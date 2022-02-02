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Yayaya çarpıp kaçan kamyonetin kazası kamerada - Son Dakika

Yayaya çarpıp kaçan kamyonetin kazası kamerada

02.02.2022 15:09

Yayaya çarpıp kaçan kamyonetin kazası kameradaBURSA Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kamyonetin çarptığı yaya yaralandı.

Yayaya çarpıp kaçan kamyonetin kazası kamerada

BURSA Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kamyonetin çarptığı yaya yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza Mahmudiye mahallesi sanayi Zafer Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen kamyonet, yol kenarındaki Erim Sözer'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen adam yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çarpan sürücü olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis kazaya karışan sürücüyü arıyor.

Yayaya çarpıp kaçan kamyonetin kazası kamerada
Yayaya çarpıp kaçan kamyonetin kazası kamerada
Yayaya çarpıp kaçan kamyonetin kazası kamerada
Yayaya çarpıp kaçan kamyonetin kazası kamerada

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İnegöl, Bursa, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yayaya çarpıp kaçan kamyonetin kazası kamerada - Son Dakika


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