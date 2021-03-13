Son dakika haber! Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|8,95
|6,55
|15,63
|Acıpayam Selüloz
|20,66
|-1,71
|20,68
|Adel Kalemcilik
|26,08
|-1,66
|-23,82
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,04
|-1,62
|8,57
|Afyon Çimento
|4,87
|-2,01
|-4,70
|Ak Enerji
|1,99
|-2,93
|-9,95
|Akbank
|6,13
|-3,01
|-11,54
|Akçansa
|19,05
|1,33
|15,18
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,45
|12,39
|1,95
|Akfen GMYO
|4,29
|-2,94
|-11,73
|Akın Tekstil
|58,00
|3,57
|82,62
|Akiş GMYO
|2,38
|-0,42
|-14,76
|Akmerkez GMYO
|58,10
|-4,52
|-9,77
|Aksa
|17,78
|6,72
|21,86
|Aksa Enerji
|11,56
|3,77
|55,38
|Aksigorta
|9,87
|0,41
|6,13
|Aksu Enerji
|6,83
|-2,29
|-9,50
|Alarko Carrıer
|415,00
|0,63
|13,73
|Alarko GMYO
|29,08
|7,07
|11,16
|Alarko Holding
|12,08
|-1,15
|39,81
|Albaraka Türk
|1,97
|-7,94
|1,55
|Alcatel Lucent Teletaş
|36,26
|-6,59
|22,25
|Alkim Kağıt
|19,10
|0,53
|40,98
|Alkim Kimya
|18,38
|-0,92
|26,43
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,57
|1,58
|17,35
|Altınyunus Çeşme
|81,95
|-5,15
|64,03
|Anadolu Efes
|25,54
|-0,62
|10,18
|Anadolu Grubu Holding
|27,60
|-2,68
|4,90
|Anadolu Hayat Emek.
|11,36
|4,70
|31,03
|Anadolu Isuzu
|21,16
|-0,19
|17,56
|Anadolu Sigorta
|8,06
|-0,98
|6,75
|Anel Elektrik
|4,33
|5,87
|36,59
|Arçelik
|36,22
|3,31
|19,14
|ARD Bilişim Teknolojileri
|58,30
|-0,77
|21,26
|Arena Bilgisayar
|58,20
|13,01
|69,19
|Armada Bilgisayar
|60,40
|-4,66
|23,06
|Arsan Tekstil
|9,18
|11,27
|25,93
|Arzum Ev Aletleri
|24,88
|0,48
|1,06
|Aselsan
|17,11
|-0,64
|-6,25
|Ata GMYO
|5,88
|0,17
|6,72
|Atakule GMYO
|3,88
|-1,52
|53,97
|Atlantis Yatırım Holding
|6,10
|-3,48
|9,71
|Atlas Yat. Ort.
|1,61
|-4,17
|-8,00
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|19,10
|6,23
|5,99
|Avrasya GMYO
|3,47
|0,00
|32,48
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,66
|-7,58
|14,38
|Avrupa Yatırım Holding
|6,90
|7,64
|15,00
|Ayen Enerji
|8,25
|-7,92
|52,50
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|13,77
|-5,30
|21,32
|Aygaz
|17,15
|0,88
|17,06
|Bagfaş
|27,30
|-3,53
|36,50
|Bak Ambalaj
|26,48
|1,77
|31,09
|Balatacılar Balatacılık
|8,49
|-2,41
|3,03
|Bantaş Ambalaj
|4,87
|-3,37
|3,84
|Banvit
|56,00
|-1,15
|7,69
|Baştaş Başkent Çimento
|15,75
|10,29
|-9,33
|Batı Çimento
|16,93
|29,24
|259,45
|Batısöke Çimento
|3,60
|11,11
|47,54
|Bayrak Taban Sanayi
|11,31
|-0,26
|6,60
|Bera Holding
|25,26
|-0,39
|24,56
|Berkosan Yalıtım
|12,46
|-5,89
|39,69
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,59
|4,79
|13,61
|Beyaz Filo
|14,47
|-1,56
|42,14
|Bilici Yatırım
|9,77
|2,84
|47,14
|Bim Mağazalar
|71,25
|4,93
|-3,11
|Birko Mensucat
|1,10
|-0,90
|-0,90
|Birlik Mensucat
|2,38
|-3,25
|-31,21
|Bizim Mağazaları
|15,10
|3,71
|-1,69
|Borusan Mannesmann
|33,56
|4,88
|20,72
|Borusan Yat. Paz.
|491,00
|0,57
|7,46
|Bosch Fren Sistemleri
|1.196,70
|6,06
|-3,41
|Bossa
|26,32
|7,96
|47,45
|Brisa
|30,00
|-0,40
|50,45
|Burçelik
|26,68
|2,54
|26,93
|Burçelik Vana
|37,28
|5,73
|-24,93
|Bursa Çimento
|4,29
|-5,51
|-13,81
|Carrefoursa
|63,75
|-7,61
|-11,21
|Casa Emtia Petrol
|188,00
|6,46
|77,36
|Ceo Event Medya
|6,40
|-4,48
|-0,47
|Coca Cola İçecek
|73,00
|4,58
|12,11
|Cosmos Yat. Holding
|11,97
|6,40
|48,51
|Credıtwest Faktorıng
|5,60
|-0,36
|-4,60
|Çelebi
|314,70
|38,88
|72,41
|Çelik Halat
|9,07
|2,60
|-0,30
|Çemaş Döküm
|1,56
|-0,64
|-8,38
|Çemtaş
|16,60
|4,93
|4,40
|Çimbeton
|337,70
|5,53
|13,90
|Çimentaş
|42,50
|-6,14
|17,53
|Çimsa
|22,10
|0,00
|24,16
|Çuhadaroğlu Metal
|7,67
|0,66
|-0,78
|Dagi Giyim
|7,95
|0,38
|-1,49
|Dagi Yatırım Holding
|14,97
|-7,59
|16,05
|Dardanel
|33,44
|3,79
|-0,18
|Datagate Bilgisayar
|16,22
|-3,80
|0,68
|Demısaş Döküm
|8,11
|6,57
|22,69
|Denge Holding
|8,25
|-6,36
|50,55
|Deniz GMYO
|6,00
|-11,76
|75,44
|Derimod
|11,49
|-2,13
|17,97
|Derlüks Deri
|8,78
|-3,09
|-0,45
|Desa Deri
|12,79
|4,41
|31,31
|Despec Bilgisayar
|13,11
|-3,60
|0,38
|Deva Holding
|30,60
|-2,05
|26,76
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|16,00
|0,13
|47,47
|Diriteks Diriliş Tekstil
|7,80
|6,70
|109,12
|Ditaş Doğan
|18,10
|14,41
|38,93
|DO-CO
|652,00
|7,06
|3,49
|Doğan Burda
|19,00
|-1,14
|-15,33
|Doğan Holding
|3,56
|4,09
|15,96
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,87
|-4,33
|23,23
|Doğusan
|5,40
|-3,05
|23,29
|Doğuş GMYO
|12,60
|10,33
|54,22
|Doğuş Otomotiv
|31,46
|-3,26
|9,46
|Döktaş Dökümcülük
|33,96
|-2,08
|10,91
|Duran Doğan Basım
|12,25
|3,03
|16,78
|Dyo Boya
|15,99
|-0,87
|40,76
|Eczacıbaşı İlaç
|7,34
|-0,54
|-1,61
|Eczacıbaşı Yatırım
|56,30
|5,63
|102,96
|Edip Gayrimenkul
|3,71
|-5,12
|11,75
|Ege Endüstri
|1.555,00
|0,82
|-9,98
|Ege Gübre
|226,70
|3,52
|56,13
|Ege Profil
|35,46
|-6,39
|-7,27
|Ege Seramik
|13,94
|-1,06
|35,47
|Egeplast
|34,20
|-19,83
|2,70
|Ekiz Kimya
|7,29
|-6,54
|2,24
|Emek Elektrik
|2,60
|25,00
|-8,94
|Eminiş Ambalaj
|27,00
|-6,83
|-26,71
|Emlak Konut GMYO
|2,29
|-6,91
|7,01
|Enerjisa Enerji
|12,20
|4,72
|-2,48
|Enka İnşaat
|8,21
|3,92
|11,40
|Erbosan
|66,35
|-1,34
|61,83
|Ereğli Demir Çelik
|16,80
|6,26
|12,53
|Ersu Gıda
|5,05
|0,60
|2,23
|Escort Teknoloji
|7,64
|-0,39
|16,29
|Esenboğa Elektrik
|38,98
|-1,02
|104,83
|Etiler Gıda
|5,60
|-4,27
|40,70
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,12
|8,71
|7,01
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,74
|-2,09
|3,89
|Euro Yat. Ort.
|4,76
|9,17
|5,54
|Euro Yatırım Holding
|3,29
|-6,00
|15,85
|Fade Gıda
|14,68
|39,81
|137,16
|Fenerbahçe Futbol
|35,04
|12,60
|18,54
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,38
|-4,49
|0,16
|F-M İzmit Piston
|166,60
|-0,77
|34,03
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|15,74
|5,07
|20,80
|Ford Otosan
|179,40
|1,24
|42,38
|Formet Celik Kapi Sanayi
|3,78
|-5,03
|-20,42
|Frigo Pak Gıda
|35,40
|18,16
|68,73
|Galatasaray Sportif
|3,82
|-2,30
|-5,68
|Garanti Bankası
|8,92
|-3,57
|-13,98
|Garanti Faktoring
|12,31
|2,07
|10,60
|Garanti Yat. Ort.
|3,83
|6,39
|18,58
|Gedik Y. Men. Değ.
|24,04
|-3,84
|90,79
|Gediz Ambalaj
|39,36
|-2,67
|46,87
|Gentaş
|5,90
|2,08
|-0,67
|Gersan Elektrik
|7,22
|-1,23
|17,59
|Global Men. Değ.
|7,42
|-8,40
|23,46
|Global Yat. Holding
|5,89
|1,03
|25,85
|Good-Year
|8,94
|-0,11
|6,94
|Göltaş Çimento
|67,45
|-0,74
|63,48
|Gözde Girişim
|8,31
|11,24
|4,14
|GSD Denizcilik
|6,41
|-6,70
|27,18
|GSD Holding
|2,42
|-5,47
|-3,59
|Gübre Fabrik.
|79,65
|-0,62
|-7,44
|Güler Yat. Holding
|10,54
|0,86
|-3,04
|Halk GMYO
|3,45
|4,86
|7,48
|Hatay Tekstil
|23,02
|-9,37
|65,02
|Hedef Girişim
|4,09
|0,49
|19,36
|Hektaş
|31,48
|8,70
|65,08
|HUB Girişim
|18,14
|-3,25
|-0,33
|Hürriyet Gzt.
|2,20
|-2,22
|4,76
|ICBC Turkey Bank
|6,34
|-3,50
|-2,46
|İdealist Danışmanlık
|56,80
|13,49
|321,99
|İdealist GMYO
|10,12
|-8,00
|48,82
|İhlas Ev Aletleri
|1,70
|-1,16
|-9,57
|İhlas Gayrimenkul
|1,19
|-3,25
|-4,80
|İhlas Gazetecilik
|3,10
|-7,46
|-23,65
|İhlas Holding
|0,92
|0,00
|-18,05
|İhlas Yayın Holding
|0,99
|-5,71
|-13,16
|İndeks Bilgisayar
|31,92
|-1,97
|66,86
|Info Yatırım
|7,12
|-0,97
|10,39
|İntema
|49,00
|-2,87
|22,81
|Inveo Yatırım Holding
|154,00
|11,19
|248,26
|İpek Doğal Enerji
|13,19
|-3,23
|0,84
|İskenderun Demir Çelik
|12,89
|8,05
|27,50
(Sürecek)
Kaynak: AA
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