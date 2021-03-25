Son dakika haber! Yazıcıoğlu davası sanıklarının cezaları, zaman aşımına 1 gün kala onandı - Son Dakika

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin ölümüyle ilgili Kahramanmaraş 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce 13 ile 18 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırılan dönemin 4 üst düzey yöneticisinin cezaları, zaman aşımına 1 gün kala bugün Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi'nce onandı. Yazıcıoğlu ailesi avukatlarından Selami Ekici, "Bu karar, zaman aşımı açısından değerlendirildiği zaman, sıkıntılı olan bir kararın bugün itibariyle onaylanmış olması bizim açımızdan önemlidir" dedi.

Kahramanmaraş'ta 25 Mart 2009'da düşen helikopterde bulunan BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, İsmail Güneş ve helikopter pilotu Mustafa Kaya İstektepe'nin hayatını kaybetmesiyle ilgili 8 Ocak'ta Kahramanmaraş 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava dönemin Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü olan Ulaştırma ve Haberleştirme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Orhan Birdal, dönemin Sivil Havacılık Genel Müdürü Ali Arıduru, Adana Jandarma Bölge Komutanı Emekli Korgeneral Ali Lapanta ve Kurmay Başkanı Mazlum Koçoğlu hakkında görevi kötüye kullanma suçundan yargılandı. 15 Şubat'ta sonuçlan dava sonunda hakim; Orhan Birdal'ı 1 yıl 1 ay, Ali Arıduru'yu 1 yıl 3 ay, Ali Lapanta'yı 1 yıl 6 ay ve Mazlum Koçoğlu'nu da 1 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanıklara karara itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı. Dosyayı inceleyen Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi, dosyanın zaman aşımına 1 gün kala bugün 4 sanık hakkında verilen cezayı onadı.İLK DERECE MAHKEMENİN KARARI İDABETLİTüm dosya kapsamındaki bilgi ve belgelere göre sanıkların üzerine atılı suçun sübuta erdiği ve objektif cezalandırma şartlarının oluştuğu belirtilen onama kararına şöyle denildi: "Bu kapsamda ilk derece mahkemesinin kabul ve uygulaması dairemizce de isabetli bulunmuş, yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, gösterilen gerekçe ve uygulamada oluşan ve dosya içeriğine göre mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, ispat bakımından yapılan değerlendirmenin yerinde olduğu, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından istinaf başvururlarının esastan reddine kesin olmak üzere oy birliği ile karar verildi."ZAMAN AŞIMI SÜRESİ 12 YIL

Yazıcıoğlu ailesinin avukatlarından Selami Ekici, görevi kötüye kullanma suçunda zaman aşımının 12 yıl olduğunu ve karar verilen tarihin de 24 Mart olmasının bu açıdan çok önemli olduğunu ifade etti. Ekici, "Bu karar, zaman aşımı açısından değerlendirildiği zaman, sıkıntılı olan bir kararın bugün itibariyle onaylanmış olması bizim açımızdan önemlidir. Bunu önemsiyoruz. Türk yargısı bu noktada üzerine düşen görevi yapmıştır. En başından beri arama kurtarmanın gereği gibi yapılmadığını ifade etmiştik ve mahkeme kararıyla da bu iddiamız kesinleşmiş oldu. Yine ana soruşturma dediğimiz suikast soruşturmasının bir an önce tamamlanarak davanın en kısa sürede açılması ve suçluların gerekli cezayı alması noktasında umudumuz artmıştır" diye konuştu.