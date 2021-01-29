Son dakika haberleri... Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yargılanan 4 kamu görevlisi hakkında mütalaa verildi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yargılanan 4 kamu görevlisi hakkında mütalaa verildi

29.01.2021 15:50
Son dakika haberleri... Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yargılanan 4 kamu görevlisi hakkında mütalaa verildi, System.String[]

Son dakika haberler: Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin, arama çalışmalarında ihmallerinin bulunduğu iddiasıyla "görevi kötüye kullanma" suçundan dava açılan, aralarında eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Ali Lapanta'nın da yer aldığı 4...

Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin, arama çalışmalarında ihmallerinin bulunduğu iddiasıyla "görevi kötüye kullanma" suçundan dava açılan, aralarında eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Ali Lapanta'nın da yer aldığı 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 5. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada merhum Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer, oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu, ablası Maviş Ocak, ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu ile yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin düştüğü tarihte Adana Jandarma Bölge Komutanı olan emekli Korgeneral Ali Lapanta, eski Kurmay Başkanı Mazlum Koçoğlu, dönemin Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Orhan Birdal ve eski Sivil Havacılık Genel Müdürü Ali Arıduru, bulundukları illerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

Hakim, sanıkların Türk Ceza Kanunu'nun 257'nci maddesinin ikinci fıkrası olan "görevi ihmalden" cezalandırılması ihtimaline karşın, bu yönde de savunma yapılmasını istedi.

Lapanta, savunmasının ekinde gönderdiği belgede sorumluluğun kendisinde olmadığı, Valilik makamınca oluşturulan il kriz yönetiminde bulunduğunun açıkça göründüğünü öne sürdü.

Lapanta'nın o dönem Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığında kış şartlarına uygun teçhizatın olmadığını söylemesi üzerine hakim, "Sizin sevk ettiğinizde var mıydı?" diye sordu. Sanık Lapanta, sevk ettiği komando birliklerinde bu malzemelerin bulunduğunu söyledi.

Sanık Ali Arıduru, helikopter uçuşlarıyla ilgili tüm sorumluluğun kaptan pilotta olduğunu ifade ederek, "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün bilgisi yoktur, böyle bir sorumluluğu da yoktur. Arama kurtarma ve enkazı orada korumak gibi bir görevimiz de yoktur. Bu görev mahalli idare amirlerindedir. Elimizden geleni yaptığımıza vicdanen inanıyoruz." diye konuştu.

Sanık Orhan Birdal, atılı suçlamaların teknik konular olduğunu, iddiaların mesnetsiz ve hukuki dayanaktan yoksun olduğunu öne sürdü.

Sevk ve idarenin kaptan pilota ait olduğunu söyleyen Birdal, "İlk uçuş planları, ilgili yerlere çekilmiş, iniş kalkış saatleri ilgili yerlere çekilmiş, atılı suçtan bahsedilmesi mümkün değil. Alınan bilirkişi raporları da bunu teyit etmektedir. Hakkımda isnat edilen görevi kötüye kullanma veya görevi ihmal suçlamalarını reddediyorum." dedi.

Sanık Mazlum Koçoğlu, iddianameyi tekrar tekrar okuduğunu ancak kendisi aleyhine somut delile rastlamadığını savundu.

"Ne yapmışım da görevimi kötüye kullanmışım, bu sorunun cevabını iddianamede bulamadım." diyen Koçpoğlu, suçsuz olduğunu söyledi.

Mütalaa verildi

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında arama çalışmalarına yönelik sanıkların atılı suçu işlediklerini belirtti.

Sanıklar Lapanta ile Koçoğlu'nun olay tarihinde askeri personel olduklarını ancak eylemlerinin askeri olmadığını, askeri ceza kapsamında değil de genel hükümlere göre değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden cumhuriyet savcısı, Ali Lapanta'nın arama kurtarmaya ilişkin komutayı fiilen üstlendiğini, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığından (TİB) gelen haritayı öğrendiğini ancak buna rağmen ilgili bölgede arama yaptırmadığını kaydetti.

Sanık Koçoğlu'nun da harekat merkezinin emir komutasını aldığı, enkazın bulunduğu yere ilişkin bilgileri öğrenmesine rağmen bu doğrultuda arama kurtarma yaptırmadığını belirten savcı, arama kurtarma faaliyetlerinde en büyük eksikliğin koordinasyon olduğunu, bu koordinasyonda da dönemin Sivil Havacılık Genel Müdürü sanık Ali Arıduru'nun sorumluluğunun bulunduğunu kaydetti.

Helikopterin kalktığı hava meydanları ve yol güzergahlarının hava durumları konusunda pilotu ikaz ettirmediği, uçuş bilgi merkezindeki yetkililerin İsmail Güneş ile telefonla görüşmüş olmasına rağmen ELT cihazının portatif anteninin takılması gerektiğini söylememesi nedeniyle kaza yeri tespit edilemediği için dönemin Devlet Hava Meydanları Genel Müdürü olan sanık Orhan Birdal'ın sorumlu bulunduğunu kaydeden savcı, sanıkların "görevi kötüye kullanma" suçunu "zincirleme" işledikleri gerekçesiyle 7,5'ar aydan 3,5'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

Koçoğlu, esasa ilişkin savunmasında mütalaayı reddettiğini, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, o dönem kurmay başkanı olduğunu ve Adana Jandarma Bölge Komutanlığının karargahından sorumlu bulunduğu için suçsuz olduğunu savundu.

Diğer sanıkların esasa ilişkin savunma için süre talep etmesi üzerine duruşma 15 Şubat'a ertelendi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca, helikopterin düştüğü tarihte Adana Jandarma Bölge Komutanı olan emekli Korgeneral Ali Lapanta, eski Kurmay Başkanı Mazlum Koçoğlu, dönemin Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Orhan Birdal ve eski Sivil Havacılık Genel Müdürü Ali Arıduru hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan 6'şar aydan 2'şer yıla kadar cezalandırılmaları talebiyle dava açılmıştı.

Son dakika haberleri... Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yargılanan 4 kamu görevlisi hakkında mütalaa verildi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Büyük Birlik Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu, Savcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yargılanan 4 kamu görevlisi hakkında mütalaa verildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Tuğba Özay'ın fobik paylaşımı sosyal medyayı birbirine kattı Beşiktaş, Gervinho'yu transfer etmek istiyor Son Dakika: AK Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı canlı yayında istifa etti Diyetisyen Tuğçe Çeşmeli uyardı: Çocuklar 'tek tıkla' zararlı olan pek çok yiyeceğe kolayca ulaşabiliyor FOX TV'nin çiftçilerle ilgili haberi gündem yarattı! A Haber yalanladı, İletişim Başkanı Altun tepki gösterdi: Ayıptır Buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobil hurdaya döndü! Çiçekçi 5 gençten 2'si öldü, 3'ü yaralandı Ülkücülerin sembol ismi Aşık Sefai'den yıllar sonra gelen Ahmet Kaya itirafı: O gece beni aradı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artan vakalarla ilgili kritik açıklama: Mutasyonla ilgili olumsuz gelişmeler var
Üçüz bebekler hayata getirdikten sonra kanaması başlayan kadın, hayatını kaybetti Üçüz bebekler hayata getirdikten sonra kanaması başlayan kadın, hayatını kaybetti         
17:28
Son Dakika! CHP'li Milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel partiden istifa etti Son Dakika! CHP'li Milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel partiden istifa etti         
17:17
Seda Bakan Shakira dansıyla hayranlarını mest eti Seda Bakan Shakira dansıyla hayranlarını mest eti         
16:59
Galatasaray DeAndre Yedlin ile anlaşma sağladı! Cumartesi günü İstanbul'da Galatasaray DeAndre Yedlin ile anlaşma sağladı! Cumartesi günü İstanbul'da         
16:40
Bir hafta önce iş başvurusu yaptığı hastaneye gelen doktor, meslektaşını öldürdükten sonra intihar etti Bir hafta önce iş başvurusu yaptığı hastaneye gelen doktor, meslektaşını öldürdükten sonra intihar etti         
15:56
Galatasaray, Mbaye Diagne'nin takımdan ayrıldığını TFF'ye bildirdi Galatasaray, Mbaye Diagne'nin takımdan ayrıldığını TFF'ye bildirdi         
15:49
Davutoğlu'ndan kendisi için Davutoğlu'ndan kendisi için "Açıklasaydık insan içine çıkamazdı" diyen Bahçeli'ye videolu mesaj: Hodri meydan         
15:12
Kimse öldüğünü fark etmedi, yaşlı adamın cansız bedeni kurtlanmış halde bulundu Kimse öldüğünü fark etmedi, yaşlı adamın cansız bedeni kurtlanmış halde bulundu         
14:42
Vatandaşların evliya türbesi diye ziyaret ettiği yer, Moğol emirinin mezarı çıktı Vatandaşların evliya türbesi diye ziyaret ettiği yer, Moğol emirinin mezarı çıktı         
13:18
Atlantik'te sürüklenen dünyanın en büyük buz dağı A68A'dan büyük bir parça daha koptu Atlantik'te sürüklenen dünyanın en büyük buz dağı A68A'dan büyük bir parça daha koptu         
13:13
İBB Sözcüsü Murat Ongun, verdiği yanıtla metro paylaşımı yapan Demet Akalın'ı rezil etti İBB Sözcüsü Murat Ongun, verdiği yanıtla metro paylaşımı yapan Demet Akalın'ı rezil etti         
12:44
İlk iglo kafede bir bardak kahve içmenin bedeli 366 TL İlk iglo kafede bir bardak kahve içmenin bedeli 366 TL         
12:07
Kaddafi'nin gelini sığındığı ülkede cipi yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı Kaddafi'nin gelini sığındığı ülkede cipi yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı         
11:38
Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor         
11:27
"Instagram'ı kapatıp gidiyorum" diyen Deniz Akkaya çırılçıplak pozunu paylaştı         
08:24
Nevşin Mengü'ye Nevşin Mengü'ye "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 olumlu yanını söyle" dediler, övgüleri peş peşe sıraladı         
08:10
Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım         
07:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2021 17:59:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yargılanan 4 kamu görevlisi hakkında mütalaa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei