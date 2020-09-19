Son dakika haber... Yatırımcı rehberi (7) - Son Dakika

Son dakika haber... Yatırımcı rehberi (7)

Gelen son dakika haberlerine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları ...

Son dakika haber... Yatırımcı rehberi (7), System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,036062 0,69
VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF 0,044012 0,68
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,051619 0,64
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,071076 0,59
MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF 0,023844 0,58
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018357 0,65
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,016212 0,54
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,037979 2,72
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,026268 1,90
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,037907 1,74
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,042436 1,59
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,090887 1,49
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,022174 1,91
HEM Katılım Dinamik Değişken EYF 0,025403 1,62
BNP Paribas Cardif Emeklilik Katılım Katkı EYF 0,014005 1,38
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,054509 1,22
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,022831 1,09
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,047048 3,30
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,033055 3,30
VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,020585 2,85
HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,029647 2,84
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,027585 1,32
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,050302 0,55
HEM Altın Katılım EYF 0,030757 0,52
VEM Altın Katılım EYF 0,052178 0,51
ZEM Altın Katılım EYF 0,050058 0,50
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,050718 0,50
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
VEM Para Piyasası EYF 0,065286 0,22
ZEM Para Piyasası EYF 0,026418 0,22
HEM Para Piyasası EYF 0,023818 0,21
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027353 0,21
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,072547 0,21
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,159933 -1,70
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,088948 -1,67
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,112141 -1,49
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,030700 -1,01
Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF 0,026838 -0,24
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,098748 -0,19
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,018084 -0,13
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012957 -0,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaybettiren Fonlar, Spor Federasyonu, BES FONLARI, Emekli, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 11:13 - Kaynak: AA

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