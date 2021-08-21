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Son dakika haber! Yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika

Son dakika haber! Yatırımcı rehberi (9)

21.08.2021 11:13
Son dakika haber! Yatırımcı rehberi (9), System.String[]

Son dakika haberler... Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)31.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)31.997,30-1,71-20,99
İş Bankası (C)5,572,96-18,00
İş Bankası (Kur.)400.000,00

5,26
İş Fin.Kir.2,970,34-23,06
İş Girişim9,04-1,85-52,30
İş GMYO1,850,00-27,17
İş Y. Men. Değ.13,95-4,84-15,95
İş Yat. Ort.2,75-0,36-18,23
İşbir Holding4.295,00-0,1256,89
Işık Plastik40,08-3,88

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,91-3,19-20,18
İttifak Holding1,491,36-33,18
İz Hayvancılık Tarım18,14-0,600,78
İzmir Demir Çelik2,731,11-17,51
İzmir Fırça7,1214,8428,06
Jantsa Jant Sanayi70,00-2,1068,89
Kafein Yazılım24,70-2,9115,75
Kalekim Kimyevi Maddeler12,76-2,97

Kaplamin25,50-1,62-24,56
Kardemir (A)6,90-11,4215,97
Kardemir (B)6,82-11,4329,41
Kardemir (D)7,61-9,0831,66
Karel Elektronik32,34-1,8240,24
Karsan Otomotiv3,78-3,8216,31
Karsu Tekstil8,603,990,58
Kartal Yenilenebilir Enerji16,2919,34

Kartonsan50,60-2,69-46,55
Katmerciler Ekipman2,92-2,99-5,19
Kent Gıda190,00-4,04-46,57
Kerevitaş Gıda4,39-1,13-33,28
Kervan Gıda16,411,4225,25
Kervansaray Yat. Holding0,58-1,69-53,97
Kiler GMYO1,740,00-30,68
Kızılbük GYO21,3026,63

Klimasan Klima22,443,8932,23
Koç Holding23,180,6113,34
Konfrut Gıda17,472,343,37
Kontrolmatik Teknoloji Enerji58,50-1,60147,04
Konya Çimento846,00-1,05-25,13
Koray GMYO6,84-11,7453,71
Kordsa Teknik Tekstil23,60-2,1651,77
Koza Altın106,302,519,93
Koza Madencilik15,5214,960,19
Körfez GMYO5,00-2,15-13,79
Kristal Kola1,331,53-56,46
Kron Telekomünikasyon37,62-13,642,12
Kuştur Kuşadası Turizm199,00-3,4026,51
Kuyas Yatırım2,669,9215,65
Kütahya Porselen57,20-1,4613,38
Kütahya Şeker Fabrikası51,9521,21

Lider Faktoring2,961,72-13,20
Link Bilgisayar29,76-3,00-5,81
Logo Yazılım38,68-2,2224,21
Lokman Hekim Sağlık10,074,6840,48
Lüks Kadife46,381,0060,97
Makina Takım3,071,66-9,97
Manas Enerji Yönetimi18,2514,49

Marka Yatırım Holding4,72-9,23-26,59
Marmaris Altınyunus162,80-0,1246,53
Marshall231,80-1,78-24,42
Martı GMYO1,06-0,93-58,49
Martı Otel1,681,82-21,13
Matriks Bilgi Dağıtım34,562,92

Mavi Giyim55,90-2,028,31
Mazhar Zorlu Holding37,540,3719,25
Meditera Tıbbi Malzeme41,1418,42

Mega Polietilen5,67-4,71-25,98
Menderes Tekstil2,090,00-32,36
Mercan Kimya9,47-6,70

Merit Turizm16,855,3162,65
Merko Gıda4,86-0,21-43,75
Metemtur Yatırım3,832,13-52,63
Metro Holding1,52-0,65-26,92
Metro Petrol ve Tesisleri2,434,74-15,92
Metro Yatırım Ortaklığı1,770,57-24,03
Migros Ticaret36,24-2,63-15,33
Milpa4,10-5,75-10,87
Mistral GMYO4,06-2,87-13,80
MLP Sağlık24,783,2524,71
MMC San. ve Tic. Yat.5,651,8022,83
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,36-0,14-37,89
Mondi Tire Kutsan8,281,228,95
Naturel Enerji36,18-1,361,89
Naturelgaz7,880,51

Net Holding3,944,2314,87
Netaş Telekom.17,06-4,91-39,25
Niğbaş Niğde Beton11,010,09-78,83
Nuh Çimento36,46-6,51-24,09
Nurol GMYO16,57-1,31127,30
Odaş Elektrik1,425,19-51,43
Orge Enerji Elektrik6,536,3541,57
Orma Orman Mahsulleri29,00-1,6997,01
Osmanlı Menkul23,445,78-24,00
Ostim Endüstriyel Yat2,20-2,22-20,11
Otokar335,00-0,8910,09
Oyak Çimento6,79-1,02-22,67
Oyak Yat. Ort.6,90-0,86-0,03
Oyak Yatırım Menkul23,70-1,33

Oylum Sınai Yatırımlar3,95-2,71-16,14
Özak GMYO4,443,02-12,94
Özbal Çelik Boru13,319,28103,21
Özderici GMYO1,541,99-30,63
Özerden Plastik7,70-2,53-14,44
Pamel Elektrik41,0427,6192,50
Panora GMYO6,655,2211,53
Papilon Savunma14,51-2,03-36,19
Park Elek.Madencilik4,770,42-11,17
Parsan27,38-2,7712,67
Pegasus69,40-1,98-6,97
Peker GMYO0,92-2,13-60,67
Penguen Gıda2,99-2,29-40,79
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım95,9546,82

Pera GMYO1,490,68-14,94
Pergamon Dış Ticaret22,90-1,2924,94
Petkim5,95-0,5019,48
Petrokent Turizm2.050,400,56126,21
Pınar Et ve Un17,123,19-21,77
Pınar Su7,37-1,07-0,81
Pınar Süt17,062,65-24,35
Plastikkart18,704,0029,41
Polisan Holding2,71-1,45-29,51
Politeknik Metal358,004,53-11,76
Prizma Press Matbaacılık4,15-15,99-24,27
QNB Finans Fin. Kir.75,95-0,07-39,39
QNB Finansbank39,36-1,60-44,05
QUA Granite Hayal Yapı12,61-2,32

Ral Yatırım Holding4,24-3,20-4,50
Ray Sigorta9,51-3,45-38,45
Reysaş GMYO4,59-10,00-15,78
Reysaş Lojistik3,92-4,39-24,24
Rhea Girişim2,1012,30-43,55
Rodrigo Tekstil15,30-5,0911,60
Royal Halı3,09-3,74-10,17
RTA Laboratuvarları21,886,52-27,74
Sabancı Holding10,011,21-9,21
Safkar Ege Soğutmacılık9,10-7,52-16,36
Sanel Mühendislik5,117,1349,42
Sanifoam Sünger22,8013,6667,65
Sanko Pazarlama10,15-0,109,52
Saray Matbaacılık4,508,96-48,69
Sarkuysan12,690,7945,91
Sasa Polyester27,90-1,8386,19
Say Yenilenebilir Enerji23,98-1,56181,79
Sekuro Plastik22,320,8159,89
Selçuk Ecza Deposu9,105,08-32,25
Selçuk Gıda7,9028,8758,63
Selva Gıda Sanayi7,9311,85

Senkron Güvenlik27,96-0,076,47
Serve Film Prodüksiyon15,354,42-4,06
Servet GMYO77,4011,05-1,28
Seyitler Kimya18,2710,5335,70
Silverline Endüstri5,49-1,08-36,16
Sinpaş GMYO4,5115,947,89
Smartiks Yazılım5,62-1,40-36,57
Sodaş Sodyum Sanayii20,90-3,78-20,64
Söktaş2,380,00-26,79
Sönmez Filament38,48-0,67-45,19
Sönmez Pamuklu13,643,33-43,17
Sumaş Suni Tahta82,251,5460,49
Şeker Fin. Kir.5,32-3,27-16,88
Şekerbank1,050,00-30,46
Şişe Cam8,700,1221,52
Şok Marketler Ticaret12,431,30-0,40
T. Halk Bankası4,854,75-12,77
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası19,900,00-35,93
T.S.K.B.1,31-0,76-24,99
T.Tuborg17,030,77-5,76
Taç Tarım Ürünleri24,52-3,08132,86
Tat Gıda8,81-2,11-23,80
TAV Havalimanları22,80-2,907,04
Taze Kuru Gıda194,10-5,59-10,26
Tek-Art Turizm1,37-3,52-32,18
Tekfen Holding14,33-1,44-12,62
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,52-1,95-24,71
Temapol Polimer Plastik14,79-5,3128,61
TGS Dış Ticaret13,10-5,483,07
Tofaş Oto. Fab.40,34-5,2230,50
Torunlar GMYO3,825,23-2,05
Trabzon Liman28,34-1,39-11,77
Trabzonspor Sportif3,595,5947,13
Trend GMYO6,58-1,20-47,65
TSKB GMYO3,659,28-36,52
Tuğçelik13,592,9568,19
Tukaş6,761,35-30,24
Turcas Petrol3,38-0,88-30,31
Tureks Turizm Taşımacılık10,546,04

Turkcell15,993,634,53
Tümosan Motor ve Traktör18,695,0632,84
Tüpraş99,15-1,44-8,19
Türk Hava Yolları12,26-1,29-5,03
Türk İlaç Serum15,373,22

Türk Prysmian Kablo11,911,97-1,26
Türk Telekom7,214,80-10,90
Türk Traktör171,90-3,260,90
Türker Proje Gayrimenkul121,903,317,97
Türkiye Sigorta4,860,62-21,34
Ufuk Yatırım22,3031,6466,42
Ulaşlar Turizm Yat.3,63-4,47-14,39
Ulusoy Elektrik54,000,005,16
Ulusoy Un Sanayi5,499,367,89
Umpaş Holding1,210,00-53,64
Uşak Seramik1,82-2,67-22,22
Utopya Turizm24,2028,18-37,63
Uzertaş Boya33,96-6,86-40,00
Ülker Bisküvi19,46-1,37-12,80
Ünlü Yatırım Holding5,303,92

Vakıf Fin. Kir.8,59-1,94152,05
Vakıf GMYO1,502,74-37,47
Vakıf Yat. Ort.6,740,30-8,42
Vakıflar Bankası3,551,72-24,63
Vakko Tekstil10,600,9569,16
Vanet Gıda5,636,83-27,17
VBT Yazılım25,4816,35

Verusa Holding45,20-2,120,27
Verusaturk Girisim22,241,1870,44
Vestel29,32-0,9550,15
Vestel Beyaz Eşya47,02-0,3825,80
Viking Kağıt7,03-7,50-21,89
Yapı ve Kredi Bank.2,542,01-15,25
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,08-2,21-16,89
Yataş13,882,97-3,94
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,62-1,90-17,73
Yeni Gimat GMYO13,780,3618,87
Yeşil GMYO0,93-5,10-32,61
Yeşil Yapı1,06-3,64-42,39
Yeşil Yatırım Holding2,12-0,93-50,42
Yibitaş İnşaat Malzeme11.100,00-0,12-28,85
Yonga Mobilya21,521,80-27,76
Yükselen Çelik5,33-4,991,88
Yünsa10,76-6,11-22,54
Ziraat GMYO1,590,00

Zorlu Enerji1,60-1,23-36,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! Yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika Ekonomi


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