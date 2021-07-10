Son dakika haber: Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri % Sıralı Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,097303 0,62 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,897882 0,50 Neo Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu 1,070878 0,39 Global Md Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,103487 0,37 Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu 0,031050 0,37 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 4,873080 0,89 Oyak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,080563 0,71 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,316613 0,64 Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,007767 0,59 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 2,097270 0,59 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,133660 3,09 Garanti Portföy BIST100 Dışı Şirkt. Hisse Sen. Fonu 0,925103 2,96 Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,972299 2,75 Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,944615 2,57 Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 4,405857 2,37 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon HSBC Portföy Değ. Fon 148,708357 1,51 İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon 1,068234 1,32 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 11,086750 1,22 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,430836 1,13 HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,027315 1,06 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,276888 2,33 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,066651 2,21 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 2,030296 2,20 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 1,026306 2,16 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,921539 2,04 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Inveo Portföy Altın Fon 1,054732 2,39 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,070563 2,31 Fiba Portföy Altın Fonu 0,041421 2,29 TEB Portföy Altın Fonu 0,118084 2,27 Garanti Portföy Altın Fonu 0,138831 2,26 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu 1,055353 0,36 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,978364 0,36 Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon 1,054479 0,36 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,150877 0,36 Hedef Portföy Para Piyasası Fonu 1,078101 0,35 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,258324 -0,68 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,555436 -0,28 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,052744 -0,24 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,230513 -0,12 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,828876 -0,08 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017284 -2,12 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035069 -1,87 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,050618 -0,99 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,103977 -0,73 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,146197 -0,41 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,109112 -2,57 Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 19,067450 -1,31 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,105526 -1,26 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,071789 -1,24 Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,069205 -1,22 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon 1,022351 -3,23 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,721387 -2,88 İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon 1,018879 -2,74 Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 0,970478 -2,52 Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,954651 -2,33 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 46,736112 -0,35 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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