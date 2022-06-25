Son dakika haber! Yaylada sel sonrası 23 küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Yaylada sel sonrası 23 küçükbaş hayvan telef oldu

25.06.2022 17:36
Son dakika haber! Yaylada sel sonrası 23 küçükbaş hayvan telef oldu

Gelen son dakika haberine göre Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen yağış sonrası 23 küçükbaş hayvan telef oldu.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen yağış sonrası 23 küçükbaş hayvan telef oldu.

Dün akşam saatlerinde Korkuteli'ne bağlı Küçükköy Yaylası'nda aşırı yağış sebebiyle su baskını meydana geldi. Su baskınlarında, hayvancılık yapan Bedri Koyuncuoğlu ve Mustafa Yörük'e ait 23 küçükbaş hayvan telef oldu. Yaylada meydana gelen sel sonrası AK Parti Korkuteli İlçe Başkanı Kemal Sancaktar, Korkuteli Tarım ve Orman İlçe Müdürü Selda Sert ve Küçükköy Mahalle Muhtarı Eyüp Çetmi, jandarma ekipleri olay yerine giderek vatandaşlar ile görüştü. Korkuteli Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ise hasar tespiti yaptı. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Piknikte hayatının şokunu yaşadı... Ekmeğin içinden fare çıktı, soluğu mahkemede aldı Piknikte hayatının şokunu yaşadı... Ekmeğin içinden fare çıktı, soluğu mahkemede aldı
Kaynak: İHA

Korkuteli, Hisarcık, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Yaylada sel sonrası 23 küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:25 Simit satan adamı baba ve oğlu feci şekilde dövdü! Kavgayı sadece 1 tane kadın ayırdı
17:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü! İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebi hakkında hususla ele alındı
17:01 Futsal U19 Milli Takımımız hayat kurtardı! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı
16:27 Astsubay, 24 yaşındaki sevgilisini öldürdükten sonra intihar etti
16:24 Demet Akalın, Nagihan'ın Survivor yarışmasından elenmesine sitem etti: Yazık günah
16:21 En çok izlenen dizilerin senaristliğini yapan Gamze Özer yaşamını yitirdi
16:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın idam açıklaması sonrası Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yanıt verdi: Çalışmaya başladık
16:06 UEFA Başkanı, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası için Türkiye'nin güçlü bir aday olduğunu açıkladı
15:17 TFF'de yeni başkan Mehmet Büyükekşi ve yönetiminden 'sosyal medya' atağı
15:11 Canlı yayında 'cin çıkarma' seansı yapan Pelin Hürman, ünlülerden gelen tepkilere yanıt verdi: Karşıma çıksınlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 17:41:12. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Yaylada sel sonrası 23 küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement