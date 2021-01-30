Son dakika haberleri: Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,049827 0,72 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,052195 0,60 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,037418 0,59 ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,020849 0,56 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,071114 0,53 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF 0,02106 0,41 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,020234 0,38 HEM Katılım Katkı EYF 0,026294 0,32 VEM Temkinli Değişken EYF 0,03041 0,29 HEM Temkinli Değişken EYF 0,016965 0,29 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013368 0,36 VEM Katılım Dengeli Değişken EYF 0,029487 0,24 Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,027015 0,24 Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,022867 0,22 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,073518 0,33 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,072022 0,32 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,0678 0,32 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,031731 0,32 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,025908 0,32 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,095981 -0,51 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,054428 -0,49 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,092531 -0,42 Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,141912 -0,33 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,073560 -0,31 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,018310 -0,91 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,021847 -0,49 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,051238 -4,92 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,078889 -4,83 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,095537 -4,31 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,032160 -4,15 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,182113 -4,13 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,029511 -3,36 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,087958 -2,71 VEM Dinamik Değişken EYF 0,075763 -2,60 HEM Dinamik Değişken EYF 0,025867 -2,54 Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF 0,157552 -2,46 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,066555 -1,86 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,046991 -1,70 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,039562 -1,34 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,027499 -1,33 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,032174 -0,69 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,045724 -1,69 NN Hay. Em. Altın EYF 0,028341 -1,68 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,048369 -1,68 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,050305 -1,67 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,042777 -1,67 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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