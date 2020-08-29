Son dakika haber... Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve dolar kaybettirirken, altın kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de haftayı yüzde 0,84 azalışla 1.100,55

puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.083,14 puanı, en yüksek ise 1.118,24 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Mali Endeks yüzde 1,30 azalışla 1.137,53

puana, Teknoloji Endeksi yüzde 1,27 düşüşle 1.618,12 puana geriledi. Sanayi Endeksi yüzde 1,26 artışla 1.569,23 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,42 kazançla 998,68

puana yükseldi.

Karsan Otomotiv en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 14,44 ile Karsan Otomotiv oldu. Karsan Otomotiv'i yüzde 8,89 artışla İş Y. Men. Değ., yüzde 8,10 yükselişle de Ege Endüstri izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 6,15 ile Emlak Konut GMYO, yüzde 5,25 ile Tekfen Holding ve yüzde 4,71 ile TAV Havalimanları şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 7 milyar 798 milyon lirayla Petkim, 4 milyar 995 milyon lirayla Güneş Sigorta ve 4 milyar 907 milyon lirayla Garanti Bankası yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 42 milyar 383 milyon lirayla BİM Mağazalar, 39 milyar 205 milyon lirayla Koç Holding ve 38 milyar 190 milyon lirayla da ASELSAN şeklinde sıralandı.

Altın yükseldi, döviz düştü

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,16 artışla 461,50

liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,12 yükselişle 3 bin 61 liraya çıktı.

Serbest piyasada haftayı dolar düşüşle, avro ise yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,07'lik sınırlı azalışla 7,3400

lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,94 yükselişle 8,7170

lira oldu.

Geçen hafta 9,6920

lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,23'lük artışla 9,8110

liraya ulaştı. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,51 değer kazanarak 8,1490'dan kapandı.

Yatırım fonları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,29, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,29 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,63 ile hisse senedi fonları ve fon sepeti fonları oldu.

(Sürecek)