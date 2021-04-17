Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 7,30 ile İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF ise yüzde 3,61'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,101152 -7,30 Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 1,042151 -6,26 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,144122 -6,04 Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,952204 -5,12 Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,102417 -5,06 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,639654 -3,62 İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 76,13987 -3,33 Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF 20,367667 -3,29 Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,887811 -3,13 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,722693 -3,09 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,065469 -3,61 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,052632 -3,24 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,119028 -2,39 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,068856 -1,82 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,027724 -1,82 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,028522 -1,81 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,039892 -1,80 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,105662 -1,60 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,031758 -1,33 Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,066025 -1,32 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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