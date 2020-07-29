Son dakika haber | Yedi Başak bayram öncesi yüreklere dokundu - Son Dakika

Son dakika haber | Yedi Başak bayram öncesi yüreklere dokundu

Son dakika haberine göre Türkiye başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde insani yardım organizasyonları yapan Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Kurban Bayramı öncesinde 3 bin çocuğa bayramlık kıyafet ve bayram harçlığı ulaştırdıBaşta Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir yanında insani yardım çalışmaları yürüten...

Son dakika haber | Yedi Başak bayram öncesi yüreklere dokundu, System.String[]

Türkiye başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde insani yardım organizasyonları yapan Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Kurban Bayramı öncesinde 3 bin çocuğa bayramlık kıyafet ve bayram harçlığı ulaştırdı

Başta Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir yanında insani yardım çalışmaları yürüten Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Kurban Bayramı öncesinde başta Gaziantep olmak üzere Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Viranşehir, Kurtalan ve Siverek'te 3 bin çocuğa bayramlık kıyafet ve bayram harçlığı dağıtımı yaparak bayram sevincini paylaştı.

Yurt içinde ve yurtdışında kurban organizasyonları yaparak dünyanın farklı bölgelerinde ihtiyaç sahipleri ile hayırseverleri buluşturan Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Bayramlık dağıtımı ile Bayram sevincini minik yüreklerle paylaştı.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Bulut bayramlık dağıtımı çalışmaları hakkında bilgi vererek, kurban organizasyonlarının yanı sıra bayramlık ve bayram harçlığı dağıtımı çalışmaları da yaptıklarını söyledi. Bulut, "Bilindiği üzere her yıl Kurban Bayramı çalışmalarımızı büyük bir hassasiyetle gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu yıl da Türkiye başta olmak üzere Dünya'nın farklı ülkelerinde Kurban Bayramı sevincini ve bereketini paylaşmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İhtiyaç sahibi, yetim ve öksüz çocuklarımızın boynu bükük kalmasın diye bayram öncesinde onlara pantolon, tişört ayakkabı gibi bayramlık kıyafetler ile bayram harçlıkları ulaştırarak bayram sevinçlerine ortak olmaya çalıştık. Bu çalışmada bizlere destek veren tüm bağışçılarımıza, hayırseverlerimize, dernek gönüllülerimize yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kurban Bayramı, Türkiye, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 03:28

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haber | Yedi Başak bayram öncesi yüreklere dokundu - Son Dakika
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