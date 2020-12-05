Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 4,64 ile İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF ise yüzde 4,60'lık gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 106,129389 -4,64 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,101914 -3,21 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,051637 -3,19 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 14,116729 -2,40 Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF 17,307763 -2,32 Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 6,026504 -2,18 Strateji Portföy Bir. Değ. Fon 8,433216 -1,99 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,429669 -1,81 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 743,369624 -1,60 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,593673 -1,43 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,074297 -4,60 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,046386 -1,83 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,020492 -1,39 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,02373 -1,33 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,021696 -1,33 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,020018 -1,33 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,020725 -1,28 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,01988 -1,27 ZEM Katkı EYF 0,020549 -1,25 VEM Katkı EYF 0,01936 -1,25 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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