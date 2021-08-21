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Son dakika haber: Yatırımcı rehberi (5) - Son Dakika

Son dakika haber: Yatırımcı rehberi (5)

21.08.2021 11:14
Son dakika haber: Yatırımcı rehberi (5), System.String[]

Son dakika haberleri: Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 7,55 ile Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 7,55 ile Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF ise yüzde 4,09'luk gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,015395-7,55
Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon0,906869-6,08
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,736196-5,30
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,101322-5,27
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,033249-5,24
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon0,880925-4,24
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,099441-4,17
İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,021355-3,73
İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon0,979116-3,63
TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu0,972158-3,21
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,063762-4,09
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,05547-2,31
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,134046-1,41
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,071744-1,30
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,157069-1,29
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,050545-1,25
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,216864-1,18
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,08827-1,17
VEM Katılım Standart EYF0,033872-0,97
Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF0,019797-0,97

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Spor Federasyonu, Anadolu Hayat, Yatırım, Petrol, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber: Yatırımcı rehberi (5) - Son Dakika Ekonomi


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