Son dakika haber! Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bera Holding 10,87 9,48 14,66 Hedef Girişim 2,94 2,65 10,94 Zorlu Enerji 1,72 1,57 9,55 Eczacıbaşı İlaç 6,54 6,03 8,46 Çimsa 27,14 25,08 8,21 RTA Laboratuvarları 23,48 21,78 7,81 Doğuş Otomotiv 29,16 27,10 7,60 Çemaş Döküm 1,29 1,20 7,50 Gübre Fabrik. 53,90 50,20 7,37 Brisa 22,68 21,20 6,98 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Borusan Yat. Paz. 450,40 470,00 -4,17 Karsan Otomotiv 3,79 3,92 -3,32 Ereğli Demir Çelik 18,11 18,71 -3,21 Enka İnşaat 10,46 10,80 -3,15 Aksa 19,13 19,70 -2,89 Erbosan 130,90 134,40 -2,60 Koç Holding 23,04 23,60 -2,37 Şişe Cam 8,76 8,97 -2,34 Kardemir (D) 7,60 7,74 -1,81 İhlas Holding 0,56 0,57 -1,75 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Garanti Bankası 5.271.027.617 Türk Hava Yolları 3.724.040.548 Tüpraş 2.339.228.414 Yapı ve Kredi Bank. 2.093.504.400 Sasa Polyester 1.897.308.769 Koza Altın 1.827.117.152 Kardemir (D) 1.704.487.411 Ereğli Demir Çelik 1.683.051.731 Şişe Cam 1.676.272.872 Akbank 1.498.674.368 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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