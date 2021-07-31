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Son dakika haber: Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika

Son dakika haber: Yatırımcı rehberi (8)

31.07.2021 11:05
Son dakika haber: Yatırımcı rehberi (8), System.String[]

Bir son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,20-10,03-32,82
Acıpayam Selüloz16,331,81-4,61
Adel Kalemcilik23,94-3,16-30,07
Adese Gayrimenkul1,248,77-55,71
Afyon Çimento3,761,35-26,42
AGESA Hayat Emeklilik18,202,883,50
Ak Enerji1,561,30-29,41
Akbank5,261,94-22,17
Akçansa14,582,24-9,45
Akdeniz Yatırım Hold.1,864,49-22,60
Akfen GMYO3,99-0,25-17,90
Akın Tekstil34,04-1,567,18
Akiş GMYO1,812,26-35,18
Akmerkez GMYO39,90-3,34-36,11
Aksa16,293,8217,92
Aksa Enerji12,838,0972,45
Aksigorta7,991,91-8,14
Aksu Enerji8,27-2,019,58
Alarko Carrıer289,00-8,37-20,50
Alarko GMYO20,422,66-19,39
Alarko Holding9,431,8410,66
Albaraka Türk1,500,67-22,68
Alcatel Lucent Teletaş21,28-2,74-28,25
Alkim Kağıt15,701,2921,29
Alkim Kimya14,97-0,406,27
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,9011,76-13,24
Altınyunus Çeşme57,50-7,7015,09
Anadolu Efes22,221,934,02
Anadolu Grubu Holding23,42-2,01-10,35
Anadolu Hayat Emek.9,171,2114,12
Anadolu Isuzu15,461,18-14,11
Anadolu Sigorta6,545,31-9,42
Anel Elektrik2,851,79-10,09
Arçelik33,020,9216,03
ARD Bilişim Teknolojileri51,90-2,817,95
Arena Bilgisayar10,60-2,03-2,77
Armada Bilgisayar50,30-9,122,49
Arsan Tekstil4,412,809,29
Arzum Ev Aletleri16,300,99-32,55
Aselsan15,517,26-15,01
Ata GMYO4,3619,45-20,87
Atakule GMYO2,7820,3518,75
Atlantis Yatırım Holding3,800,00-31,65
Atlas Yat. Ort.1,60-4,19-8,57
ATP Ticari Bilgisayar33,045,56

Avrasya GMYO3,309,6325,99
Avrasya Petrol ve Tur.2,91-3,00-9,06
Avrupa Yatırım Holding5,4012,97-10,00
Aydem Enerji6,7310,51

Ayen Enerji4,430,68-18,11
Ayes Çelik Hasır ve Çit17,79-3,8457,72
Aygaz14,532,832,42
Bagfaş16,45-6,00-17,75
Bak Ambalaj20,708,784,67
Balatacılar Balatacılık4,95-1,00-39,93
Bantaş Ambalaj5,919,4426,01
Banvit65,607,5426,15
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO15,363,43

Baştaş Başkent Çimento11,69-4,49-32,70
Batı Çimento12,71-3,93169,85
Batısöke Çimento2,299,57-6,15
Bayrak Taban Sanayi10,05-3,74-5,28
Bera Holding11,08-3,65-45,36
Berkosan Yalıtım9,391,515,27
Beşiktaş Futbol Yat.6,434,8959,16
Beyaz Filo8,871,49-12,00
Bilici Yatırım20,506,88270,48
Bim Mağazalar63,403,76-11,07
Biotrend Çevre ve Enerji27,30-3,53

Birko Mensucat0,984,26-11,71
Birlik Mensucat1,98-1,98-42,77
Bizim Mağazaları11,470,97-25,33
BMS Çelik Hasır Sanayi8,3430,72

Boğaziçi Beton5,17-5,66

Borusan Mannesmann25,682,72-7,63
Borusan Yat. Paz.297,00-4,44-34,62
Bosch Fren Sistemleri850,00-1,45-30,88
Bossa27,984,9556,75
Brisa23,3611,4520,64
Burçelik18,781,79-10,66
Burçelik Vana22,922,32-53,85
Bursa Çimento3,310,61-33,50
Carrefoursa38,78-2,37-45,99
Casa Emtia Petrol118,10-7,3011,42
Ceo Event Medya8,706,4935,30
Coca Cola İçecek84,854,5633,60
Cosmos Yat. Holding8,93-3,7710,79
Credıtwest Faktorıng4,57-1,08-22,15
Çan2 Termik10,730,28

Çelebi177,80-1,82-2,59
Çelik Halat6,504,67-28,55
Çemaş Döküm1,3215,79-22,47
Çemtaş13,606,75-13,44
Çimbeton211,60-0,42-28,63
Çimentaş27,10-2,31-25,06
Çimsa24,024,5334,94
Çuhadaroğlu Metal7,243,43-4,83
Dagi Giyim2,224,23-34,83
Dagi Yatırım Holding14,90-0,8615,50
Dardanel14,340,42-57,19
Datagate Bilgisayar11,420,09-29,11
Demısaş Döküm7,44-2,6214,90
Denge Holding1,160,87-61,81
Deniz GMYO1,967,106,40
Derimod11,450,4417,56
Derlüks Yatırım Holding4,444,72-49,66
Desa Deri10,01-9,002,77
Despec Bilgisayar9,907,14-24,20
Deva Holding25,502,995,99
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,883,030,97
Diriteks Diriliş Tekstil3,48-0,57-6,70
Ditaş Doğan15,634,9020,18
DO-CO682,802,238,38
Doğan Burda14,081,66-37,25
Doğan Holding2,62-1,50-12,61
Doğtaş Kelebek Mobilya2,369,771,33
Doğusan6,291,1343,61
Doğuş GMYO7,82-2,25-4,28
Doğuş Otomotiv25,561,19-1,40
Döktaş Dökümcülük29,18-1,08-4,70
Duran Doğan Basım10,622,811,24
Dyo Boya12,104,767,58
Eczacıbaşı İlaç5,861,38-18,63
Eczacıbaşı Yatırım39,084,1645,18
E-Data Teknoloji Pazarlama14,3546,13

Edip Gayrimenkul5,039,3551,51
Ege Endüstri1.275,90-1,40-23,36
Ege Gübre174,100,2921,36
Ege Profil28,407,09-25,73
Ege Seramik13,6712,1441,47
Egeplast23,02-4,08-30,87
Ekiz Kimya6,75-3,57-5,33
Emek Elektrik2,7122,62-5,09
Eminiş Ambalaj20,18-3,35-45,22
Emlak Konut GMYO1,821,68-13,93
Enerjisa Enerji10,202,93-11,54
Enka İnşaat9,262,8931,50
Erbosan140,70-0,99246,94
Ereğli Demir Çelik20,0011,6152,25
Ersu Gıda3,570,56-27,73
Escar Turizm Taşımacılık17,293,47

Escort Teknoloji5,29-2,22-19,48
Esenboğa Elektrik29,04-1,9652,63
Etiler Gıda5,65-1,5741,96
Euro Kapital Yat. Ort.7,19-7,8288,24
Euro Trend Yat. Ort.4,0820,3515,31
Euro Yat. Ort.3,89-0,26-12,42
Euro Yatırım Holding3,304,1016,20
Fade Gıda14,301,72174,91
Fenerbahçe Futbol36,360,5523,00
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,729,24-7,73
F-M İzmit Piston96,30-2,23-21,45
Fonet Bilgi Teknolojileri12,731,84-2,30
Ford Otosan172,801,7141,48
Formet Celik Kapi Sanayi1,170,00-52,31
Frigo Pak Gıda16,990,77-19,02
Galata Wind Enerji3,551,72

Galatasaray Sportif3,792,16-6,42
Garanti Bankası8,523,02-16,07
Garanti Faktoring9,20-0,65-17,34
Garanti Yat. Ort.2,29-0,87-29,10
Gedik Y. Men. Değ.7,36-2,2624,20
Gediz Ambalaj38,86-3,5745,00
Gentaş4,003,90-31,76
Gersan Elektrik5,89-5,00-4,07
Global Men. Değ.6,28-3,244,49
Global Yat. Holding3,07-0,97-34,40
Good-Year7,296,11-8,51
Göltaş Çimento39,001,99-4,98
Gözde Girişim5,527,39-30,83
GSD Denizcilik5,40-2,887,14
GSD Holding1,832,81-27,09
Gübre Fabrik.49,942,46-41,96
Güler Yat. Holding2,472,07-28,67
Halk GMYO2,23-8,98-26,84
Hatay Tekstil16,923,1724,09
Hedef Girişim2,760,739,32
Hektaş8,055,2350,68
HUB Girişim11,02-0,63-39,45
Hürriyet Gzt.1,6716,78-20,48
ICBC Turkey Bank5,18-0,96-20,31
İdealist Danışmanlık51,65-7,10283,73
İdealist GMYO3,0056,2526,42
İhlas Ev Aletleri1,011,00-45,79
İhlas Gayrimenkul0,990,00-20,80
İhlas Gazetecilik1,174,46-52,51
İhlas Holding0,571,79-49,23
İhlas Yayın Holding0,752,74-34,21
İndeks Bilgisayar6,172,3232,80
Info Yatırım3,78-4,79-19,07
İntema35,98-0,11-9,82
Inveo Yatırım Holding111,50-1,76152,15
İpek Doğal Enerji11,664,48-10,86
İskenderun Demir Çelik12,3610,0636,79

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber: Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika Ekonomi


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