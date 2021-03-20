Son dakika haber... Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ford Otosan 228,40 179,40 27,31 Logo Yazılım 170,40 147,40 15,60 Ege Endüstri 1724,50 1555,00 10,90 Mavi Giyim 57,70 52,70 9,49 Şok Marketler Ticaret 13,69 12,57 8,91 Net Holding 5,79 5,34 8,43 Türk Traktör 241,40 225,90 6,86 Verusa Holding 64,40 61,00 5,57 Vestel 31,64 30,68 3,13 Ülker Bisküvi 24,64 24,00 2,67 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bera Holding 22,76 25,26 -9,90 Bagfaş 24,72 27,30 -9,45 Selçuk Ecza Deposu 11,00 12,14 -9,39 İş Y. Men. Değ. 17,30 19,00 -8,95 Anadolu Efes 23,34 25,54 -8,61 İhlas Gayrimenkul 1,09 1,19 -8,40 Emlak Konut GMYO 2,10 2,29 -8,30 Borusan Mannesmann 30,92 33,56 -7,87 Kerevitaş Gıda 5,92 6,42 -7,79 Aygaz 15,85 17,15 -7,58 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Garanti Bankası 9.011.303.677 Ford Otosan 7.400.691.181 Türk Hava Yolları 6.103.669.748 Şişe Cam 5.658.775.088 Kardemir (D) 4.598.101.611 Petkim 4.179.376.872 Koza Altın 3.897.502.211 Otokar 3.894.348.479 Sasa Polyester 3.468.499.376 Odaş Elektrik 3.066.999.783 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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