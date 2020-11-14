Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,596365 4,32 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,835421 3,82 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,235891 3,49 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,256145 2,02 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,027172 1,62 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,156077 0,99 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 13,816345 22,39 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,100268 21,04 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,050674 20,60 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 41,269865 12,70 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,110525 10,66 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,529078 7,82 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,356392 7,32 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,056484 6,35 Tacirler Portföy Değ. Fon 3,200875 6,35 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,970975 5,90 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,453708 5,69 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,165984 2,19 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,215942 1,85 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,158080 0,61 Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,020340 0,49 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,026635 0,27 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,060524 0,26 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,877175 0,26 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,620470 0,26 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,023179 0,26 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 737,153346 -8,73 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,087590 -6,78 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,045000 -6,65 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,074929 -6,03 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,060300 -5,50 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,043619 -9,84 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,035747 -8,74 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042749 -8,28 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,690021 -7,98 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,083075 -7,66 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,077843 -10,12 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 129,543047 -8,93 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,101811 -7,03 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,039321 -6,44 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,112789 -5,78 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,388086 -6,62 HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,022089 -4,53 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,110294 -3,41 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,036364 -3,38 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,001843 -2,69 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,191467 -10,57 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,899482 -10,23 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,061909 -10,21 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,977730 -9,78 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,800943 -9,23 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 46,354454 -11,74 QNB Finans Portföy Altın BYF 41,103980 -11,42 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 39,097467 -11,03 HSBC Portföy Altın Fonu 3,900007 -10,51 Fiba Portföy Altın Fonu 0,038744 -10,33 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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