Son dakika haber! Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kartonsan 2724,50 2145,00 27,02 Bursa Çimento 9,44 7,76 21,65 Gübre Fabrik. 45,72 38,18 19,75 DO-CO 416,70 356,50 16,89 Türk Traktör 144,30 129,90 11,09 Tümosan Motor ve Traktör 11,36 10,23 11,05 Kardemir (D) 4,81 4,36 10,32 Bagfaş 18,97 17,22 10,16 Koza Madencilik 13,69 12,49 9,61 Tofaş Oto. Fab. 29,22 26,80 9,03 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alcatel Lucent Teletaş 27,96 29,66 -5,73 T.S.K.B. 2,22 2,30 -3,48 Akiş GMYO 3,67 3,80 -3,42 Özak GMYO 4,24 4,38 -3,20 Brisa 17,90 18,41 -2,77 Mavi Giyim 46,32 47,50 -2,48 Good-Year 7,45 7,63 -2,36 Aksa Enerji 7,17 7,34 -2,32 Anadolu Efes 22,18 22,60 -1,86 Enerjisa Enerji 9,94 10,12 -1,78 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Garanti Bankası 34.261.335.301 Yapı ve Kredi Bank. 13.518.214.302 Kardemir (D) 13.056.992.493 Türk Hava Yolları 10.459.302.260 Akbank 8.395.980.161 Şişe Cam 5.690.847.916 Vakıflar Bankası 5.673.561.233 İş Bankası (C) 4.415.640.625 Petkim 4.352.879.342 Tüpraş 4.168.044.830 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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