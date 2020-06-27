Son dakika haber: Yelkenciler Van Gölü'nde antrenmana başladı - Son Dakika

Son dakika haber: Yelkenciler Van Gölü'nde antrenmana başladı

Gelen son dakika haberine göre KORONAVİRÜS salgınını nedeniyle uzun süre antrenman yapamayan Bitlisli yelkenciler, normalleşme süreciyle birlikte Van Gölü'nde çalışmalara başladı.

KORONAVİRÜS salgınını nedeniyle uzun süre antrenman yapamayan Bitlisli yelkenciler, normalleşme süreciyle birlikte Van Gölü'nde çalışmalara başladı.

Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle yelken antrenmanlarına geç başlayan sporcular, Çeşme'de düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor. Öğle saatlerinde tekneleri ile Van Gölü'ne açılan optimus ve lazer sınıfı sporcular, antrenör Kazım Yurtada öncülüğünde her gün yaklaşık 3 saat antrenman yapıyor. Bitlis Gençlik Spor Kulübü olarak Türkiye Şampiyonası'na hazırlanan yelken sporcuları, havaların da güzel olmasını fırsat bilerek pandemiden dolayı geç başladıkları antrenman açığını yoğun bir şekilde çalışarak kapatmaya çalışıyor.

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Pandemiden dolayı göle geç çıktıklarını belirten Yelken Antrenörü Kazım Yurtada şunları söyledi:

"Bitlis Yelken Kulübü olarak pandemiden dolayı uzun bir zaman maalesef göle çıkamadık. Ama şimdi normalleşmeden dolayı yavaş yavaş antrenmanlara başladık. Bitlis Gençlik Kulübümüzde 8-15 yaş grubu 15 tane optimus sporcumuz var. Bunun dışında ise lazer sınıfında ise 5-6 sporcumuz var. Ama maalesef teklerimiz yeterli değildir. İdmanlara başladık Türkiye şampiyonlarına hazırlanıyoruz. İnşallah Bitlis olarak orada iyi bir derece alıp döneceğiz."

Poyrazdan esen rüzgardan dolayı Van Gölü'nün yelken sporuna gayet müsait olduğunu ifade eden Yurtada, "Van Gölü yelkene çok müsait bir göl rüzgarımız her zaman vardır. Poyrazdan iyi bir rüzgar eser. Bitlis olarak Türkiye şampiyonasını veya daha büyük federasyon kupasını almak istedik. Ama tekne nakilleri çok külfetli olduğu için maalesef büyük bir yarışı buraya alamadık. Federasyon da burada çok büyük bir yarışı olmasını istiyor" dedi.

Yaklaşık 20 yıldır 100'ün üzerinde yelken sporcusu yetiştirdiğini belirten Antrenör Kazım Yurtada, "20 sene önce bu işe başladık. Gerçekten gençlik spor eliyle belli bir yere geldik. Ben Bitlis Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde devlet memuruyum. Aynı zamanda ikinci kademe yelken antrenörüyüm. Bana 7-8 yaşlarında gelen çocuklar bugün üniversite okuyor. Mezun olan öğrencilerim var ve 100'ün üzerinde sporcu yetiştirmişliğim var. Eskiden GAP yarışları vardı. Biz de Bitlis olarak bu yarışlarda sürekli derece alırdık" dedi.


Van Gölü, Türkiye, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 12:22 Kaynak: DHA

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