Son dakika haber: Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri % Sıralı
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,097303
|0,62
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,897882
|0,50
|Neo Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
|1,070878
|0,39
|Global Md Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,103487
|0,37
|Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu
|0,031050
|0,37
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|4,873080
|0,89
|Oyak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,080563
|0,71
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,316613
|0,64
|Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,007767
|0,59
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|2,097270
|0,59
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,133660
|3,09
|Garanti Portföy BIST100 Dışı Şirkt. Hisse Sen. Fonu
|0,925103
|2,96
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,972299
|2,75
|Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu
|1,944615
|2,57
|Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|4,405857
|2,37
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|HSBC Portföy Değ. Fon
|148,708357
|1,51
|İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon
|1,068234
|1,32
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|11,086750
|1,22
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,430836
|1,13
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,027315
|1,06
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,276888
|2,33
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,066651
|2,21
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|2,030296
|2,20
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|1,026306
|2,16
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,921539
|2,04
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Inveo Portföy Altın Fon
|1,054732
|2,39
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,070563
|2,31
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,041421
|2,29
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,118084
|2,27
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,138831
|2,26
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu
|1,055353
|0,36
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,978364
|0,36
|Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon
|1,054479
|0,36
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,150877
|0,36
|Hedef Portföy Para Piyasası Fonu
|1,078101
|0,35
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,258324
|-0,68
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,555436
|-0,28
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,052744
|-0,24
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,230513
|-0,12
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,828876
|-0,08
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,017284
|-2,12
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,035069
|-1,87
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,050618
|-0,99
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,103977
|-0,73
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,146197
|-0,41
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,109112
|-2,57
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|19,067450
|-1,31
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,105526
|-1,26
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,071789
|-1,24
|Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,069205
|-1,22
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
|1,022351
|-3,23
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,721387
|-2,88
|İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon
|1,018879
|-2,74
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|0,970478
|-2,52
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,954651
|-2,33
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|46,736112
|-0,35
(Sürecek)
Kaynak: AA
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