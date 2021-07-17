Son dakika haber... Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 7,73 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF ise yüzde 2,78'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,102444 -7,73 Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 0,937597 -4,67 Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,854594 -4,14 Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF 14,544034 -3,65 Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,946711 -3,63 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,996377 -3,45 Ziraat Port. Yıl. Paz. Tek.ve İlet.10 End. HSY. BYF 14,683729 -3,44 İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,950695 -3,32 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,129268 -3,31 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 17,259698 -3,30 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,065953 -2,78 Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF 0,009742 -2,32 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,062565 -2,28 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,114813 -2,21 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,033595 -1,79 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,021110 -1,75 HEM Hisse Senedi EYF 0,025835 -1,71 ZEM Hisse Senedi EYF 0,026875 -1,70 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,068877 -1,69 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,048459 -1,68 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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