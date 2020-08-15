Son dakika haber! Yaylada rahatsızlanan çoban ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika

Kısa sürede bölgeye ulaşan ambulans helikoptere özel kıyafetli ekipler tarafından taşınan Yaşar, Şemdinli Devlet Hastanesi 'ne ulaştırıldı.

İlçenin 2 bin 500 rakımlı Örencik yaylasında koyunlarını otlatırken yüksek ateş ve solunum sıkıntısı çeken Nebi Yaşar'ın yakınları, sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 22:31

Kaynak: AA

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