Son dakika haber... Yatırımcı rehberi (3)

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,72, BES fonları yüzde 0,17 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 2,03 ile hisse senedi fonları olurken, bu fonlar arasında gerileyen fon bulunmuyor.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 0,98 ile fon sepeti fonları iken, bu fonlar arasında en fazla yüzde 0,28 ile karma ve esnek fonlar geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Haftalık Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ Yatırım Fonları 0,72 320 269 47 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,25 72 49 21 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları 1,19 25 23 1 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları 2,03 72 58 13 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,64 73 63 10 Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,51 37 35 2 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları 1,24 13 13 0 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,31 28 28 0 HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ Emeklilik Fonları (BES) 0,17 265 190 75 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları -0,13 54 19 35 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,98 5 5 0 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,97 29 28 1 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar -0,28 117 78 39 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,67 28 28 0 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 0,97 16 16 0 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,29 16 16 0 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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