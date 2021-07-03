Son dakika haber: Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Erbosan
|136,70
|104,50
|30,81
|Alarko Holding
|9,28
|8,45
|9,82
|Arçelik
|32,38
|29,54
|9,61
|Doğuş Otomotiv
|25,04
|22,92
|9,25
|Hedef Girişim
|2,98
|2,73
|9,16
|Global Yat. Holding
|3,29
|3,11
|5,79
|Ford Otosan
|174,20
|167,30
|4,12
|Koç Holding
|19,45
|18,78
|3,57
|Tofaş Oto. Fab.
|31,30
|30,24
|3,51
|İş Y. Men. Değ.
|14,63
|14,18
|3,17
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Torunlar GMYO
|2,86
|3,12
|-8,33
|İhlas Gayrimenkul
|1,04
|1,13
|-7,96
|Emlak Konut GMYO
|1,89
|2,05
|-7,80
|Koza Madencilik
|13,80
|14,84
|-7,01
|Selçuk Ecza Deposu
|8,35
|8,90
|-6,18
|Koza Altın
|112,80
|119,90
|-5,92
|Turkcell
|16,05
|17,04
|-5,81
|İpek Doğal Enerji
|11,70
|12,42
|-5,80
|Kartonsan
|52,00
|55,20
|-5,80
|İş GMYO
|1,89
|2,00
|-5,50
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|5.853.005.275
|Garanti Bankası
|5.210.877.045
|Sasa Polyester
|2.605.490.707
|Koza Altın
|2.589.530.882
|Emlak Konut GMYO
|2.440.919.767
|Kardemir (D)
|1.898.785.202
|Ereğli Demir Çelik
|1.876.099.304
|Yapı ve Kredi Bank.
|1.823.250.188
|Akbank
|1.782.314.149
|Arçelik
|1.749.657.884
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA
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