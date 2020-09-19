Son dakika haber... Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,036062 0,69 VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF 0,044012 0,68 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,051619 0,64 NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,071076 0,59 MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF 0,023844 0,58 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018357 0,65 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,016212 0,54 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,037979 2,72 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,026268 1,90 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,037907 1,74 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,042436 1,59 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,090887 1,49 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,022174 1,91 HEM Katılım Dinamik Değişken EYF 0,025403 1,62 BNP Paribas Cardif Emeklilik Katılım Katkı EYF 0,014005 1,38 Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,054509 1,22 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,022831 1,09 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,047048 3,30 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,033055 3,30 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,020585 2,85 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,029647 2,84 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,027585 1,32 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,050302 0,55 HEM Altın Katılım EYF 0,030757 0,52 VEM Altın Katılım EYF 0,052178 0,51 ZEM Altın Katılım EYF 0,050058 0,50 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,050718 0,50 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası VEM Para Piyasası EYF 0,065286 0,22 ZEM Para Piyasası EYF 0,026418 0,22 HEM Para Piyasası EYF 0,023818 0,21 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027353 0,21 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,072547 0,21 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,159933 -1,70 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,088948 -1,67 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,112141 -1,49 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,030700 -1,01 Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF 0,026838 -0,24 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,098748 -0,19 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,018084 -0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012957 -0,17 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

Son Dakika

Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti

Yol verme kavgasında sopa ve demir çubuklarla birbirlerine girdiler! O anlar kamerada

Koronavirüsün ardından Çin'de şimdi de "Brusella bakterisi" salgını baş gösterdi

7 yıldır komada olan Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata geçti

Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı

İşte bayram trafiklerini sona erdirecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun güncel fiyat tablosu

İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi

Fuhuş için buluştuğu kişinin trans birey olduğunu anlayınca önce bıçakladı sonra sinir krizi geçirdi