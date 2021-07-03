Son dakika haber... Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,09 kayıpla tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.351,64 puanı, en yüksek 1.397,55 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 0,17 azalışla 1.313,39 puana, Sanayi Endeksi yüzde 0,60 azalarak 2.452,02 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 2,14 kayıpla 1.115,51 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 1,43 değer kaybıyla 1.779,24 puana geriledi.

Erbosan, en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 30,81 ile Erbosan oldu. Onu yüzde 9,82 ile Alarko Holding, yüzde 9,61 ile Arçelik izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 8,33 ile Torunlar GMYO, yüzde 7,96 ile İhlas Gayrimenkul, yüzde 7,80 ile Emlak Konut GMYO şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 5 milyar 853 milyon 5 bin 275 lira ile Türk Hava Yolları, 5 milyar 210 milyon 877 bin 45 lira ile Garanti BBVA, 2 milyar 605 milyon 490 bin 707 lira ile Sasa Polyester yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 63 milyar 490 milyon lira ile Ereğli Demir Çelik, 58 milyar 707 milyon 243 bin lira ile Ford Otosan, 47 milyar 624 milyon 165 bin 379 lira ile Koç Holding şeklinde sıralandı.

Altın ve dolar düştü

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,66 kayıpla 498,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,66, değer kaybıyla 3 bin 303 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,38 değer kaybederek 8,6980 lira, avronun satış fiyatı da 1,51 azalışla 10,2930 lira oldu.

Geçen hafta 12,2140 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,65 gerileyerek 12,0120 liraya indi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,58 kayıpla 9,4320 liradan kapandı.

Yatırım fonları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,08 değer kazanırken, emeklilik fonları yüzde 0,30 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,34 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.

(Sürecek)