Son dakika gündem: YEĞENİNİN HUSUMETLİLERİ BAŞINDAN VURMUŞTU; 9 GÜN SONRA ÖLDÜ - Son Dakika
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Son dakika gündem: YEĞENİNİN HUSUMETLİLERİ BAŞINDAN VURMUŞTU; 9 GÜN SONRA ÖLDÜ

13.10.2022 12:21

Edinilen son dakika gelişmesine göre ADANA'da, borç meselesinden yeğeninin husumetli olduğu 2 kişinin tabancayla ateş açması sonucu başından vurulan Şeyhmus Doğan (41), hastanedeki 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

ADANA'da, borç meselesinden yeğeninin husumetli olduğu 2 kişinin tabancayla ateş açması sonucu başından vurulan Şeyhmus Doğan (41), hastanedeki 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 4 Ekim'de Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Şeyhmus Doğan'ın yeğeni H.D., iddiaya göre, bir süre önce Esmer T. ile Müslüm T.?den hırdavat malzemesi alıp, parasını sonra ödeyeceğini söyledi. H.D., borcun bir kısmını ödedikten sonra kalanını vermediği gerekçesiyle tehdit edilmeye başlandı. Esmer T. ile Müslüm T., H.D.'nin evinin önüne gelip tabancayla ateş açtı. Bu sırada aynı yerde oturduğu amcası Şeyhmus Doğan, başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Doğan, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler de olay yerinden kaçtı. Bu anlar, sokaktaki güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Doğan, ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doğan, 9 gündür tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen dün akşam yaşamını yitirdi. Öte yandan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu Esmer T. ile Müslüm T.'yi saklandıkları adreste yakaladı. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor. (DHA)

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Son dakika haberi... Adana'da silahla vurulması kameraya yansıyan kişi hayatını kaybetti Son dakika haberi... Adana'da silahla vurulması kameraya yansıyan kişi hayatını kaybetti Son dakika 3. sayfa: Yeğeninin hırdavat borcu yüzünden vurulan şahıs hayatını kaybetti Son dakika 3. sayfa: Yeğeninin hırdavat borcu yüzünden vurulan şahıs hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

Dağlıoğlu Mahallesi, Şeyhmus Doğan, Müslüm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: YEĞENİNİN HUSUMETLİLERİ BAŞINDAN VURMUŞTU; 9 GÜN SONRA ÖLDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika gündem: YEĞENİNİN HUSUMETLİLERİ BAŞINDAN VURMUŞTU; 9 GÜN SONRA ÖLDÜ - Son Dakika
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