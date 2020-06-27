Son dakika haber: Yelkenciler Van Gölü'nde antrenmana başladı - Son Dakika

KORONAVİRÜS salgınını nedeniyle uzun süre antrenman yapamayan Bitlisli yelkenciler, normalleşme süreciyle birlikte Van Gölü'nde çalışmalara başladı.
Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle yelken antrenmanlarına geç başlayan sporcular, Çeşme'de düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor. Öğle saatlerinde tekneleri ile Van Gölü'ne açılan optimus ve lazer sınıfı sporcular, antrenör Kazım Yurtada öncülüğünde her gün yaklaşık 3 saat antrenman yapıyor. Bitlis Gençlik Spor Kulübü olarak Türkiye Şampiyonası'na hazırlanan yelken sporcuları, havaların da güzel olmasını fırsat bilerek pandemiden dolayı geç başladıkları antrenman açığını yoğun bir şekilde çalışarak kapatmaya çalışıyor.
Yaklaşık 20 yıldır 100'ün üzerinde yelken sporcusu yetiştirdiğini belirten Antrenör Kazım Yurtada, "20 sene önce bu işe başladık. Gerçekten gençlik spor eliyle belli bir yere geldik. Ben Bitlis Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde devlet memuruyum. Aynı zamanda ikinci kademe yelken antrenörüyüm. Bana 7-8 yaşlarında gelen çocuklar bugün üniversite okuyor. Mezun olan öğrencilerim var ve 100'ün üzerinde sporcu yetiştirmişliğim var. Eskiden GAP yarışları vardı. Biz de Bitlis olarak bu yarışlarda sürekli derece alırdık" dedi.