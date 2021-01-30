Son dakika haberleri: Yatırımcı rehberi (7) - Son Dakika

Son dakika haberleri: Yatırımcı rehberi (7)

30.01.2021 11:03
Son dakika haberleri: Yatırımcı rehberi (7), System.String[]

Son dakika haberleri: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıEmeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıAllianz Hayat Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0498270,72
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0521950,60
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0374180,59
ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF0,0208490,56
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF0,0711140,53
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF0,021060,41
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0202340,38
HEM Katılım Katkı EYF0,0262940,32
VEM Temkinli Değişken EYF0,030410,29
HEM Temkinli Değişken EYF0,0169650,29
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0133680,36
VEM Katılım Dengeli Değişken EYF0,0294870,24
Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0270150,24
Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0228670,22
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası

Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0735180,33
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0720220,32
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,06780,32
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0317310,32
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0259080,32
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,095981-0,51
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,054428-0,49
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,092531-0,42
Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF0,141912-0,33
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF0,073560-0,31
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları

Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,018310-0,91
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,021847-0,49
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,051238-4,92
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,078889-4,83
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,095537-4,31
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,032160-4,15
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,182113-4,13
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,029511-3,36
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,087958-2,71
VEM Dinamik Değişken EYF0,075763-2,60
HEM Dinamik Değişken EYF0,025867-2,54
Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF0,157552-2,46
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,066555-1,86
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,046991-1,70
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,039562-1,34
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,027499-1,33
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF0,032174-0,69
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler

BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,045724-1,69
NN Hay. Em. Altın EYF0,028341-1,68
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,048369-1,68
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,050305-1,67
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,042777-1,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Para Piyasası Fonları, Bireysel Emeklilik, Yatırım Fonları, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: Yatırımcı rehberi (7) - Son Dakika Ekonomi


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