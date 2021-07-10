Son dakika haber: Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 3,09 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" oldu.

"Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" ise yüzde 3,80'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,133660 3,09 Garanti Portföy BIST100 Dışı Şirkt. Hisse Sen. Fonu 0,925103 2,96 Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,972299 2,75 Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,944615 2,57 Inveo Portföy Altın Fon 1,054732 2,39 Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 4,405857 2,37 Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,499318 2,36 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,276888 2,33 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,070563 2,31 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 2,061039 2,30 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,016855 3,80 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,054764 2,29 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,052981 2,29 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,017679 2,29 NN Hay. Em. Altın EYF 0,032922 2,28 Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF 0,058408 2,28 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,052859 2,27 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,056120 2,25 VEM Altın Katılım EYF 0,056380 2,21 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,052021 2,21 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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