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Son dakika haber: Yatırımcı rehberi (6) - Son Dakika

Son dakika haber: Yatırımcı rehberi (6)

18.09.2021 11:24
Son dakika haber: Yatırımcı rehberi (6), System.String[]

Son dakika haberleri... Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıHSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5818131,08
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,8656090,99
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2414770,95
Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,0554710,79
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,2718100,76
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0172125,20
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0367432,12
Oyak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu1,1190830,22
Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu1,1037180,22
ICBC Turkey Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu1,0432780,20
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,1414630,77
Garanti Portföy BIST100 Dışı Şirkt. Hisse Sen. Fonu1,0003680,36
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu182,1262570,24
İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)81,0617680,15
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

Re-Pıe Portföy Birinci Değişken Fon1,1621072,54
Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu0,0268511,14
Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon1,9533201,02
Oyak Portföy İkinci Değ. Fon0,0337131,02
Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon1,2799980,71
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Qinvest Portföy Katılım Fonu1,1267871,04
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu0,0213830,52
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,0216970,36
İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,0434610,36
Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu1,8717870,34
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları

Deniz Port. Altın Fonu0,0581440,03
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları

Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu1,0936540,36
Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon1,0925390,36
Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu1,1423290,36
Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu1,0281430,36
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,1924530,36
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,045464-1,33
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,253729-0,93
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,075166-0,82
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu3,181727-0,72
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon10,070770-0,68
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,988393-5,41
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,952787-5,34
Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,818803-4,93
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,986986-4,47
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,041663-4,21
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF18,829457-3,66
Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF17,597541-3,30
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)98,420851-2,89
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,032786-2,89
Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF18,723195-2,88
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon0,968875-1,89
İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon1,081470-1,82
İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon1,247007-1,52
Tacirler Portföy Değ. Fon4,653481-1,47
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,128880-1,29
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)3,064303-2,32
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,405309-2,09
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,520314-1,24
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,203619-0,90
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu0,988763-0,67
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları

QNB Finans Portföy Gümüş BYF40,438977-4,38
QNB Finans Portföy Altın BYF42,331608-1,18
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF48,556389-1,01
QNB Finans Portföy Altın Fonu0,993267-0,81
Inveo Portföy Altın Fon1,009485-0,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Spor Federasyonu, Yatırım Fonları, Tragger, Borç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber: Yatırımcı rehberi (6) - Son Dakika Ekonomi


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