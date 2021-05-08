Son dakika haber! Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 12,03 ile Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu oldu.
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF ise yüzde 3,17'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,094691
|-12,03
|İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon
|1,642601
|-5,53
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,866574
|-5,10
|İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon
|1,068979
|-4,83
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|4,244205
|-2,82
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,042651
|-2,70
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|156,763588
|-2,58
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,542139
|-1,92
|İş Portföy Teknoloji Karma Fon
|1,064292
|-1,89
|İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon
|0,980948
|-1,38
|Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,049989
|-3,17
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,020019
|-0,96
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,051934
|-0,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA
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