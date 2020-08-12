Son dakika haber! Yemen'de 10 milyon insan açlıkla burun buruna - Son Dakika

Son dakika haber! Yemen'de 10 milyon insan açlıkla burun buruna

Bir son dakika haberine göre Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Yemen Temsilcisi Nestor Owomuhangi, yıllardır süren iç savaş ile büyük bir insani krizin yaşandığı Yemen'de 10 milyon kişinin açlıkla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Son dakika haber! Yemen'de 10 milyon insan açlıkla burun buruna, System.String[]

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Yemen Temsilcisi Nestor Owomuhangi, yıllardır süren iç savaş ile büyük bir insani krizin yaşandığı Yemen'de 10 milyon kişinin açlıkla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'deki insani kriz, hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasında 5 yıldan uzun süredir devam eden savaş ve diğer iç çatışmalar nedeniyle korkunç boyutlara ulaşmış durumda.

UNFPA Yemen Temsilcisi Owomuhangi, Yemen'deki insani durumu ve savaşın etkilerini AA muhabirine değerlendirdi.

Owomuhangi, yıllardır süren iç savaşla birlikte Yemenlilerin dünya genelinde en düşük seviyede bağışıklık sistemine sahip olduğunu ve 24 milyonluk nüfusun yüzde 80'inin hayatta kalmak için insani yardıma muhtaç olduğunu ifade etti.

Ülkede 10 milyon insanın kıtlıkla burun buruna olduğunu aktaran Owomuhangi, "Yemen'de nüfusun dörtte biri yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya ve bunların da büyük bir kısmı 'şiddetli yetersiz beslenme' sorununa maruz kalıyor." ifadelerini kullandı.

- Koronavirüsün tehlikeleri

Yemen'de sağlık sektörü de savaş nedeniyle çökmenin eşiğinde. Bu durum dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkede yayılmasını daha da tehlikeli bir boyuta getirdi.

Hükümete bağlı Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesi bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 523 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1831 vaka tespit edildiğini açıkladı. Husilerin kontrolündeki bölgelerde ise ne kadar vaka ve can kaybı olduğu bilinmiyor.

BM yetkilisi Owomuhangi, Kovid-19'la mücadelenin temeli "ellerin sıklıkla yıkanması" tedbirinin bile Yemenliler için bir seçenek olmadığına dikkati çekti.

Owomuhangi, 17 milyondan fazla Yemenlinin temel insani ihtiyaçlardan temiz suya erişim ve kanalizasyon hizmeti alma konularında sorun yaşadığını söyledi.

Ülkedeki sağlık merkezlerinin sadece yarısının ya da çok az bir kısmının çalışır durumda olduğunu kaydeden Owomuhangi, "Bu veriler ışığında Yemen'de enfekte vaka sayısı muhtemeldir ki dünyanın herhangi bir yerindeki vaka sayılarının daha yükseğine ulaşacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Yemen'de virüsle mücadelenin zor olacağını söyleyen Owomuhangi, bu konuya en yüksek seviyede öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı.

- Anneler ve hamilelerin karşılaştığı sorunlar

UNFPA Yemen Temsilcisi, hamilelerin Kovid-19'a daha hızlı yakalanma riskleri olduğuna dair bilimsel kanıt olmasa da gebelik döneminde enfeksiyonlara daha duyarlı hale gelindiğinin herkes tarafından bilindiğini dile getirdi.

Yemen gibi ülkelerde hamile kadınların yetersiz beslenme, sara ve kolera üçlüsüne maruz kaldığını aktaran Owomuhangi, şimdi bunlara bir de Kovid-19'un eklendiğini belirtti.

Ülkedeki durumun gebeleri hastalıklara yakalanma konusunda açık hedef haline getirdiğini kaydeden Owomuhangi, şunları söyledi:

"Yemen'deki sağlık siteminin yalnızca yüzde 20'si kadınlar ve çocuklar için hizmet sunabililiyor. Bir milyondan fazla hamile ve emzirme dönemindeki anne yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya. 9,1 milyon kadın ise temiz suya erişim ve kanalizasyon hizmeti gibi temel ihtiyaçlardan yoksun."

- Finansman eksikliği

Owomuhangi, finansman açığı ve bunun UNFPA faaliyetleri üzerindeki etkilerine de değinerek, "Yemen'de Kovid-19 görüldüğünde, üreme sağlığı hizmetlerine finansman kurudu. Fon, yıl başından bu yana desteklenen 180 sağlık kuruluşundan 140'ında üreme sağlığı hizmetlerini askıya almak zorunda kaldı." dedi.

BM yetkilisi, bu yılın başında Yemen'de 4,1 milyon kadın ve kız çocuğuna ulaşmak için kapsamlı bir plan uygulamaya koyduklarını ancak şimdiye kadar bu plan için talep edilen yaklaşık 100 milyon doların ancak yüzde 52'sine ulaştıklarını belirtti.

Owomuhangi, "Yıl sonuna kadar en savunmasız kadınlara ve genç kızlara ulaşmaya devam etmek için UNFPA'nın 43 milyon dolara ihtiyaç var. Ayrıca sağlık sistemini allak bullak eden Kovid-19'la mücadele konusunda da 20 milyon dolar gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Vahim sonuçlar kapıda

Yemen'deki çatışmada kadınların ve genç kızların en savunmasız gruplar olduğuna işaret eden Owomuhangi, "Bu finansman eksikliğinin bir sonucu olarak, çocuk doğurma çağındaki 2 milyon kadının hayatı tehlikede olacak. Çünkü hayat kurtaran üreme sağlığı hizmetlerine ulaşamayacaklar." dedi.

Ülkede 48 bin kadının hamilelik ve doğum komplikasyonlarından ölmesinin muhtemel olduğunu kaydeden Owomuhangi, finansman eksikliğinin aynı zamanda üreme sağlığı birimlerindeki ve doğum servislerinde çalışanların Kovid-19 gibi bulaşıcı hastalıklara karşı kişisel koruyucu ekipmanlara sahip olmayacağı anlamına geldiğini söyledi.

BM Temsilcisi Owomuhangi, UNFPA'nın 2019'da 235 sağlık kuruluşunu ve üreme sağlığı bölümlerinde çalışan 3 bin 800 çalışanı desteklediğini, böylelikle üreme sağlığı hizmetlerinin 1,5 milyondan fazla kadına ulaştığını aktardı.

"Yemen'deki Kovid-19 krizine ilk müdahale eden UNFPA oldu." diyen Owomuhangi, ülkede sağlık sistemi çöküşün eşiğindeyken, anneleri ve bebekleri kurtarmak için çabalayan sağlık çalışanlarına acilen tıbbi ve koruyucu ekipman sağladıklarını ifade etti.

Birleşmiş Milletler, Hükümet, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 12:15

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Yemen'de 10 milyon insan açlıkla burun buruna - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Galatasaray, Sivasspor'dan ayrılan Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı Bakan Ersoy, "Galata Kulesi'nin duvarları yıkılıyor" iddialarına yanıt verdi: Tarihi yapıya zarar veren kısımlar yıkıldı Alanyasporlu Siopis ve eşi, gittikleri düğünde koronavirüse yakalandı Alman Hükümeti ülkede artan koronavirüs vakalarından endişe duyuyor Vaka sayısının arttığı Şanlıurfa'da tedbirlere uyulmuyor! Son 2 haftada 2 bin 200 ev karantinaya alındı Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu toplantısı başladı Beşiktaş, bonservisi elinde olan Ivan Martic'e teklifte bulundu Son Dakika: Kültür Bakanlığı'ndan Galata Kulesi'ndeki tartışmalı restorasyon çalışmalarıyla ilgili açıklama: Uygulamalar bizi de rahatsız etti Kütahya'da bir kişi, tartıştığı arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldürdü Optimar'ın son anketinde ezber bozan sonuçlar! "CHP Genel Başkanı kim olmalı?" sorusunda İnce sürprizi Lüks cipte can pazarı! Sürücü sıkıştığı yerden 1 saatte kurtarıldı Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar Akraba olan iki sürücü, köprüde trafik kazasına karıştı: 2 yaralı Fenerbahçe, Las Palmas forması giyen Mauricio Lemos ile prensipte anlaştı Erdoğan'ın "IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi" sözleri canlı yayında Ali Babacan'a soruldu
Türkiye'den Yunanistan'a diyalog çağrısı: İyi komşuluktan yanayız Türkiye'den Yunanistan'a diyalog çağrısı: İyi komşuluktan yanayız         
15:36
Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı         
15:27
Serinlemek için girdikleri denizden cansız bedenleri çıktı! Üç kardeşten ikisi boğuldu Serinlemek için girdikleri denizden cansız bedenleri çıktı! Üç kardeşten ikisi boğuldu         
15:18
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı         
14:50
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi         
14:39
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi         
14:00
Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı         
13:18
Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı         
12:30
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı         
12:26
Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını görücüye çıkarmasıyla birlikte satış sitesi çöktü Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını görücüye çıkarmasıyla birlikte satış sitesi çöktü         
12:08
Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi         
11:55
Bahçeli, döviz kurundaki yükselişle ilgili suskunluğunu bozdu: Sevinen zalimin oyuncağıdır Bahçeli, döviz kurundaki yükselişle ilgili suskunluğunu bozdu: Sevinen zalimin oyuncağıdır         
11:45
Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor         
11:45
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti         
10:58
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "PKK elebaşılarından Cemil Bayık öldürüldü" iddiası hakkında konuştu         
10:57
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu         
10:54
RB Leipzig, Alexander Sörloth'un transferi için girişimlere başladı RB Leipzig, Alexander Sörloth'un transferi için girişimlere başladı         
10:45
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi         
10:08
İngiltere'de T-Rex'in kuzeni yeni bir dinozor türü keşfedildi İngiltere'de T-Rex'in kuzeni yeni bir dinozor türü keşfedildi         
10:07
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı         
09:40
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık         
09:36
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş         
09:35
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada         
09:20
Yaşlı çifti ölüm bile ayıramadı! Devrilen traktörün altında can verdiler Yaşlı çifti ölüm bile ayıramadı! Devrilen traktörün altında can verdiler         
08:57
Güvenli limandan büyük kaçış! Altın fiyatları düşmeye devam ediyor Güvenli limandan büyük kaçış! Altın fiyatları düşmeye devam ediyor         
08:20
MasterChef Türkiye'nin 10. ana kadro yarışmacısı da seçildi MasterChef Türkiye'nin 10. ana kadro yarışmacısı da seçildi         
07:40
ABD hükümeti 100 milyon dozluk potansiyel Kovid-19 aşısı için 1,5 milyar dolarlık anlaşma imzaladı ABD hükümeti 100 milyon dozluk potansiyel Kovid-19 aşısı için 1,5 milyar dolarlık anlaşma imzaladı         
01:55
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler         
23:15
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü         
23:13
Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı         
22:53
Kaçkar Köyü'ne selin geliş anı köylüler tarafından görüntülendi Kaçkar Köyü'ne selin geliş anı köylüler tarafından görüntülendi         
20:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2020 19:20:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Yemen'de 10 milyon insan açlıkla burun buruna - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei