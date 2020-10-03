Son dakika haber: Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,12 ile Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF ise yüzde 0,35'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,008796
|-3,12
|İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon
|0,040320
|-0,08
|Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,018879
|-0,35
(Sürecek)
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 11:05 - Kaynak: AA
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