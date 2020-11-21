Son dakika haber! Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|2724,50
|2145,00
|27,02
|Bursa Çimento
|9,44
|7,76
|21,65
|Gübre Fabrik.
|45,72
|38,18
|19,75
|DO-CO
|416,70
|356,50
|16,89
|Türk Traktör
|144,30
|129,90
|11,09
|Tümosan Motor ve Traktör
|11,36
|10,23
|11,05
|Kardemir (D)
|4,81
|4,36
|10,32
|Bagfaş
|18,97
|17,22
|10,16
|Koza Madencilik
|13,69
|12,49
|9,61
|Tofaş Oto. Fab.
|29,22
|26,80
|9,03
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alcatel Lucent Teletaş
|27,96
|29,66
|-5,73
|T.S.K.B.
|2,22
|2,30
|-3,48
|Akiş GMYO
|3,67
|3,80
|-3,42
|Özak GMYO
|4,24
|4,38
|-3,20
|Brisa
|17,90
|18,41
|-2,77
|Mavi Giyim
|46,32
|47,50
|-2,48
|Good-Year
|7,45
|7,63
|-2,36
|Aksa Enerji
|7,17
|7,34
|-2,32
|Anadolu Efes
|22,18
|22,60
|-1,86
|Enerjisa Enerji
|9,94
|10,12
|-1,78
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|34.261.335.301
|Yapı ve Kredi Bank.
|13.518.214.302
|Kardemir (D)
|13.056.992.493
|Türk Hava Yolları
|10.459.302.260
|Akbank
|8.395.980.161
|Şişe Cam
|5.690.847.916
|Vakıflar Bankası
|5.673.561.233
|İş Bankası (C)
|4.415.640.625
|Petkim
|4.352.879.342
|Tüpraş
|4.168.044.830
(Son)
- Kaynak: AA
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