Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,596365
|4,32
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,835421
|3,82
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,235891
|3,49
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,256145
|2,02
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,027172
|1,62
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,156077
|0,99
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|13,816345
|22,39
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,100268
|21,04
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,050674
|20,60
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|41,269865
|12,70
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,110525
|10,66
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,529078
|7,82
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,356392
|7,32
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,056484
|6,35
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|3,200875
|6,35
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,970975
|5,90
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,453708
|5,69
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,165984
|2,19
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,215942
|1,85
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,158080
|0,61
|Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,020340
|0,49
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,026635
|0,27
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,060524
|0,26
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,877175
|0,26
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,620470
|0,26
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,023179
|0,26
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|737,153346
|-8,73
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,087590
|-6,78
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,045000
|-6,65
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,074929
|-6,03
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,060300
|-5,50
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,043619
|-9,84
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,035747
|-8,74
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,042749
|-8,28
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,690021
|-7,98
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,083075
|-7,66
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,077843
|-10,12
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|129,543047
|-8,93
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,101811
|-7,03
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,039321
|-6,44
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,112789
|-5,78
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,388086
|-6,62
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,022089
|-4,53
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,110294
|-3,41
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,036364
|-3,38
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,001843
|-2,69
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,191467
|-10,57
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,899482
|-10,23
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,061909
|-10,21
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,977730
|-9,78
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,800943
|-9,23
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|46,354454
|-11,74
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|41,103980
|-11,42
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|39,097467
|-11,03
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,900007
|-10,51
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,038744
|-10,33
(Sürecek)
- Kaynak: AA
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