Son dakika haber! Yedikleri mantarlardan zehirlenip, hastanelik oldular - Son Dakika

Son dakika haber! Yedikleri mantarlardan zehirlenip, hastanelik oldular
02.11.2020 18:28
Son dakika haberleri... AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, ormandan topladıkları mantardan yiyen 1'i çocuk 3 kişi zehirlenip, hastanelik oldu.
AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, ormandan topladıkları mantardan yiyen 1'i çocuk 3 kişi zehirlenip, hastanelik oldu.
Kuyucak'ın kırsal Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Düztepe (63) ve eşi Sevim Düztepe (62) çifti, ormanlık alandan topladıkları mantarlardan yemek pişirip, dün akşam torunları ile Sudenaz Arı (10) ile yedi. Bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti yaşayan Düztepe çifti ve torunları Sudenaz Arı, yakınları tarafından saat 02.00 sıralarında Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan tahlil ve tetkikler sonucu yedikleri mantardan zehirlendikleri belirlenen 3 kişi, tedaviye alındı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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