Son dakika haber: Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,581813
|1,08
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,865609
|0,99
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,241477
|0,95
|Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,055471
|0,79
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,271810
|0,76
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,017212
|5,20
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,036743
|2,12
|Oyak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,119083
|0,22
|Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,103718
|0,22
|ICBC Turkey Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,043278
|0,20
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,141463
|0,77
|Garanti Portföy BIST100 Dışı Şirkt. Hisse Sen. Fonu
|1,000368
|0,36
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|182,126257
|0,24
|İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|81,061768
|0,15
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Re-Pıe Portföy Birinci Değişken Fon
|1,162107
|2,54
|Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu
|0,026851
|1,14
|Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon
|1,953320
|1,02
|Oyak Portföy İkinci Değ. Fon
|0,033713
|1,02
|Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon
|1,279998
|0,71
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Katılım Fonu
|1,126787
|1,04
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,021383
|0,52
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,021697
|0,36
|İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,043461
|0,36
|Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,871787
|0,34
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,058144
|0,03
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu
|1,093654
|0,36
|Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon
|1,092539
|0,36
|Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu
|1,142329
|0,36
|Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu
|1,028143
|0,36
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,192453
|0,36
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,045464
|-1,33
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,253729
|-0,93
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,075166
|-0,82
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|3,181727
|-0,72
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|10,070770
|-0,68
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,988393
|-5,41
|Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,952787
|-5,34
|Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,818803
|-4,93
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,986986
|-4,47
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,041663
|-4,21
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|18,829457
|-3,66
|Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF
|17,597541
|-3,30
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|98,420851
|-2,89
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,032786
|-2,89
|Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF
|18,723195
|-2,88
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon
|0,968875
|-1,89
|İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon
|1,081470
|-1,82
|İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon
|1,247007
|-1,52
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,653481
|-1,47
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,128880
|-1,29
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,064303
|-2,32
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,405309
|-2,09
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,520314
|-1,24
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,203619
|-0,90
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,988763
|-0,67
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|40,438977
|-4,38
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|42,331608
|-1,18
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|48,556389
|-1,01
|QNB Finans Portföy Altın Fonu
|0,993267
|-0,81
|Inveo Portföy Altın Fon
|1,009485
|-0,73
(Sürecek)
Kaynak: AA
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