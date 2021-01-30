Son dakika haberleri: Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,049827
|0,72
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,052195
|0,60
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,037418
|0,59
|ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF
|0,020849
|0,56
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,071114
|0,53
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF
|0,02106
|0,41
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,020234
|0,38
|HEM Katılım Katkı EYF
|0,026294
|0,32
|VEM Temkinli Değişken EYF
|0,03041
|0,29
|HEM Temkinli Değişken EYF
|0,016965
|0,29
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013368
|0,36
|VEM Katılım Dengeli Değişken EYF
|0,029487
|0,24
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,027015
|0,24
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,022867
|0,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,073518
|0,33
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,072022
|0,32
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,0678
|0,32
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,031731
|0,32
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,025908
|0,32
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,095981
|-0,51
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,054428
|-0,49
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,092531
|-0,42
|Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF
|0,141912
|-0,33
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,073560
|-0,31
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,018310
|-0,91
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,021847
|-0,49
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,051238
|-4,92
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,078889
|-4,83
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,095537
|-4,31
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,032160
|-4,15
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,182113
|-4,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,029511
|-3,36
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,087958
|-2,71
|VEM Dinamik Değişken EYF
|0,075763
|-2,60
|HEM Dinamik Değişken EYF
|0,025867
|-2,54
|Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF
|0,157552
|-2,46
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,066555
|-1,86
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,046991
|-1,70
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,039562
|-1,34
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,027499
|-1,33
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,032174
|-0,69
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,045724
|-1,69
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,028341
|-1,68
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,048369
|-1,68
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,050305
|-1,67
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,042777
|-1,67
(Sürecek)
Kaynak: AA
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