Son dakika haber: Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 7,55 ile Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF ise yüzde 4,09'luk gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015395 -7,55 Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon 0,906869 -6,08 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,736196 -5,30 Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,101322 -5,27 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,033249 -5,24 Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 0,880925 -4,24 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,099441 -4,17 İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon 1,021355 -3,73 İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon 0,979116 -3,63 TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu 0,972158 -3,21 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,063762 -4,09 AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,05547 -2,31 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,134046 -1,41 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,071744 -1,30 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,157069 -1,29 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,050545 -1,25 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,216864 -1,18 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,08827 -1,17 VEM Katılım Standart EYF 0,033872 -0,97 Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,019797 -0,97 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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