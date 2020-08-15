Son dakika haber: Yatırımcı rehberi (6) - Son Dakika

Son dakika haber: Yatırımcı rehberi (6)

Son dakika ekonomi haberi... Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro.

Son dakika haber: Yatırımcı rehberi (6), System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,034656 6,52
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,059386 5,97
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,198065 5,96
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,501444 5,27
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 7,751906 5,14
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,372057 3,70
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,946292 2,94
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009312 2,76
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 2,110905 1,81
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,592073 1,60
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,040241 9,14
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,745317 7,62
Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF 13,978350 6,99
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 16,325407 6,81
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,093549 6,64
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,097371 5,76
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,678278 4,96
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,354274 4,87
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,721955 3,99
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,095494 3,71
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,644868 6,89
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,164858 6,78
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,840286 5,58
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,965014 5,21
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,026804 2,65
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,058883 0,17
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,604414 0,16
TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu 98,909201 0,16
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,022588 0,16
İş Portföy Para Piyasası Fonu 282,766190 0,16
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri (Yüzde) Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,025633 -1,37
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,796536 -1,37
Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,048745 -1,22
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,224857 -1,10
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 171,376067 -1,02
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,041759 -1,01
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,671261 -0,07
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,854076 -14,59
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon 0,027604 -0,85
Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon 0,065615 -0,10
Oyak Portföy İkinci Değ. Fon 0,027134 -0,09
Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,020312 -0,08
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 2,206100 -0,07
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,060408 -3,99
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,868657 -3,95
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,173364 -3,39
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,768161 -2,72
Global Md Portföy Katılım Fonu 1,044896 -1,08
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 45,754696 -5,12
QNB Finans Portföy Altın BYF 40,529322 -5,07
HSBC Portföy Altın Fonu 3,852929 -4,33
İş Portföy Altın Fonu 0,049689 -4,05
Fiba Portföy Altın Fonu 0,037960 -3,96
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 11:05

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber: Yatırımcı rehberi (6) - Son Dakika Ekonomi
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