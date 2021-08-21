Son dakika haber! Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|31.997,30
|-1,71
|-20,99
|İş Bankası (C)
|5,57
|2,96
|-18,00
|İş Bankası (Kur.)
|400.000,00
|5,26
|İş Fin.Kir.
|2,97
|0,34
|-23,06
|İş Girişim
|9,04
|-1,85
|-52,30
|İş GMYO
|1,85
|0,00
|-27,17
|İş Y. Men. Değ.
|13,95
|-4,84
|-15,95
|İş Yat. Ort.
|2,75
|-0,36
|-18,23
|İşbir Holding
|4.295,00
|-0,12
|56,89
|Işık Plastik
|40,08
|-3,88
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,91
|-3,19
|-20,18
|İttifak Holding
|1,49
|1,36
|-33,18
|İz Hayvancılık Tarım
|18,14
|-0,60
|0,78
|İzmir Demir Çelik
|2,73
|1,11
|-17,51
|İzmir Fırça
|7,12
|14,84
|28,06
|Jantsa Jant Sanayi
|70,00
|-2,10
|68,89
|Kafein Yazılım
|24,70
|-2,91
|15,75
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,76
|-2,97
|Kaplamin
|25,50
|-1,62
|-24,56
|Kardemir (A)
|6,90
|-11,42
|15,97
|Kardemir (B)
|6,82
|-11,43
|29,41
|Kardemir (D)
|7,61
|-9,08
|31,66
|Karel Elektronik
|32,34
|-1,82
|40,24
|Karsan Otomotiv
|3,78
|-3,82
|16,31
|Karsu Tekstil
|8,60
|3,99
|0,58
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|16,29
|19,34
|Kartonsan
|50,60
|-2,69
|-46,55
|Katmerciler Ekipman
|2,92
|-2,99
|-5,19
|Kent Gıda
|190,00
|-4,04
|-46,57
|Kerevitaş Gıda
|4,39
|-1,13
|-33,28
|Kervan Gıda
|16,41
|1,42
|25,25
|Kervansaray Yat. Holding
|0,58
|-1,69
|-53,97
|Kiler GMYO
|1,74
|0,00
|-30,68
|Kızılbük GYO
|21,30
|26,63
|Klimasan Klima
|22,44
|3,89
|32,23
|Koç Holding
|23,18
|0,61
|13,34
|Konfrut Gıda
|17,47
|2,34
|3,37
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|58,50
|-1,60
|147,04
|Konya Çimento
|846,00
|-1,05
|-25,13
|Koray GMYO
|6,84
|-11,74
|53,71
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,60
|-2,16
|51,77
|Koza Altın
|106,30
|2,51
|9,93
|Koza Madencilik
|15,52
|14,96
|0,19
|Körfez GMYO
|5,00
|-2,15
|-13,79
|Kristal Kola
|1,33
|1,53
|-56,46
|Kron Telekomünikasyon
|37,62
|-13,64
|2,12
|Kuştur Kuşadası Turizm
|199,00
|-3,40
|26,51
|Kuyas Yatırım
|2,66
|9,92
|15,65
|Kütahya Porselen
|57,20
|-1,46
|13,38
|Kütahya Şeker Fabrikası
|51,95
|21,21
|Lider Faktoring
|2,96
|1,72
|-13,20
|Link Bilgisayar
|29,76
|-3,00
|-5,81
|Logo Yazılım
|38,68
|-2,22
|24,21
|Lokman Hekim Sağlık
|10,07
|4,68
|40,48
|Lüks Kadife
|46,38
|1,00
|60,97
|Makina Takım
|3,07
|1,66
|-9,97
|Manas Enerji Yönetimi
|18,25
|14,49
|Marka Yatırım Holding
|4,72
|-9,23
|-26,59
|Marmaris Altınyunus
|162,80
|-0,12
|46,53
|Marshall
|231,80
|-1,78
|-24,42
|Martı GMYO
|1,06
|-0,93
|-58,49
|Martı Otel
|1,68
|1,82
|-21,13
|Matriks Bilgi Dağıtım
|34,56
|2,92
|Mavi Giyim
|55,90
|-2,02
|8,31
|Mazhar Zorlu Holding
|37,54
|0,37
|19,25
|Meditera Tıbbi Malzeme
|41,14
|18,42
|Mega Polietilen
|5,67
|-4,71
|-25,98
|Menderes Tekstil
|2,09
|0,00
|-32,36
|Mercan Kimya
|9,47
|-6,70
|Merit Turizm
|16,85
|5,31
|62,65
|Merko Gıda
|4,86
|-0,21
|-43,75
|Metemtur Yatırım
|3,83
|2,13
|-52,63
|Metro Holding
|1,52
|-0,65
|-26,92
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,43
|4,74
|-15,92
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,77
|0,57
|-24,03
|Migros Ticaret
|36,24
|-2,63
|-15,33
|Milpa
|4,10
|-5,75
|-10,87
|Mistral GMYO
|4,06
|-2,87
|-13,80
|MLP Sağlık
|24,78
|3,25
|24,71
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,65
|1,80
|22,83
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,36
|-0,14
|-37,89
|Mondi Tire Kutsan
|8,28
|1,22
|8,95
|Naturel Enerji
|36,18
|-1,36
|1,89
|Naturelgaz
|7,88
|0,51
|Net Holding
|3,94
|4,23
|14,87
|Netaş Telekom.
|17,06
|-4,91
|-39,25
|Niğbaş Niğde Beton
|11,01
|0,09
|-78,83
|Nuh Çimento
|36,46
|-6,51
|-24,09
|Nurol GMYO
|16,57
|-1,31
|127,30
|Odaş Elektrik
|1,42
|5,19
|-51,43
|Orge Enerji Elektrik
|6,53
|6,35
|41,57
|Orma Orman Mahsulleri
|29,00
|-1,69
|97,01
|Osmanlı Menkul
|23,44
|5,78
|-24,00
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,20
|-2,22
|-20,11
|Otokar
|335,00
|-0,89
|10,09
|Oyak Çimento
|6,79
|-1,02
|-22,67
|Oyak Yat. Ort.
|6,90
|-0,86
|-0,03
|Oyak Yatırım Menkul
|23,70
|-1,33
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,95
|-2,71
|-16,14
|Özak GMYO
|4,44
|3,02
|-12,94
|Özbal Çelik Boru
|13,31
|9,28
|103,21
|Özderici GMYO
|1,54
|1,99
|-30,63
|Özerden Plastik
|7,70
|-2,53
|-14,44
|Pamel Elektrik
|41,04
|27,61
|92,50
|Panora GMYO
|6,65
|5,22
|11,53
|Papilon Savunma
|14,51
|-2,03
|-36,19
|Park Elek.Madencilik
|4,77
|0,42
|-11,17
|Parsan
|27,38
|-2,77
|12,67
|Pegasus
|69,40
|-1,98
|-6,97
|Peker GMYO
|0,92
|-2,13
|-60,67
|Penguen Gıda
|2,99
|-2,29
|-40,79
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|95,95
|46,82
|Pera GMYO
|1,49
|0,68
|-14,94
|Pergamon Dış Ticaret
|22,90
|-1,29
|24,94
|Petkim
|5,95
|-0,50
|19,48
|Petrokent Turizm
|2.050,40
|0,56
|126,21
|Pınar Et ve Un
|17,12
|3,19
|-21,77
|Pınar Su
|7,37
|-1,07
|-0,81
|Pınar Süt
|17,06
|2,65
|-24,35
|Plastikkart
|18,70
|4,00
|29,41
|Polisan Holding
|2,71
|-1,45
|-29,51
|Politeknik Metal
|358,00
|4,53
|-11,76
|Prizma Press Matbaacılık
|4,15
|-15,99
|-24,27
|QNB Finans Fin. Kir.
|75,95
|-0,07
|-39,39
|QNB Finansbank
|39,36
|-1,60
|-44,05
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,61
|-2,32
|Ral Yatırım Holding
|4,24
|-3,20
|-4,50
|Ray Sigorta
|9,51
|-3,45
|-38,45
|Reysaş GMYO
|4,59
|-10,00
|-15,78
|Reysaş Lojistik
|3,92
|-4,39
|-24,24
|Rhea Girişim
|2,10
|12,30
|-43,55
|Rodrigo Tekstil
|15,30
|-5,09
|11,60
|Royal Halı
|3,09
|-3,74
|-10,17
|RTA Laboratuvarları
|21,88
|6,52
|-27,74
|Sabancı Holding
|10,01
|1,21
|-9,21
|Safkar Ege Soğutmacılık
|9,10
|-7,52
|-16,36
|Sanel Mühendislik
|5,11
|7,13
|49,42
|Sanifoam Sünger
|22,80
|13,66
|67,65
|Sanko Pazarlama
|10,15
|-0,10
|9,52
|Saray Matbaacılık
|4,50
|8,96
|-48,69
|Sarkuysan
|12,69
|0,79
|45,91
|Sasa Polyester
|27,90
|-1,83
|86,19
|Say Yenilenebilir Enerji
|23,98
|-1,56
|181,79
|Sekuro Plastik
|22,32
|0,81
|59,89
|Selçuk Ecza Deposu
|9,10
|5,08
|-32,25
|Selçuk Gıda
|7,90
|28,87
|58,63
|Selva Gıda Sanayi
|7,93
|11,85
|Senkron Güvenlik
|27,96
|-0,07
|6,47
|Serve Film Prodüksiyon
|15,35
|4,42
|-4,06
|Servet GMYO
|77,40
|11,05
|-1,28
|Seyitler Kimya
|18,27
|10,53
|35,70
|Silverline Endüstri
|5,49
|-1,08
|-36,16
|Sinpaş GMYO
|4,51
|15,94
|7,89
|Smartiks Yazılım
|5,62
|-1,40
|-36,57
|Sodaş Sodyum Sanayii
|20,90
|-3,78
|-20,64
|Söktaş
|2,38
|0,00
|-26,79
|Sönmez Filament
|38,48
|-0,67
|-45,19
|Sönmez Pamuklu
|13,64
|3,33
|-43,17
|Sumaş Suni Tahta
|82,25
|1,54
|60,49
|Şeker Fin. Kir.
|5,32
|-3,27
|-16,88
|Şekerbank
|1,05
|0,00
|-30,46
|Şişe Cam
|8,70
|0,12
|21,52
|Şok Marketler Ticaret
|12,43
|1,30
|-0,40
|T. Halk Bankası
|4,85
|4,75
|-12,77
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|19,90
|0,00
|-35,93
|T.S.K.B.
|1,31
|-0,76
|-24,99
|T.Tuborg
|17,03
|0,77
|-5,76
|Taç Tarım Ürünleri
|24,52
|-3,08
|132,86
|Tat Gıda
|8,81
|-2,11
|-23,80
|TAV Havalimanları
|22,80
|-2,90
|7,04
|Taze Kuru Gıda
|194,10
|-5,59
|-10,26
|Tek-Art Turizm
|1,37
|-3,52
|-32,18
|Tekfen Holding
|14,33
|-1,44
|-12,62
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,52
|-1,95
|-24,71
|Temapol Polimer Plastik
|14,79
|-5,31
|28,61
|TGS Dış Ticaret
|13,10
|-5,48
|3,07
|Tofaş Oto. Fab.
|40,34
|-5,22
|30,50
|Torunlar GMYO
|3,82
|5,23
|-2,05
|Trabzon Liman
|28,34
|-1,39
|-11,77
|Trabzonspor Sportif
|3,59
|5,59
|47,13
|Trend GMYO
|6,58
|-1,20
|-47,65
|TSKB GMYO
|3,65
|9,28
|-36,52
|Tuğçelik
|13,59
|2,95
|68,19
|Tukaş
|6,76
|1,35
|-30,24
|Turcas Petrol
|3,38
|-0,88
|-30,31
|Tureks Turizm Taşımacılık
|10,54
|6,04
|Turkcell
|15,99
|3,63
|4,53
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,69
|5,06
|32,84
|Tüpraş
|99,15
|-1,44
|-8,19
|Türk Hava Yolları
|12,26
|-1,29
|-5,03
|Türk İlaç Serum
|15,37
|3,22
|Türk Prysmian Kablo
|11,91
|1,97
|-1,26
|Türk Telekom
|7,21
|4,80
|-10,90
|Türk Traktör
|171,90
|-3,26
|0,90
|Türker Proje Gayrimenkul
|121,90
|3,31
|7,97
|Türkiye Sigorta
|4,86
|0,62
|-21,34
|Ufuk Yatırım
|22,30
|31,64
|66,42
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,63
|-4,47
|-14,39
|Ulusoy Elektrik
|54,00
|0,00
|5,16
|Ulusoy Un Sanayi
|5,49
|9,36
|7,89
|Umpaş Holding
|1,21
|0,00
|-53,64
|Uşak Seramik
|1,82
|-2,67
|-22,22
|Utopya Turizm
|24,20
|28,18
|-37,63
|Uzertaş Boya
|33,96
|-6,86
|-40,00
|Ülker Bisküvi
|19,46
|-1,37
|-12,80
|Ünlü Yatırım Holding
|5,30
|3,92
|Vakıf Fin. Kir.
|8,59
|-1,94
|152,05
|Vakıf GMYO
|1,50
|2,74
|-37,47
|Vakıf Yat. Ort.
|6,74
|0,30
|-8,42
|Vakıflar Bankası
|3,55
|1,72
|-24,63
|Vakko Tekstil
|10,60
|0,95
|69,16
|Vanet Gıda
|5,63
|6,83
|-27,17
|VBT Yazılım
|25,48
|16,35
|Verusa Holding
|45,20
|-2,12
|0,27
|Verusaturk Girisim
|22,24
|1,18
|70,44
|Vestel
|29,32
|-0,95
|50,15
|Vestel Beyaz Eşya
|47,02
|-0,38
|25,80
|Viking Kağıt
|7,03
|-7,50
|-21,89
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,54
|2,01
|-15,25
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,08
|-2,21
|-16,89
|Yataş
|13,88
|2,97
|-3,94
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,62
|-1,90
|-17,73
|Yeni Gimat GMYO
|13,78
|0,36
|18,87
|Yeşil GMYO
|0,93
|-5,10
|-32,61
|Yeşil Yapı
|1,06
|-3,64
|-42,39
|Yeşil Yatırım Holding
|2,12
|-0,93
|-50,42
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|11.100,00
|-0,12
|-28,85
|Yonga Mobilya
|21,52
|1,80
|-27,76
|Yükselen Çelik
|5,33
|-4,99
|1,88
|Yünsa
|10,76
|-6,11
|-22,54
|Ziraat GMYO
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,60
|-1,23
|-36,73
(Sürecek)
Kaynak: AA
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