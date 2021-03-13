Son dakika haber: Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 8,64 ile Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu oldu.

Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF ise yüzde 7,35'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,102005 8,64 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 2,251713 6,27 Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,897453 5,71 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,112431 4,82 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,086392 4,73 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 138,129455 4,51 Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 2,150090 4,37 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,085483 4,28 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,038293 4,26 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,057438 3,37 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,069402 7,35 AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,045008 4,35 AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,059386 2,57 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,035815 2,35 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,033838 2,16 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,130974 2,05 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,110282 1,70 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,020708 1,70 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,076192 1,62 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,055196 1,54 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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