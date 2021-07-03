Son dakika haber: Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Erbosan 136,70 104,50 30,81 Alarko Holding 9,28 8,45 9,82 Arçelik 32,38 29,54 9,61 Doğuş Otomotiv 25,04 22,92 9,25 Hedef Girişim 2,98 2,73 9,16 Global Yat. Holding 3,29 3,11 5,79 Ford Otosan 174,20 167,30 4,12 Koç Holding 19,45 18,78 3,57 Tofaş Oto. Fab. 31,30 30,24 3,51 İş Y. Men. Değ. 14,63 14,18 3,17 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Torunlar GMYO 2,86 3,12 -8,33 İhlas Gayrimenkul 1,04 1,13 -7,96 Emlak Konut GMYO 1,89 2,05 -7,80 Koza Madencilik 13,80 14,84 -7,01 Selçuk Ecza Deposu 8,35 8,90 -6,18 Koza Altın 112,80 119,90 -5,92 Turkcell 16,05 17,04 -5,81 İpek Doğal Enerji 11,70 12,42 -5,80 Kartonsan 52,00 55,20 -5,80 İş GMYO 1,89 2,00 -5,50 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 5.853.005.275 Garanti Bankası 5.210.877.045 Sasa Polyester 2.605.490.707 Koza Altın 2.589.530.882 Emlak Konut GMYO 2.440.919.767 Kardemir (D) 1.898.785.202 Ereğli Demir Çelik 1.876.099.304 Yapı ve Kredi Bank. 1.823.250.188 Akbank 1.782.314.149 Arçelik 1.749.657.884 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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