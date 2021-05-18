Son dakika haber | Yaya geçidindeki feci kaza... Cenaze defnedilmeden gözaltındaki sürücü serbest bırakıldı - Son Dakika

Son dakika haber | Yaya geçidindeki feci kaza... Cenaze defnedilmeden gözaltındaki sürücü serbest bırakıldı

18.05.2021 09:16
Son dakika haber | Yaya geçidindeki feci kaza... Cenaze defnedilmeden gözaltındaki sürücü serbest bırakıldı, System.String[]

Son dakika haber... Mersin'in Silifke ilçesinde elektrikli bisikleti ile yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 69 yaşındaki Latife Akyürek, süratle gelen bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Mersin'in Silifke ilçesinde elektrikli bisikleti ile yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 69 yaşındaki Latife Akyürek, süratle gelen bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedilen kaza sonrası ölen kadının ailesi, henüz cenazenin defnedilmeden araç sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Edinilen bilgiye göre, 28 Nisan tarihinde Silifke'nin Taşucu Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde meydana gelen kazada, alışverişten dönen 69 yaşındaki Latife Akyürek, elektrikli bisikletiyle yolun karşısındaki evine gitmek üzere okul önündeki yaya geçidine geldi. Trafiğin Taşucu'ndan Silifke istikametine giden bölümünü güvenli bir şekilde geçerek orta refüje ulaşan yaşlı kadın, diğer bölümü geçtiği sırada H.M.'nin kullandığı otomobilin yaya geçidinde çarpması sonucu havaya fırlayıp metrelerce savrularak yere düştü. Akyürek, kazanın ardından olay yerine sevk edilen ambulansla müdahale edilmek üzere Silifke Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak nabzı duran kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tutanakta ölen kadının hatalı olduğu görüşü yer aldı

Olaydan bir gün sonra Latife Akyürek'in cenazesi yakınları tarafından defnedilirken, işlemleri tamamlanan kadın sürücü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaza sonra polis tutanaklarında kazanın, 'yaralamalı ve maddi hasarlı' olarak kayıtlara geçtiği, ölen Latife Akyürek'in 'trafik levhalarına, işaretlerine ve cihazlarına' riayet etmediği görüşüne yer verildi.

"30 kilometre azami hızla sınırlı bir yaya geçidinde annemize çarpıldı"

Öte yandan, olayın ardından yaşlı kadının oğlu Mahmut Salih Akyürek, ölümlü bir kaza sonrası sürücünün kısa sürede serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Kazanın, 28 Nisan tarihinde saat 13.18 sıralarında meydana geldiğini söyleyen Salih Akyürek, "Annem elektrikli bisiklet kullanan, evin yakınında bulunan okul önündeki yaya geçidini güvenli olduğu için kullanan, dikkatli bir insandı. Biz kazadan bir süre sonra sürücünün serbest bırakıldığını duyduk. Bu bizi derinden yaraladı. Kaza raporlarını incelediğimizde, kazanın 13.25'te gerçekleştiğinin belirtildiğini, halbuki 13.18'de olduğunu gördük. Kaza yerinin okul önündeki yaya geçidi olmasına rağmen, şehirlerarası yol gösterildiğini, etrafta cami, okul varken, meskun mahal değil, 110 kilometre süratle gidilen bir yer gibi gösterildiğini gördük. Halbuki kamaralarda ve fotoğraflarda gösterilen 30 kilometre azami hızla sınırlı bir yaya geçidinde annemize çarpıldı ve vefat etti. Biz annemizi defnetmeden, 12 saat sürmeden hızlandırılmış bir şekilde kişinin salıverildiğini gördük. Bu bizi derinden yaraladı. Annem kaza yerinde ölmesine rağmen, kaza raporlarında yaralı gösterilmesi, karşı tarafın hatalı olmadığı, elektrikli bisikletin yaya geçidini kullanabileceği halde, sanki ehliyetsiz biri önüne çıkmış gösterilip, tamamen yanlı raporlarla kişi serbest bırakılmıştır. Biz adaletin yerini bulmasını istiyoruz" dedi.

Şikayetçi oldu

Annesinin defin işlemlerinin ardından polis merkezine giderek, babası ve 3 kardeşiyle birlikte sürücüden şikayetçi olduklarına dair ifade verdiklerini anlatan Salih Akyürek, "Annemizin yaya geçidinde kazaya kurban gittiğini ve sürücünün neden serbest bırakıldığını sorma gereği duyduk. 3 Mayıs'ta yeniden Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçesi verdim. Başsavcılıkta, daha önce vermiş olduğumuz şikayet dilekçelerinin dosyada olmadığını gördük. Biz adalet istiyoruz, başka bir şey değil" ifadelerini kullandı.

Bu arada kaza anı güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülendi. Kamera görüntülerine göre, 69 yaşındaki Latife Akyürek, elektrikli bisikleti ile okul önündeki yaya geçidinden geçtiği sırada, süratle gelen otomobilin çarpması sonucu havaya savrularak yere düşüyor. - MERSİN

Son dakika haber | Yaya geçidindeki feci kaza... Cenaze defnedilmeden gözaltındaki sürücü serbest bırakıldı
Son dakika haber | Yaya geçidindeki feci kaza... Cenaze defnedilmeden gözaltındaki sürücü serbest bırakıldı
Son dakika haber | Yaya geçidindeki feci kaza... Cenaze defnedilmeden gözaltındaki sürücü serbest bırakıldı
Son dakika haber | Yaya geçidindeki feci kaza... Cenaze defnedilmeden gözaltındaki sürücü serbest bırakıldı
Son dakika haber | Yaya geçidindeki feci kaza... Cenaze defnedilmeden gözaltındaki sürücü serbest bırakıldı
Son dakika haber | Yaya geçidindeki feci kaza... Cenaze defnedilmeden gözaltındaki sürücü serbest bırakıldı
Son dakika haber | Yaya geçidindeki feci kaza... Cenaze defnedilmeden gözaltındaki sürücü serbest bırakıldı

Devlet Hastanesi, Mersin, Nisan, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Yaya geçidindeki feci kaza... Cenaze defnedilmeden gözaltındaki sürücü serbest bırakıldı - Son Dakika


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