Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Torunlar GMYO 4,73 3,63 30,30 Sasa Polyester 13,93 10,93 27,45 Kartonsan 604,50 490,00 23,37 Güneş Sigorta 4,97 4,15 19,76 Kerevitaş Gıda 5,81 4,87 19,30 Netaş Telekom. 17,73 14,87 19,23 Tümosan Motor ve Traktör 8,03 6,85 17,23 Özak GMYO 4,88 4,23 15,37 Gözde Girişim 5,39 4,70 14,68 Halk GMYO 2,53 2,23 13,45 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karsan Otomotiv 3,32 3,43 -3,21 Trakya Cam 4,46 4,51 -1,11 Migros Ticaret 41,60 41,88 -0,67 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Emlak Konut GMYO 5.944.605.532 Garanti Bankası 4.022.070.927 Sasa Polyester 3.727.385.258 Trakya Cam 3.509.623.198 Türk Hava Yolları 3.389.241.964 Şişe Cam 3.028.701.694 Odaş Elektrik 2.953.468.223 Aselsan 2.728.384.536 Ereğli Demir Çelik 2.366.468.513 Güneş Sigorta 1.920.058.715

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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