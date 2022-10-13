Son dakika gündem: YEĞENİNİN HUSUMETLİLERİ BAŞINDAN VURMUŞTU; 9 GÜN SONRA ÖLDÜ

ADANA'da, borç meselesinden yeğeninin husumetli olduğu 2 kişinin tabancayla ateş açması sonucu başından vurulan Şeyhmus Doğan (41), hastanedeki 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 4 Ekim'de Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Şeyhmus Doğan'ın yeğeni H.D., iddiaya göre, bir süre önce Esmer T. ile Müslüm T.?den hırdavat malzemesi alıp, parasını sonra ödeyeceğini söyledi. H.D., borcun bir kısmını ödedikten sonra kalanını vermediği gerekçesiyle tehdit edilmeye başlandı. Esmer T. ile Müslüm T., H.D.'nin evinin önüne gelip tabancayla ateş açtı. Bu sırada aynı yerde oturduğu amcası Şeyhmus Doğan, başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Doğan, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler de olay yerinden kaçtı. Bu anlar, sokaktaki güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Doğan, ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doğan, 9 gündür tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen dün akşam yaşamını yitirdi. Öte yandan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu Esmer T. ile Müslüm T.'yi saklandıkları adreste yakaladı. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor. (DHA)