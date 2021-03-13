Son dakika haber! Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika

Son dakika haber! Yatırımcı rehberi (8)

13.03.2021 11:03
Son dakika haber! Yatırımcı rehberi (8), System.String[]

Son dakika haberi: Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım8,956,5515,63
Acıpayam Selüloz20,66-1,7120,68
Adel Kalemcilik26,08-1,66-23,82
Adese Alışveriş Ticaret3,04-1,628,57
Afyon Çimento4,87-2,01-4,70
Ak Enerji1,99-2,93-9,95
Akbank6,13-3,01-11,54
Akçansa19,051,3315,18
Akdeniz Yatırım Hold.2,4512,391,95
Akfen GMYO4,29-2,94-11,73
Akın Tekstil58,003,5782,62
Akiş GMYO2,38-0,42-14,76
Akmerkez GMYO58,10-4,52-9,77
Aksa17,786,7221,86
Aksa Enerji11,563,7755,38
Aksigorta9,870,416,13
Aksu Enerji6,83-2,29-9,50
Alarko Carrıer415,000,6313,73
Alarko GMYO29,087,0711,16
Alarko Holding12,08-1,1539,81
Albaraka Türk1,97-7,941,55
Alcatel Lucent Teletaş36,26-6,5922,25
Alkim Kağıt19,100,5340,98
Alkim Kimya18,38-0,9226,43
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,571,5817,35
Altınyunus Çeşme81,95-5,1564,03
Anadolu Efes25,54-0,6210,18
Anadolu Grubu Holding27,60-2,684,90
Anadolu Hayat Emek.11,364,7031,03
Anadolu Isuzu21,16-0,1917,56
Anadolu Sigorta8,06-0,986,75
Anel Elektrik4,335,8736,59
Arçelik36,223,3119,14
ARD Bilişim Teknolojileri58,30-0,7721,26
Arena Bilgisayar58,2013,0169,19
Armada Bilgisayar60,40-4,6623,06
Arsan Tekstil9,1811,2725,93
Arzum Ev Aletleri24,880,481,06
Aselsan17,11-0,64-6,25
Ata GMYO5,880,176,72
Atakule GMYO3,88-1,5253,97
Atlantis Yatırım Holding6,10-3,489,71
Atlas Yat. Ort.1,61-4,17-8,00
AvivaSA Emeklilik Hayat19,106,235,99
Avrasya GMYO3,470,0032,48
Avrasya Petrol ve Tur.3,66-7,5814,38
Avrupa Yatırım Holding6,907,6415,00
Ayen Enerji8,25-7,9252,50
Ayes Çelik Hasır ve Çit13,77-5,3021,32
Aygaz17,150,8817,06
Bagfaş27,30-3,5336,50
Bak Ambalaj26,481,7731,09
Balatacılar Balatacılık8,49-2,413,03
Bantaş Ambalaj4,87-3,373,84
Banvit56,00-1,157,69
Baştaş Başkent Çimento15,7510,29-9,33
Batı Çimento16,9329,24259,45
Batısöke Çimento3,6011,1147,54
Bayrak Taban Sanayi11,31-0,266,60
Bera Holding25,26-0,3924,56
Berkosan Yalıtım12,46-5,8939,69
Beşiktaş Futbol Yat.4,594,7913,61
Beyaz Filo14,47-1,5642,14
Bilici Yatırım9,772,8447,14
Bim Mağazalar71,254,93-3,11
Birko Mensucat1,10-0,90-0,90
Birlik Mensucat2,38-3,25-31,21
Bizim Mağazaları15,103,71-1,69
Borusan Mannesmann33,564,8820,72
Borusan Yat. Paz.491,000,577,46
Bosch Fren Sistemleri1.196,706,06-3,41
Bossa26,327,9647,45
Brisa30,00-0,4050,45
Burçelik26,682,5426,93
Burçelik Vana37,285,73-24,93
Bursa Çimento4,29-5,51-13,81
Carrefoursa63,75-7,61-11,21
Casa Emtia Petrol188,006,4677,36
Ceo Event Medya6,40-4,48-0,47
Coca Cola İçecek73,004,5812,11
Cosmos Yat. Holding11,976,4048,51
Credıtwest Faktorıng5,60-0,36-4,60
Çelebi314,7038,8872,41
Çelik Halat9,072,60-0,30
Çemaş Döküm1,56-0,64-8,38
Çemtaş16,604,934,40
Çimbeton337,705,5313,90
Çimentaş42,50-6,1417,53
Çimsa22,100,0024,16
Çuhadaroğlu Metal7,670,66-0,78
Dagi Giyim7,950,38-1,49
Dagi Yatırım Holding14,97-7,5916,05
Dardanel33,443,79-0,18
Datagate Bilgisayar16,22-3,800,68
Demısaş Döküm8,116,5722,69
Denge Holding8,25-6,3650,55
Deniz GMYO6,00-11,7675,44
Derimod11,49-2,1317,97
Derlüks Deri8,78-3,09-0,45
Desa Deri12,794,4131,31
Despec Bilgisayar13,11-3,600,38
Deva Holding30,60-2,0526,76
Dinamik Isı Makina Yalıtım16,000,1347,47
Diriteks Diriliş Tekstil7,806,70109,12
Ditaş Doğan18,1014,4138,93
DO-CO652,007,063,49
Doğan Burda19,00-1,14-15,33
Doğan Holding3,564,0915,96
Doğtaş Kelebek Mobilya2,87-4,3323,23
Doğusan5,40-3,0523,29
Doğuş GMYO12,6010,3354,22
Doğuş Otomotiv31,46-3,269,46
Döktaş Dökümcülük33,96-2,0810,91
Duran Doğan Basım12,253,0316,78
Dyo Boya15,99-0,8740,76
Eczacıbaşı İlaç7,34-0,54-1,61
Eczacıbaşı Yatırım56,305,63102,96
Edip Gayrimenkul3,71-5,1211,75
Ege Endüstri1.555,000,82-9,98
Ege Gübre226,703,5256,13
Ege Profil35,46-6,39-7,27
Ege Seramik13,94-1,0635,47
Egeplast34,20-19,832,70
Ekiz Kimya7,29-6,542,24
Emek Elektrik2,6025,00-8,94
Eminiş Ambalaj27,00-6,83-26,71
Emlak Konut GMYO2,29-6,917,01
Enerjisa Enerji12,204,72-2,48
Enka İnşaat8,213,9211,40
Erbosan66,35-1,3461,83
Ereğli Demir Çelik16,806,2612,53
Ersu Gıda5,050,602,23
Escort Teknoloji7,64-0,3916,29
Esenboğa Elektrik38,98-1,02104,83
Etiler Gıda5,60-4,2740,70
Euro Kapital Yat. Ort.4,128,717,01
Euro Trend Yat. Ort.3,74-2,093,89
Euro Yat. Ort.4,769,175,54
Euro Yatırım Holding3,29-6,0015,85
Fade Gıda14,6839,81137,16
Fenerbahçe Futbol35,0412,6018,54
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,38-4,490,16
F-M İzmit Piston166,60-0,7734,03
Fonet Bilgi Teknolojileri15,745,0720,80
Ford Otosan179,401,2442,38
Formet Celik Kapi Sanayi3,78-5,03-20,42
Frigo Pak Gıda35,4018,1668,73
Galatasaray Sportif3,82-2,30-5,68
Garanti Bankası8,92-3,57-13,98
Garanti Faktoring12,312,0710,60
Garanti Yat. Ort.3,836,3918,58
Gedik Y. Men. Değ.24,04-3,8490,79
Gediz Ambalaj39,36-2,6746,87
Gentaş5,902,08-0,67
Gersan Elektrik7,22-1,2317,59
Global Men. Değ.7,42-8,4023,46
Global Yat. Holding5,891,0325,85
Good-Year8,94-0,116,94
Göltaş Çimento67,45-0,7463,48
Gözde Girişim8,3111,244,14
GSD Denizcilik6,41-6,7027,18
GSD Holding2,42-5,47-3,59
Gübre Fabrik.79,65-0,62-7,44
Güler Yat. Holding10,540,86-3,04
Halk GMYO3,454,867,48
Hatay Tekstil23,02-9,3765,02
Hedef Girişim4,090,4919,36
Hektaş31,488,7065,08
HUB Girişim18,14-3,25-0,33
Hürriyet Gzt.2,20-2,224,76
ICBC Turkey Bank6,34-3,50-2,46
İdealist Danışmanlık56,8013,49321,99
İdealist GMYO10,12-8,0048,82
İhlas Ev Aletleri1,70-1,16-9,57
İhlas Gayrimenkul1,19-3,25-4,80
İhlas Gazetecilik3,10-7,46-23,65
İhlas Holding0,920,00-18,05
İhlas Yayın Holding0,99-5,71-13,16
İndeks Bilgisayar31,92-1,9766,86
Info Yatırım7,12-0,9710,39
İntema49,00-2,8722,81
Inveo Yatırım Holding154,0011,19248,26
İpek Doğal Enerji13,19-3,230,84
İskenderun Demir Çelik12,898,0527,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika Ekonomi


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