceği için çalışmayı sürdüreceğiz" dedi. Köse ve heyeti ardından Kutlu, Mutlu ve General Zeki Doğan mahallelerinde boş duran sosyal tesisi gezdi. Tesisin dönüştürülme çalışmalarını da yerinde inceleyen Köse, merkezin her yaştan insana hizmet verecek şekilde tasarlanacağını da sözlerine ekledi. Hayata geçen yatırımlarla Mamak'ın adeta üstü açık dev şantiyeye döndüğünün altını çizen Köse, "Mamak'a yönelik hazırladığımız birçok proje bulunuyor. Standart olarak her mahalleye yönelik yaptığımız yatırımlarımız var. Bu projelerle bölgesel kalkınmayı sağlıyoruz. Mamaklıların sosyal ve ekonomik hayatlarına yönelik hazırlanan projelerle Mamak, Başkent'in yükselen yıldızı haline geldi" dedi.

Köse'nin son adresi ise geçtiğimiz Ağustos ayında Altınevler Mahallesi'nde temeli atılan Altınevler Gençlik Merkezi oldu. 2 bin metrekarelik alanda 2 katlı olarak inşa edilen tesiste incelemelerde bulunan Köse ve yanında bulunan heyet, tesisin son durumu hakkında da bilgi aldı. Tesisin gelenekle modernin buluşması olacağını kaydeden Köse, "Artık yatırımlarımızı taçlandırma zamanı. Güzel Mamak bu yatırımlar sayesinde değişiyor ve değişmeye devam edecek. Şu anda Mamak'ın pek çok noktasında şantiyemiz var. Bunların tamamını kısa sürede bitirmeyi hedefliyoruz" dedi. Başkan Köse gezdiği tüm duraklarda çalışmaların daha hızlı ilerlemesi talimatını verdi. - ANKARA

Son dakika haber: Yatırım zengini Mamak
Son dakika haber: Yatırım zengini Mamak
Son dakika haber: Yatırım zengini Mamak
Son dakika haber: Yatırım zengini Mamak
Son dakika haber: Yatırım zengini Mamak
Son dakika haber: Yatırım zengini Mamak
Son dakika haber: Yatırım zengini Mamak

Mamak Belediyesi, Murat Köse, Akdere, Mamak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Yatırım zengini Mamak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Papu Gomez Gasperini ile kavga etti, Atalanta'dan ayrılacağını duyurdu Emre Belözoğlu, Mesut Özil transferi için bizzat devreye girdi 141 gün boyunca Kars'tan Karadeniz'e yürüdü! 'Arkadaş' çiftleşebilmek için göç etti Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik operasyon 5 maddede salgınla mücadelede yeni kararlar Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 11'i seçildi! Gözler efsane futbolcuyu aradı PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi
Sosyalist yazarlar Muzaffer Oruçoğlu ile Emrah Cilasun arasında öpücük polemiği Sosyalist yazarlar Muzaffer Oruçoğlu ile Emrah Cilasun arasında öpücük polemiği         
09:31
ABD'li yetkili: Yaptırımlar ABD ve Türkiye ordularının ilişkisine zarar vermemek için incelikle tasarlandı ABD'li yetkili: Yaptırımlar ABD ve Türkiye ordularının ilişkisine zarar vermemek için incelikle tasarlandı         
09:09
Son Dakika! İran Dışişleri Bakanı, ABD'nin Türkiye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlarını kınadı Son Dakika! İran Dışişleri Bakanı, ABD'nin Türkiye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlarını kınadı         
08:47
Demba Ba, ırkçı hakem Sebastian Coltescu le telefonda görüştü Demba Ba, ırkçı hakem Sebastian Coltescu le telefonda görüştü         
08:38
Kendi mezarını kazan vatandaş: Salgın var ölebilirim, kimseye zahmet vermeyeyim Kendi mezarını kazan vatandaş: Salgın var ölebilirim, kimseye zahmet vermeyeyim         
08:20
Koronavirüs aşısında büyük açgözlülük! Zengin ülkeler aşıyı kaptı, parası olmayanlar 2024'ü bekleyecek Koronavirüs aşısında büyük açgözlülük! Zengin ülkeler aşıyı kaptı, parası olmayanlar 2024'ü bekleyecek         
07:59
SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, canlı yayında fena coştu: Patriot'suz 48 saatte Tel Aviv'den girer Kudüs'ten çıkarız SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, canlı yayında fena coştu: Patriot'suz 48 saatte Tel Aviv'den girer Kudüs'ten çıkarız         
00:35
BluTV, 'Çıplak' dizisini yayından kaldırdı BluTV, 'Çıplak' dizisini yayından kaldırdı         
23:41
Yalova'da 40 günlük su kaldı, acil durum yönetimi kararı alındı Yalova'da 40 günlük su kaldı, acil durum yönetimi kararı alındı         
21:37
17 yaşındaki genç, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti 17 yaşındaki genç, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti         
21:21
ABD, Türkiye'ye uygulanacak S-400 yaptırımlarını açıkladı! Listede bir kurum, 4 de bürokrat var ABD, Türkiye'ye uygulanacak S-400 yaptırımlarını açıkladı! Listede bir kurum, 4 de bürokrat var         
21:02
12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti 12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti         
19:08
Yargıtay'dan 2 önemli maske kararı: Polis ceza kesemez, caddelere uyarı levhası asılmalı Yargıtay'dan 2 önemli maske kararı: Polis ceza kesemez, caddelere uyarı levhası asılmalı         
17:29
Kısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler Kısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler         
16:36
Ayşegül Yıldız, İbo Show'a katılan kızı için yapılan kötü yorumlara sert çıktı Ayşegül Yıldız, İbo Show'a katılan kızı için yapılan kötü yorumlara sert çıktı         
15:58
Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve Ereğli Demir Çelik'in oldu Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve Ereğli Demir Çelik'in oldu         
13:27
Hülya Açıkgöz ihanete uğradığı ileri sürülen kardeşi Hadise'ye boynuz emojisiyle gönderme yaptı Hülya Açıkgöz ihanete uğradığı ileri sürülen kardeşi Hadise'ye boynuz emojisiyle gönderme yaptı         
07:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2020 09:39:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Yatırım zengini Mamak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei