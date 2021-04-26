Son dakika haber: Yedikleri yemek zehirledi, 5 öğrenci hastanelik oldu - Son Dakika

Sivas'ta öğrenci yurdunda kalan 5 üniversite öğrencisi tavuk ve hamur kızartması yedikten sonra rahatsızlanınca gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan kız öğrenci yurdunda meydana geldi. Yurtta kalan F.İ., E.M., C.Y., İ.İ. ve R.S. tavuk ve hamur kızartması yedikten bir süre sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı ve kusma gibi şikayetleri bulunan öğrenciler ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - SİVAS