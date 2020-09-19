Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,67 ile İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu oldu.

Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF ise yüzde 1,70'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,104334 -1,67 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 10,766301 -1,53 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,076833 -1,44 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,039264 -1,44 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,403634 -0,93 Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon 1,032678 -0,50 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,04317 -0,18 TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,044521 -0,06 Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon 0,998053 -0,05 İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon 0,040147 -0,05 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,159933 -1,70 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,088948 -1,67 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,112141 -1,49 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,0307 -1,01 Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF 0,026838 -0,24 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,098748 -0,19 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012957 -0,17 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,018084 -0,13 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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