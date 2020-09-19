Son dakika haber | Yatırımcı rehberi (5) - Son Dakika

Son dakika haber | Yatırımcı rehberi (5)

Bir son dakika haberine göre Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,67 ile İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu oldu.

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Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,67 ile İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu oldu.

Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF ise yüzde 1,70'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,104334 -1,67
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 10,766301 -1,53
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,076833 -1,44
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,039264 -1,44
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,403634 -0,93
Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon 1,032678 -0,50
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,04317 -0,18
TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,044521 -0,06
Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon 0,998053 -0,05
İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon 0,040147 -0,05
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,159933 -1,70
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,088948 -1,67
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,112141 -1,49
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,0307 -1,01
Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF 0,026838 -0,24
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,098748 -0,19
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012957 -0,17
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,018084 -0,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Spor Federasyonu, Yatırım Fonları, Allianz, Emekli, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 11:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber | Yatırımcı rehberi (5) - Son Dakika Ekonomi

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