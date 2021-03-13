Son dakika haber! Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 8,95 6,55 15,63 Acıpayam Selüloz 20,66 -1,71 20,68 Adel Kalemcilik 26,08 -1,66 -23,82 Adese Alışveriş Ticaret 3,04 -1,62 8,57 Afyon Çimento 4,87 -2,01 -4,70 Ak Enerji 1,99 -2,93 -9,95 Akbank 6,13 -3,01 -11,54 Akçansa 19,05 1,33 15,18 Akdeniz Yatırım Hold. 2,45 12,39 1,95 Akfen GMYO 4,29 -2,94 -11,73 Akın Tekstil 58,00 3,57 82,62 Akiş GMYO 2,38 -0,42 -14,76 Akmerkez GMYO 58,10 -4,52 -9,77 Aksa 17,78 6,72 21,86 Aksa Enerji 11,56 3,77 55,38 Aksigorta 9,87 0,41 6,13 Aksu Enerji 6,83 -2,29 -9,50 Alarko Carrıer 415,00 0,63 13,73 Alarko GMYO 29,08 7,07 11,16 Alarko Holding 12,08 -1,15 39,81 Albaraka Türk 1,97 -7,94 1,55 Alcatel Lucent Teletaş 36,26 -6,59 22,25 Alkim Kağıt 19,10 0,53 40,98 Alkim Kimya 18,38 -0,92 26,43 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,57 1,58 17,35 Altınyunus Çeşme 81,95 -5,15 64,03 Anadolu Efes 25,54 -0,62 10,18 Anadolu Grubu Holding 27,60 -2,68 4,90 Anadolu Hayat Emek. 11,36 4,70 31,03 Anadolu Isuzu 21,16 -0,19 17,56 Anadolu Sigorta 8,06 -0,98 6,75 Anel Elektrik 4,33 5,87 36,59 Arçelik 36,22 3,31 19,14 ARD Bilişim Teknolojileri 58,30 -0,77 21,26 Arena Bilgisayar 58,20 13,01 69,19 Armada Bilgisayar 60,40 -4,66 23,06 Arsan Tekstil 9,18 11,27 25,93 Arzum Ev Aletleri 24,88 0,48 1,06 Aselsan 17,11 -0,64 -6,25 Ata GMYO 5,88 0,17 6,72 Atakule GMYO 3,88 -1,52 53,97 Atlantis Yatırım Holding 6,10 -3,48 9,71 Atlas Yat. Ort. 1,61 -4,17 -8,00 AvivaSA Emeklilik Hayat 19,10 6,23 5,99 Avrasya GMYO 3,47 0,00 32,48 Avrasya Petrol ve Tur. 3,66 -7,58 14,38 Avrupa Yatırım Holding 6,90 7,64 15,00 Ayen Enerji 8,25 -7,92 52,50 Ayes Çelik Hasır ve Çit 13,77 -5,30 21,32 Aygaz 17,15 0,88 17,06 Bagfaş 27,30 -3,53 36,50 Bak Ambalaj 26,48 1,77 31,09 Balatacılar Balatacılık 8,49 -2,41 3,03 Bantaş Ambalaj 4,87 -3,37 3,84 Banvit 56,00 -1,15 7,69 Baştaş Başkent Çimento 15,75 10,29 -9,33 Batı Çimento 16,93 29,24 259,45 Batısöke Çimento 3,60 11,11 47,54 Bayrak Taban Sanayi 11,31 -0,26 6,60 Bera Holding 25,26 -0,39 24,56 Berkosan Yalıtım 12,46 -5,89 39,69 Beşiktaş Futbol Yat. 4,59 4,79 13,61 Beyaz Filo 14,47 -1,56 42,14 Bilici Yatırım 9,77 2,84 47,14 Bim Mağazalar 71,25 4,93 -3,11 Birko Mensucat 1,10 -0,90 -0,90 Birlik Mensucat 2,38 -3,25 -31,21 Bizim Mağazaları 15,10 3,71 -1,69 Borusan Mannesmann 33,56 4,88 20,72 Borusan Yat. Paz. 491,00 0,57 7,46 Bosch Fren Sistemleri 1.196,70 6,06 -3,41 Bossa 26,32 7,96 47,45 Brisa 30,00 -0,40 50,45 Burçelik 26,68 2,54 26,93 Burçelik Vana 37,28 5,73 -24,93 Bursa Çimento 4,29 -5,51 -13,81 Carrefoursa 63,75 -7,61 -11,21 Casa Emtia Petrol 188,00 6,46 77,36 Ceo Event Medya 6,40 -4,48 -0,47 Coca Cola İçecek 73,00 4,58 12,11 Cosmos Yat. Holding 11,97 6,40 48,51 Credıtwest Faktorıng 5,60 -0,36 -4,60 Çelebi 314,70 38,88 72,41 Çelik Halat 9,07 2,60 -0,30 Çemaş Döküm 1,56 -0,64 -8,38 Çemtaş 16,60 4,93 4,40 Çimbeton 337,70 5,53 13,90 Çimentaş 42,50 -6,14 17,53 Çimsa 22,10 0,00 24,16 Çuhadaroğlu Metal 7,67 0,66 -0,78 Dagi Giyim 7,95 0,38 -1,49 Dagi Yatırım Holding 14,97 -7,59 16,05 Dardanel 33,44 3,79 -0,18 Datagate Bilgisayar 16,22 -3,80 0,68 Demısaş Döküm 8,11 6,57 22,69 Denge Holding 8,25 -6,36 50,55 Deniz GMYO 6,00 -11,76 75,44 Derimod 11,49 -2,13 17,97 Derlüks Deri 8,78 -3,09 -0,45 Desa Deri 12,79 4,41 31,31 Despec Bilgisayar 13,11 -3,60 0,38 Deva Holding 30,60 -2,05 26,76 Dinamik Isı Makina Yalıtım 16,00 0,13 47,47 Diriteks Diriliş Tekstil 7,80 6,70 109,12 Ditaş Doğan 18,10 14,41 38,93 DO-CO 652,00 7,06 3,49 Doğan Burda 19,00 -1,14 -15,33 Doğan Holding 3,56 4,09 15,96 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,87 -4,33 23,23 Doğusan 5,40 -3,05 23,29 Doğuş GMYO 12,60 10,33 54,22 Doğuş Otomotiv 31,46 -3,26 9,46 Döktaş Dökümcülük 33,96 -2,08 10,91 Duran Doğan Basım 12,25 3,03 16,78 Dyo Boya 15,99 -0,87 40,76 Eczacıbaşı İlaç 7,34 -0,54 -1,61 Eczacıbaşı Yatırım 56,30 5,63 102,96 Edip Gayrimenkul 3,71 -5,12 11,75 Ege Endüstri 1.555,00 0,82 -9,98 Ege Gübre 226,70 3,52 56,13 Ege Profil 35,46 -6,39 -7,27 Ege Seramik 13,94 -1,06 35,47 Egeplast 34,20 -19,83 2,70 Ekiz Kimya 7,29 -6,54 2,24 Emek Elektrik 2,60 25,00 -8,94 Eminiş Ambalaj 27,00 -6,83 -26,71 Emlak Konut GMYO 2,29 -6,91 7,01 Enerjisa Enerji 12,20 4,72 -2,48 Enka İnşaat 8,21 3,92 11,40 Erbosan 66,35 -1,34 61,83 Ereğli Demir Çelik 16,80 6,26 12,53 Ersu Gıda 5,05 0,60 2,23 Escort Teknoloji 7,64 -0,39 16,29 Esenboğa Elektrik 38,98 -1,02 104,83 Etiler Gıda 5,60 -4,27 40,70 Euro Kapital Yat. Ort. 4,12 8,71 7,01 Euro Trend Yat. Ort. 3,74 -2,09 3,89 Euro Yat. Ort. 4,76 9,17 5,54 Euro Yatırım Holding 3,29 -6,00 15,85 Fade Gıda 14,68 39,81 137,16 Fenerbahçe Futbol 35,04 12,60 18,54 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,38 -4,49 0,16 F-M İzmit Piston 166,60 -0,77 34,03 Fonet Bilgi Teknolojileri 15,74 5,07 20,80 Ford Otosan 179,40 1,24 42,38 Formet Celik Kapi Sanayi 3,78 -5,03 -20,42 Frigo Pak Gıda 35,40 18,16 68,73 Galatasaray Sportif 3,82 -2,30 -5,68 Garanti Bankası 8,92 -3,57 -13,98 Garanti Faktoring 12,31 2,07 10,60 Garanti Yat. Ort. 3,83 6,39 18,58 Gedik Y. Men. Değ. 24,04 -3,84 90,79 Gediz Ambalaj 39,36 -2,67 46,87 Gentaş 5,90 2,08 -0,67 Gersan Elektrik 7,22 -1,23 17,59 Global Men. Değ. 7,42 -8,40 23,46 Global Yat. Holding 5,89 1,03 25,85 Good-Year 8,94 -0,11 6,94 Göltaş Çimento 67,45 -0,74 63,48 Gözde Girişim 8,31 11,24 4,14 GSD Denizcilik 6,41 -6,70 27,18 GSD Holding 2,42 -5,47 -3,59 Gübre Fabrik. 79,65 -0,62 -7,44 Güler Yat. Holding 10,54 0,86 -3,04 Halk GMYO 3,45 4,86 7,48 Hatay Tekstil 23,02 -9,37 65,02 Hedef Girişim 4,09 0,49 19,36 Hektaş 31,48 8,70 65,08 HUB Girişim 18,14 -3,25 -0,33 Hürriyet Gzt. 2,20 -2,22 4,76 ICBC Turkey Bank 6,34 -3,50 -2,46 İdealist Danışmanlık 56,80 13,49 321,99 İdealist GMYO 10,12 -8,00 48,82 İhlas Ev Aletleri 1,70 -1,16 -9,57 İhlas Gayrimenkul 1,19 -3,25 -4,80 İhlas Gazetecilik 3,10 -7,46 -23,65 İhlas Holding 0,92 0,00 -18,05 İhlas Yayın Holding 0,99 -5,71 -13,16 İndeks Bilgisayar 31,92 -1,97 66,86 Info Yatırım 7,12 -0,97 10,39 İntema 49,00 -2,87 22,81 Inveo Yatırım Holding 154,00 11,19 248,26 İpek Doğal Enerji 13,19 -3,23 0,84 İskenderun Demir Çelik 12,89 8,05 27,50 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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