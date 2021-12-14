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Son dakika haber: Yaya geçidinde motosikletin çarptığı hamile kadın yaralandı, o anlar kameraya yansıdı - Son Dakika

Son dakika haber: Yaya geçidinde motosikletin çarptığı hamile kadın yaralandı, o anlar kameraya yansıdı

14.12.2021 19:48

Son dakika haberi... Yaya geçidinde motosikletin çarptığı hamile kadın yaralandı, o anlar kameraya yansıdı Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen kadın hastaneye kaldırıldı Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçmeye çalışan hamile kadına...

Yaya geçidinde motosikletin çarptığı hamile kadın yaralandı, o anlar kameraya yansıdı

Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen kadın hastaneye kaldırıldı

Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçmeye çalışan hamile kadına motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan hamile kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, Manavgat ilçesi İbrahim Sözen Caddesinde köprü istikametinden Şehit Halil İbrahim Mudul kavşağı istikametine seyir halindeki Ali Arda Tarakçı'nın kullandığı 07 AUD 697 plakalı motosikletin, yaya geçidinden geçmekte olan Betül Özdemir isimli kadına çarpması sonucunda meydana geldi. Çarpmanın şiddetiyle yola savrularak yaralanan ve hamile olduğu gözlenen Betül Özdemir'in yardımına eşi ve çevredeki vatandaşlar koştu. Özdemir, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Manavgat Devlet Hastanesinde yapılan tetkiklerde Özdemir ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, 112 sağlık ekibinin olay yerine gelmesinin ardından sekerek gelen motosiklet sürücüsünün ayağında kırık olabileceği ihtimaline karşın sağlık ekibi tarafından atel takıldı. Motosiklet sürücüsünün de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Kaza anı güvenlik kamerasında"

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Görüntülerde, Betül Özdemir'in eşiyle birlikte motosikletle geldiği, motosikletten inip yaya geçidinden geçtiği sırada motosikletin hızla gelerek çarptığı ve savurduğu görüldü.

Son dakika haber: Yaya geçidinde motosikletin çarptığı hamile kadın yaralandı, o anlar kameraya yansıdı
Son dakika haber: Yaya geçidinde motosikletin çarptığı hamile kadın yaralandı, o anlar kameraya yansıdı
Son dakika haber: Yaya geçidinde motosikletin çarptığı hamile kadın yaralandı, o anlar kameraya yansıdı
Son dakika haber: Yaya geçidinde motosikletin çarptığı hamile kadın yaralandı, o anlar kameraya yansıdı

Motosiklet, Manavgat, Antalya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Yaya geçidinde motosikletin çarptığı hamile kadın yaralandı, o anlar kameraya yansıdı - Son Dakika


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