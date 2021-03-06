Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 227.690,00 10,00 11,99 İş Bankası (B) 45.000,00 12,50 11,11 İş Bankası (C) 5,94 3,66 -15,14 İş Bankası (Kur.) 458.000,00 19,27 20,53 İş Fin.Kir. 3,95 5,33 2,33 İş Girişim 24,82 4,46 30,98 İş GMYO 2,28 2,70 -10,24 İş Y. Men. Değ. 20,68 -0,29 17,10 İş Yat. Ort. 3,80 4,68 7,95 İşbir Holding 7.700,00 51,51 181,02 Işık Plastik Sanayi 37,82 7,75 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,71 5,56 50,00 İttifak Holding 2,84 13,60 27,35 İz Hayvancılık Tarım 23,42 0,17 30,11 İzmir Demir Çelik 3,13 -2,80 -5,43 İzmir Fırça 7,16 6,55 28,78 Jantsa Jant Sanayi 509,00 0,41 53,45 Kafein Yazılım 29,12 2,32 36,20 Kaplamin 25,00 0,48 -26,04 Kardemir (A) 6,02 15,33 1,18 Kardemir (B) 6,01 15,80 14,04 Kardemir (D) 7,30 12,31 26,30 Karel Elektronik 29,00 9,02 25,76 Karsan Otomotiv 4,47 10,37 37,54 Karsu Tekstil 13,68 6,21 60,00 Kartonsan 74,60 5,52 -21,93 Katmerciler Ekipman 5,12 19,63 66,23 Kent Gıda 389,70 31,34 9,59 Kerevitaş Gıda 5,64 0,89 -14,29 Kervan Gıda 17,90 22,52 35,40 Kervansaray Yat. Holding 0,92 -6,12 -26,98 Kiler GMYO 2,48 0,40 -1,20 Klimasan Klima 23,80 -4,19 40,25 Koç Holding 23,08 6,95 9,28 Konfrut Gıda 20,10 12,48 18,93 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 97,90 31,67 313,43 Konya Çimento 1.212,00 4,12 7,26 Kordsa Teknik Tekstil 24,72 1,31 58,97 Koza Altın 128,90 -0,23 33,30 Koza Madencilik 16,11 -5,95 4,00 Körfez GMYO 8,00 7,96 37,93 Kristal Kola 3,42 1,79 -12,76 Kron Telekomünikasyon 59,85 6,49 62,46 Kuştur Kuşadası Turizm 381,10 7,08 142,28 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,27 7,08 -1,30 Kütahya Porselen 53,55 2,78 6,14 Lider Faktoring 4,12 1,23 20,82 Link Bilgisayar 46,98 -3,73 47,39 Logo Yazılım 137,30 4,65 9,40 Lokman Hekim Sağlık 18,67 10,08 73,64 Lüks Kadife 46,60 1,70 61,25 Makina Takım 4,91 17,18 43,99 Marka Yatırım Holding 6,00 1,69 -6,69 Marmaris Altınyunus 265,00 14,22 138,52 Marshall 313,00 0,35 2,05 Martı GMYO 2,73 -2,50 -0,73 Martı Otel 2,70 6,72 26,76 Mavi Giyim 52,30 3,56 0,19 Mazhar Zorlu Holding 47,02 9,35 49,36 Mega Polietilen 7,93 0,00 3,52 Menderes Tekstil 3,52 1,44 13,92 Merit Turizm 287,30 -23,04 243,25 Merko Gıda 7,23 1,40 -16,32 Metemtur Otelcilik 36,96 20,16 67,24 Metro Holding 2,40 6,67 15,38 Metro Petrol ve Tesisleri 3,17 7,82 9,69 Metro Yatırım Ortaklığı 2,32 4,98 -0,43 Migros Ticaret 39,28 0,56 -8,22 Milpa 5,29 4,55 15,00 Mistral GMYO 4,92 4,90 4,46 MLP Sağlık 26,20 10,36 31,86 MMC San. ve Tic. Yat. 6,24 0,48 35,65 Mondi Tire Kutsan 7,58 3,13 -0,26 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 42,08 4,42 18,07 Net Holding 4,95 12,50 44,31 Netaş Telekom. 33,02 12,47 17,59 Niğbaş Niğde Beton 28,04 12,16 -46,08 Nuh Çimento 64,50 1,98 30,99 Nurol GMYO 13,71 5,79 88,07 Odaş Elektrik 3,91 5,11 0,26 Olmuksan-IP 8,30 3,23 -29,96 Orge Enerji Elektrik 10,75 8,92 45,66 Orma Orman Mahsulleri 20,02 3,78 36,01 Osmanlı Menkul 37,92 -9,59 22,56 Ostim Endüstriyel Yat 2,64 -36,23 -35,29 Otokar 376,00 5,32 18,09 Oyak Çimento 8,26 9,26 -5,92 Oyak Yat. Ort. 9,19 4,79 32,23 Oylum Sınai Yatırımlar 4,72 6,31 0,21 Özak GMYO 5,81 15,28 13,92 Özbal Çelik Boru 8,03 4,56 22,60 Özderici GMYO 2,25 7,66 1,35 Özerden Plastik 10,95 0,64 21,67 Pamukova Elektrik 35,00 34,00 64,17 Panora GMYO 6,65 7,95 7,43 Papilon Savunma 22,00 4,96 -3,34 Park Elek.Madencilik 6,06 10,79 12,85 Parsan 33,46 1,76 37,70 Pegasus 88,05 -1,23 18,03 Peker GMYO 2,25 6,13 -13,79 Penguen Gıda 4,67 0,43 -7,52 Pera GMYO 2,11 -0,94 20,45 Pergamon Dış Ticaret 29,12 -3,00 52,57 Petkim 6,02 14,45 20,88 Petrokent Turizm 1.933,30 12,73 113,29 Pınar Et ve Un 23,56 5,56 1,20 Pınar Su 8,07 5,22 8,61 Pınar Süt 24,30 6,58 5,29 Plastikkart 16,30 3,82 12,80 Polisan Holding 3,81 6,42 -1,30 Politeknik Metal 360,00 2,30 -11,76 Prizma Press Matbaacılık 5,35 9,63 -2,37 QNB Finans Fin. Kir. 127,10 -1,47 1,44 QNB Finansbank 62,95 0,80 -10,52 Ral Yatırım Holding 4,14 0,98 -6,76 Ray Sigorta 14,49 4,62 -6,21 Reysaş GMYO 5,36 4,89 -1,65 Reysaş Lojistik 7,96 6,99 -13,85 Rhea Girişim 3,54 17,22 -4,84 Rodrigo Tekstil 20,30 -3,33 48,07 Royal Halı 3,53 1,44 2,62 RTA Laboratuvarları 21,96 3,58 -27,48 Sabancı Holding 10,91 4,10 -4,80 Safkar Ege Soğutmacılık 11,99 9,00 10,20 Sanel Mühendislik 4,57 0,22 33,63 Sanifoam Sünger 19,94 5,84 46,62 Sanko Pazarlama 9,23 9,10 -1,70 Saray Matbaacılık 6,06 5,76 -30,90 Sarkuysan 11,13 5,80 25,90 Sasa Polyester 39,26 -2,73 94,16 Say Yenilenebilir Enerji 19,52 -1,56 129,38 Sekuro Plastik 37,70 -5,51 170,06 Selçuk Ecza Deposu 11,49 0,35 -15,82 Selçuk Gıda 4,58 0,22 -8,03 Senkron Güvenlik 28,00 6,87 6,63 Serve Film Prodüksiyon 18,50 -6,09 15,63 Servet GMYO 113,90 -0,09 45,28 Seyitler Kimya 32,90 -21,67 31,12 Silverline Endüstri 6,58 -1,05 -23,49 Sinpaş GMYO 4,63 0,22 10,77 Smartiks Yazılım 8,24 5,24 -7,00 Sodaş Sodyum Sanayii 39,00 4,00 46,21 Sok Marketler Ticaret 12,16 7,61 -3,65 Söktaş 5,22 0,58 2,55 Sönmez Filament 86,20 2,74 22,79 Sönmez Pamuklu 23,20 1,13 -3,33 Sumaş Suni Tahta 71,80 0,42 40,10 Şeker Fin. Kir. 12,67 18,08 97,97 Şekerbank 1,41 6,82 -6,62 Şişe Cam 7,65 7,29 4,65 T. Halk Bankası 5,39 0,75 -3,06 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 29,48 -1,73 -5,09 T.S.K.B. 1,74 5,45 -2,25 T.Tuborg 21,16 1,93 17,10 Taç Tarım Ürünleri 25,60 -1,54 143,11 Tat Gıda 10,61 4,43 -10,54 TAV Havalimanları 25,86 3,69 21,41 Taze Kuru Gıda 287,50 -2,77 32,92 Tek-Art Turizm 2,13 3,90 5,45 Tekfen Holding 17,01 5,98 3,72 Teknosa İç ve Dış Ticaret 15,84 4,49 23,94 Temapol Polimer Plastik 20,84 4,67 81,22 TGS Dış Ticaret 19,85 -7,85 56,18 Tofaş Oto. Fab. 39,08 12,75 15,21 Torunlar GMYO 3,62 4,32 -7,18 Trabzon Liman 33,56 3,84 4,48 Trabzonspor Sportif 2,40 -3,23 -1,64 Trend GMYO 7,69 -4,47 -38,82 TSKB GMYO 5,94 5,32 3,30 Tuğçelik 7,92 7,03 -1,98 Tukaş 8,82 1,03 -8,98 Turcas Petrol 5,22 5,67 7,63 Turkcell 16,24 2,46 0,87 Tümosan Motor ve Traktör 18,77 8,56 33,40 Tüpraş 106,70 5,54 -1,20 Türk Hava Yolları 14,78 9,56 14,48 Türk İlaç ve Serum 11,00 Türk Prysmian Kablo 13,28 8,59 9,75 Türk Telekom 7,93 3,26 -7,14 Türk Traktör 218,20 1,35 19,43 Türker Proje Gayrimenkul 165,60 10,40 46,68 Türkiye Sigorta 6,89 -2,13 4,39 Ufuk Yatırım 26,50 10,42 97,76 Ulaşlar Turizm Yat. 4,09 0,99 -3,54 Ulusoy Elektrik 67,15 13,81 30,77 Ulusoy Un Sanayi 18,66 10,61 62,26 Umpaş Holding 1,15 -25,81 -55,94 Uşak Seramik 2,44 2,09 4,27 Utopya Turizm 40,00 8,40 3,09 Uzertaş Boya 65,00 0,00 14,84 Ülker Bisküvi 22,22 7,76 -3,98 Vakıf Fin. Kir. 23,86 48,20 460,09 Vakıf GMYO 3,45 3,92 -4,70 Vakıf Yat. Ort. 8,10 9,16 10,05 Vakıflar Bankası 4,26 2,65 -9,55 Vakko Tekstil 9,87 26,70 51,38 Vanet Gıda 7,28 3,41 -5,82 Verusa Holding 59,80 -1,97 32,59 Verusaturk Girisim 29,98 -0,40 129,20 Vestel 30,46 14,60 44,63 Vestel Beyaz Eşya 53,40 2,69 30,63 Viking Kağıt 8,41 13,65 -6,56 Yapı Kredi Koray GMYO 6,82 17,99 53,26 Yapı ve Kredi Bank. 2,77 4,53 -10,06 Yaprak Süt ve Besi Çift. 128,00 3,56 76,80 Yataş 16,85 8,22 16,61 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,85 0,21 10,23 Yeni Gimat GMYO 15,16 3,48 21,96 Yeşil GMYO 1,66 -1,78 20,29 Yeşil Yapı 2,28 -4,60 23,91 Yeşil Yatırım Holding 146,10 -3,37 53,22 Yibitaş İnşaat Malzeme 16.675,00 11,17 6,89 Yonga Mobilya 30,00 3,09 0,18 Yükselen Çelik 4,94 4,66 -5,58 Yünsa 17,84 3,54 21,69 Zorlu Enerji 2,63 3,14 -5,05 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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