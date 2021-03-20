Son dakika haber | Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika

Son dakika haber | Yatırımcı rehberi (8)

20.03.2021 11:05
Son dakika haber | Yatırımcı rehberi (8), System.String[]

Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım9,354,4720,80
Acıpayam Selüloz21,524,1625,70
Adel Kalemcilik24,42-6,37-28,67
Adese Alışveriş Ticaret3,00-1,327,14
Afyon Çimento4,52-7,19-11,55
Ak Enerji1,89-5,03-14,48
Akbank5,92-3,43-14,57
Akçansa17,85-6,307,92
Akdeniz Yatırım Hold.2,33-4,90-3,04
Akfen GMYO4,330,93-10,91
Akın Tekstil59,702,9387,97
Akiş GMYO2,22-6,72-20,49
Akmerkez GMYO56,40-2,93-12,41
Aksa17,29-2,7618,51
Aksa Enerji11,42-1,2153,49
Aksigorta9,08-1,644,39
Aksu Enerji6,50-4,83-13,88
Alarko Carrıer409,60-1,3012,25
Alarko GMYO27,54-5,305,28
Alarko Holding12,04-0,3339,35
Albaraka Türk1,87-5,08-3,61
Alcatel Lucent Teletaş33,76-6,8913,82
Alkim Kağıt18,30-4,1935,08
Alkim Kimya17,73-3,5421,96
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,49-3,1113,70
Altınyunus Çeşme77,40-5,5554,92
Anadolu Efes23,34-8,610,69
Anadolu Grubu Holding27,08-1,882,92
Anadolu Hayat Emek.11,09-2,3827,91
Anadolu Isuzu20,78-1,8015,44
Anadolu Sigorta7,82-2,983,58
Anel Elektrik5,2020,0964,04
Arçelik34,98-3,4215,07
ARD Bilişim Teknolojileri55,00-5,6614,39
Arena Bilgisayar53,90-7,3956,69
Armada Bilgisayar58,80-2,6519,80
Arsan Tekstil10,1310,3538,96
Arzum Ev Aletleri23,54-5,39-4,39
Aselsan16,37-4,32-10,30
Ata GMYO5,930,857,62
Atakule GMYO3,53-9,0240,08
Atlantis Yatırım Holding5,27-13,61-5,22
Atlas Yat. Ort.1,52-5,59-13,14
AvivaSA Emeklilik Hayat18,91-0,994,93
Avrasya GMYO3,13-9,8019,50
Avrasya Petrol ve Tur.3,39-7,385,94
Avrupa Yatırım Holding8,4422,3240,67
Ayen Enerji7,62-7,6440,85
Ayes Çelik Hasır ve Çit12,60-8,5011,01
Aygaz15,85-7,588,19
Bagfaş24,72-9,4523,60
Bak Ambalaj24,94-5,8223,47
Balatacılar Balatacılık8,37-1,411,58
Bantaş Ambalaj4,70-3,490,21
Banvit54,70-2,325,19
Baştaş Başkent Çimento13,98-11,24-19,52
Batı Çimento16,80-0,77256,69
Batısöke Çimento3,9910,8363,52
Bayrak Taban Sanayi11,27-0,356,22
Bera Holding22,76-9,9012,23
Berkosan Yalıtım11,70-6,1031,17
Beşiktaş Futbol Yat.5,8928,3245,79
Beyaz Filo13,06-9,7428,29
Bilici Yatırım12,6028,9789,76
Bim Mağazalar72,001,05-2,09
Birko Mensucat1,100,00-0,90
Birlik Mensucat3,0026,05-13,29
Bizim Mağazaları14,91-1,26-2,93
Borusan Mannesmann30,92-7,8711,22
Borusan Yat. Paz.443,30-9,71-2,98
Bosch Fren Sistemleri1.133,40-5,29-8,52
Bossa25,80-1,9844,54
Brisa28,52-4,9343,03
Burçelik24,62-7,7217,13
Burçelik Vana33,92-9,01-31,70
Bursa Çimento4,03-6,06-19,04
Carrefoursa59,90-6,04-16,57
Casa Emtia Petrol140,70-25,1632,74
Ceo Event Medya6,25-2,34-2,80
Coca Cola İçecek74,051,4413,72
Cosmos Yat. Holding11,30-5,6040,20
Credıtwest Faktorıng5,15-8,04-12,27
Çelebi302,00-4,0465,46
Çelik Halat8,18-9,81-10,09
Çemaş Döküm1,51-3,21-11,31
Çemtaş15,77-5,00-0,82
Çimbeton302,00-10,571,85
Çimentaş40,00-5,8810,62
Çimsa21,90-0,9023,03
Çuhadaroğlu Metal7,38-3,78-4,53
Dagi Giyim2,75-18,05-19,27
Dagi Yatırım Holding14,80-1,1414,73
Dardanel33,20-0,72-0,90
Datagate Bilgisayar15,65-3,51-2,86
Demısaş Döküm7,94-2,1020,12
Denge Holding6,95-15,7626,82
Deniz GMYO5,53-7,8361,70
Derimod12,418,0127,41
Derlüks Yatırım Holding8,72-0,68-1,13
Desa Deri12,900,8632,44
Despec Bilgisayar12,58-4,04-3,68
Deva Holding29,80-2,6123,45
Dinamik Isı Makina Yalıtım15,57-2,6943,50
Diriteks Diriliş Tekstil6,70-14,1079,62
Ditaş Doğan16,19-10,5524,27
DO-CO612,00-6,13-2,86
Doğan Burda18,20-4,21-18,89
Doğan Holding3,32-6,748,14
Doğtaş Kelebek Mobilya2,983,8327,95
Doğusan5,22-3,3319,18
Doğuş GMYO12,08-4,1347,86
Doğuş Otomotiv32,001,7211,34
Döktaş Dökümcülük36,667,9519,73
Duran Doğan Basım12,824,6522,21
Dyo Boya15,15-5,2533,36
Eczacıbaşı İlaç6,97-5,04-6,57
Eczacıbaşı Yatırım54,45-3,2996,29
Edip Gayrimenkul3,720,2712,05
Ege Endüstri1.724,5010,90-0,16
Ege Gübre217,70-3,9749,93
Ege Profil36,001,52-5,86
Ege Seramik13,36-4,1629,83
Egeplast33,92-0,821,86
Ekiz Kimya7,00-3,98-1,82
Emek Elektrik2,859,62-0,19
Eminiş Ambalaj25,94-3,93-29,59
Emlak Konut GMYO2,10-8,30-1,87
Enerjisa Enerji11,92-2,30-4,72
Enka İnşaat7,84-4,516,38
Erbosan64,15-3,3256,46
Ereğli Demir Çelik16,34-2,749,44
Ersu Gıda5,03-0,401,82
Escort Teknoloji7,23-5,3710,05
Esenboğa Elektrik41,005,18115,45
Etiler Gıda5,905,3648,24
Euro Kapital Yat. Ort.4,140,497,53
Euro Trend Yat. Ort.4,1811,7616,11
Euro Yat. Ort.4,851,897,54
Euro Yatırım Holding3,9921,2840,49
Fade Gıda15,253,88146,37
Fenerbahçe Futbol28,84-17,69-2,44
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,19-2,98-2,83
F-M İzmit Piston155,00-6,9624,70
Fonet Bilgi Teknolojileri15,48-1,6518,80
Ford Otosan228,4027,3181,27
Formet Celik Kapi Sanayi3,33-11,90-29,89
Frigo Pak Gıda31,00-12,4347,76
Galatasaray Sportif4,6521,7314,81
Garanti Bankası8,86-0,67-14,56
Garanti Faktoring15,1222,8335,85
Garanti Yat. Ort.3,15-17,75-2,48
Gedik Y. Men. Değ.23,76-1,1688,57
Gediz Ambalaj39,04-0,8145,67
Gentaş5,70-3,39-4,04
Gersan Elektrik6,80-5,8210,75
Global Men. Değ.8,139,5735,27
Global Yat. Holding6,225,6032,91
Good-Year8,36-6,490,00
Göltaş Çimento63,25-6,2353,30
Gözde Girişim8,11-2,411,63
GSD Denizcilik6,15-4,0622,02
GSD Holding2,25-7,02-10,36
Gübre Fabrik.77,40-2,82-10,05
Güler Yat. Holding9,98-5,31-8,19
Halk GMYO3,36-2,614,67
Hatay Tekstil21,62-6,0854,98
Hedef Girişim4,479,2930,45
Hektaş29,90-5,0256,79
HUB Girişim18,170,17-0,16
Hürriyet Gzt.2,04-7,27-2,86
ICBC Turkey Bank6,09-3,94-6,31
İdealist Danışmanlık76,0533,89465,01
İdealist GMYO10,988,5061,47
İhlas Ev Aletleri1,59-6,47-15,43
İhlas Gayrimenkul1,09-8,40-12,80
İhlas Gazetecilik2,95-4,84-27,34
İhlas Holding0,84-8,70-25,18
İhlas Yayın Holding0,91-8,08-20,18
İndeks Bilgisayar29,52-7,5254,31
Info Yatırım6,73-5,484,34
İntema46,00-6,1215,29
Inveo Yatırım Holding139,40-9,48215,24
İpek Doğal Enerji12,47-5,46-4,66
İskenderun Demir Çelik12,34-4,2722,06

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber | Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika Ekonomi


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