Son dakika haber! Yediği mantardan zehirlenince hastanelik oldu - Son Dakika

Afyonkarahisar'da 22 yaşındaki bir genç yediği mantardan zehirlenerek hastanelik oldu.

Olay, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam yemeğinde mantar yiyen Üveys K., (22) isimli şahıs baş dönmesi ve kusma şikayetleri yaşamaya başlayınca Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan kontrollerde gencin yediği mantardan zehirlendiği tespit edilirken, ardından tedavi altına alındı. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - AFYONKARAHİSAR