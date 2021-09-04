Son dakika haber! Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|10,87
|9,48
|14,66
|Hedef Girişim
|2,94
|2,65
|10,94
|Zorlu Enerji
|1,72
|1,57
|9,55
|Eczacıbaşı İlaç
|6,54
|6,03
|8,46
|Çimsa
|27,14
|25,08
|8,21
|RTA Laboratuvarları
|23,48
|21,78
|7,81
|Doğuş Otomotiv
|29,16
|27,10
|7,60
|Çemaş Döküm
|1,29
|1,20
|7,50
|Gübre Fabrik.
|53,90
|50,20
|7,37
|Brisa
|22,68
|21,20
|6,98
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Borusan Yat. Paz.
|450,40
|470,00
|-4,17
|Karsan Otomotiv
|3,79
|3,92
|-3,32
|Ereğli Demir Çelik
|18,11
|18,71
|-3,21
|Enka İnşaat
|10,46
|10,80
|-3,15
|Aksa
|19,13
|19,70
|-2,89
|Erbosan
|130,90
|134,40
|-2,60
|Koç Holding
|23,04
|23,60
|-2,37
|Şişe Cam
|8,76
|8,97
|-2,34
|Kardemir (D)
|7,60
|7,74
|-1,81
|İhlas Holding
|0,56
|0,57
|-1,75
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|5.271.027.617
|Türk Hava Yolları
|3.724.040.548
|Tüpraş
|2.339.228.414
|Yapı ve Kredi Bank.
|2.093.504.400
|Sasa Polyester
|1.897.308.769
|Koza Altın
|1.827.117.152
|Kardemir (D)
|1.704.487.411
|Ereğli Demir Çelik
|1.683.051.731
|Şişe Cam
|1.676.272.872
|Akbank
|1.498.674.368
(Son)
Kaynak: AA
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