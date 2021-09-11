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Son dakika haber | Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika

Son dakika haber | Yatırımcı rehberi (8)

11.09.2021 11:05
Son dakika haber | Yatırımcı rehberi (8), System.String[]

Son dakika haberler: Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,105,15-34,11
Acıpayam Selüloz16,21-2,00-4,80
Adel Kalemcilik25,84-1,97-24,52
Adese Gayrimenkul1,23-1,60-56,07
Afyon Çimento3,61-3,73-29,35
AGESA Hayat Emeklilik18,00-4,562,36
Ak Enerji1,853,93-16,29
Akbank5,64-4,24-16,54
Akçansa14,62-4,32-9,21
Akdeniz Yatırım Hold.2,27-7,72-5,54
Akfen GMYO4,1928,9260,49
Akın Tekstil33,76-0,886,30
Akiş GMYO1,81-6,22-35,18
Akmerkez GMYO39,60-0,65-35,94
Aksa19,522,0441,30
Aksa Enerji14,943,03100,81
Aksigorta7,03-3,17-15,39
Aksu Enerji11,361,1650,52
Alarko Carrıer333,20-7,52-8,34
Alarko GMYO20,620,29-18,60
Alarko Holding8,60-4,760,92
Albaraka Türk1,511,34-22,16
Alcatel Lucent Teletaş25,86-0,08-12,81
Alkim Kağıt14,59-1,1512,72
Alkim Kimya15,300,798,61
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,86-3,63-15,07
Altınyunus Çeşme56,35-1,4912,79
Anadolu Efes21,70-3,641,59
Anadolu Grubu Holding23,30-3,32-10,81
Anadolu Hayat Emek.9,400,3216,98
Anadolu Isuzu15,93-1,06-11,50
Anadolu Sigorta6,31-0,16-12,61
Anel Elektrik2,80-3,11-11,67
Arçelik32,200,5613,15
ARD Bilişim Teknolojileri52,101,468,36
Arena Bilgisayar10,25-1,44-5,98
Armada Bilgisayar55,50-4,8813,08
Arsan Tekstil4,69-0,6416,23
Arzum Ev Aletleri19,8210,48-17,98
Aselsan15,12-3,69-17,15
Ata GMYO4,410,23-19,96
Atakule GMYO3,23-6,1037,97
Atlantis Yatırım Holding4,330,70-22,12
Atlas Yat. Ort.1,49-0,67-14,86
ATP Bilgisayar32,82-4,92

Avrasya GMYO3,16-5,6720,64
Avrasya Petrol ve Tur.3,004,17-6,25
Avrupa Yatırım Holding5,7211,50-4,67
Aydem Enerji6,93-5,07

Ayen Enerji4,79-2,44-11,46
Ayes Çelik Hasır ve Çit19,172,0269,95
Aygaz15,17-1,176,93
Bagfaş18,70-2,30-6,50
Bak Ambalaj20,50-2,753,66
Balatacılar Balatacılık9,2012,2011,65
Bantaş Ambalaj3,874,8823,77
Banvit67,051,2128,94
Başkent Doğalgaz GMYO23,10-2,70

Baştaş Başkent Çimento9,99-10,32-42,49
Batı Çimento12,28-0,41160,72
Batısöke Çimento2,945,3820,49
Bayrak Taban Sanayi8,53-4,37-19,60
Bera Holding10,01-7,91-50,64
Berkosan Yalıtım10,305,7515,47
Beşiktaş Futbol Yat.5,87-2,1745,30
Beyaz Filo8,99-0,44-10,81
Bilici Yatırım18,602,71236,14
Bim Mağazalar68,80-3,23-3,50
Biotrend Çevre ve Enerji28,36-5,47

Birko Mensucat1,1616,004,50
Birleşim Mühendislik10,14-5,23

Birlik Mensucat2,309,52-33,53
Bizim Mağazaları12,270,25-20,12
BMS Çelik Hasır8,531,91

Boğaziçi Beton Sanayi4,701,95

Borusan Mannesmann24,76-4,40-10,94
Borusan Yat. Paz.440,90-2,11-2,94
Bosch Fren Sistemleri875,00-3,31-28,84
Bossa30,38-1,4370,20
Brisa21,88-3,5313,00
Burçelik24,1018,1414,65
Burçelik Vana23,906,41-51,87
Bursa Çimento3,48-3,87-30,09
Carrefoursa38,60-5,25-46,24
Casa Emtia Petrol145,2011,8636,98
Ceo Event Medya8,464,5731,57
Coca Cola İçecek89,302,7640,61
Cosmos Yat. Holding11,00-4,3536,48
Credıtwest Faktorıng4,37-2,89-25,55
Çan2 Termik12,91-6,45

Çelebi163,00-5,56-10,70
Çelik Halat6,41-0,16-29,54
Çemaş Döküm1,22-5,43-28,35
Çemtaş13,07-3,76-16,81
Çimbeton219,10-2,80-26,10
Çimentaş26,56-5,48-26,55
Çimsa26,90-0,8851,12
Çuhadaroğlu Metal7,874,103,45
Dagi Giyim3,50-12,282,75
Dagi Yatırım Holding13,27-4,332,87
Dardanel2,90-7,35-45,54
Datagate Bilgisayar12,791,11-20,61
Demısaş Döküm7,02-1,548,41
Denge Holding1,69-5,06-44,36
Deniz GMYO2,17-13,8917,80
Derimod9,88-0,701,44
Derlüks Yatırım Holding5,04-4,55-42,86
Desa Deri9,766,670,21
Despec Bilgisayar11,0813,87-15,16
Deva Holding23,44-1,43-2,57
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,66-1,698,21
Diriteks Diriliş Tekstil5,6831,7952,28
Ditaş Doğan16,869,3429,63
DO-CO655,80-2,104,10
Doğan Burda23,982,746,86
Doğan Holding2,57-4,10-14,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,13-1,39-8,54
Doğusan7,02-1,2760,27
Doğuş GMYO9,315,9213,95
Doğuş Otomotiv30,805,6218,81
Döktaş Dökümcülük31,120,651,63
Duran Doğan Basım14,381,7037,08
Dyo Boya10,36-2,26-7,89
Eczacıbaşı İlaç6,28-3,98-12,80
Eczacıbaşı Yatırım42,16-3,7456,62
E-Data Teknoloji11,75-12,90

Edip Gayrimenkul3,44-10,883,61
Ege Endüstri1.206,00-1,95-27,56
Ege Gübre166,70-1,9416,20
Ege Profil29,04-2,75-24,06
Ege Seramik13,72-1,1541,99
Egeplast24,984,87-24,98
Ekiz Kimya6,602,33-7,43
Emek Elektrik2,68-0,37-6,14
Eminiş Ambalaj20,32-0,88-44,84
Emlak Konut GMYO1,860,00-12,04
Enerjisa Enerji11,08-0,72-3,91
Enka İnşaat10,470,1048,68
Erbosan128,50-1,83216,85
Ereğli Demir Çelik17,93-0,9936,49
Ersu Gıda3,544,73-28,34
Escar Turizm Taşımacılık21,00-4,98

Escort Teknoloji5,97-0,33-9,13
Esenboğa Elektrik34,12-4,8579,33
Etiler Gıda5,591,6440,45
Euro Kapital Yat. Ort.6,3224,9065,47
Euro Trend Yat. Ort.3,53-2,75-0,23
Euro Yat. Ort.3,46-1,42-22,10
Euro Yatırım Holding2,97-7,764,58
Fade Gıda8,30-2,9259,56
Fenerbahçe Futbol34,42-3,5916,44
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,551,19-13,50
F-M İzmit Piston115,20-4,24-6,03
Fonet Bilgi Teknolojileri12,49-8,90-4,14
Ford Otosan171,200,6540,17
Formet Metal ve Cam1,21-2,42-50,68
Frigo Pak Gıda17,95-5,53-14,44
Galata Wind Enerji3,680,00

Galatasaray Sportif3,52-2,22-13,09
Garanti Bankası9,49-3,36-6,51
Garanti Faktoring8,999,23-19,23
Garanti Yat. Ort.2,19-2,67-31,90
Gedik Y. Men. Değ.7,35-1,6124,03
Gediz Ambalaj17,63-1,2931,57
Gen İlaç14,61-3,75

Gentaş3,19-2,45-29,32
Gersan Elektrik5,65-2,25-7,98
Girişim Elektrik Sanayi21,62-3,91

Global Men. Değ.6,03-2,430,33
Global Yat. Holding2,22-3,90-36,81
Good-Year7,65-1,54-3,99
Göltaş Çimento39,74-4,01-3,18
Gözde Girişim6,074,66-23,93
GSD Denizcilik3,136,1028,53
GSD Holding2,26-4,64-9,96
Gübre Fabrik.51,20-5,01-40,50
Güler Yat. Holding2,39-2,05-30,98
Halk GMYO2,281,79-25,20
Hatay Tekstil16,85-3,9923,57
Hedef Girişim2,86-2,7213,28
Hektaş8,65-0,6961,91
HUB Girişim10,29-0,77-43,46
Hürriyet Gzt.2,1811,223,81
ICBC Turkey Bank5,070,40-22,00
İdealist Danışmanlık49,46-1,77267,46
İdealist GMYO2,807,6917,99
İhlas Ev Aletleri1,010,00-45,79
İhlas Gayrimenkul0,95-1,04-24,00
İhlas Gazetecilik1,35-2,17-45,20
İhlas Holding0,607,14-46,56
İhlas Yayın Holding0,83-2,35-27,19
İndeks Bilgisayar6,30-2,7835,60
Info Yatırım3,89-2,75-16,71
İntema36,74-0,97-7,92
Inveo Yatırım Holding102,303,75131,34
İpek Doğal Enerji12,25-3,77-6,35
İskenderun Demir Çelik12,653,3539,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(SÜRECEK)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber | Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika Ekonomi


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