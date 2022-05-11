Son dakika haber | Yemen'de ateşkesin başından itibaren Hudeyde Limanı'na 10 petrol gemisi ulaştı - Son Dakika
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Son dakika haber | Yemen'de ateşkesin başından itibaren Hudeyde Limanı'na 10 petrol gemisi ulaştı

11.05.2022 00:21
Son dakika haber | Yemen'de ateşkesin başından itibaren Hudeyde Limanı'na 10 petrol gemisi ulaştı

Son dakika gelişmesine göre Yemen hükümeti, İran destekli Husileri ateşkesin başladığı nisan ayının başından bu yana kontrolleri altında bulunan Hudeyde Limanı'na 10 petrol gemisi ulaşmasına rağmen petrol fiyatlarıyla oynayarak yeni bir akaryakıt krizi çıkarmakla suçladı.

Yemen hükümeti, İran destekli Husileri ateşkesin başladığı nisan ayının başından bu yana kontrolleri altında bulunan Hudeyde Limanı'na 10 petrol gemisi ulaşmasına rağmen petrol fiyatlarıyla oynayarak yeni bir akaryakıt krizi çıkarmakla suçladı.

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre, Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, 1 Nisan-8 Mayıs tarihlerinde Husilerin kontrolündeki Hudeyde Limanı'na ulaşan 10 petrol gemisinin, 268 bin 911 ton yük boşalttığını belirtti.

Husileri, başkent Sana ve kontrolleri altındaki diğer bölgelerde yeni bir akaryakıt krizi çıkarmakla suçlayan İryani, Husilerin Hudeyde Limanı'na düzenli olarak petrol gemileri ulaşmasına rağmen petrol fiyatlarıyla oynadığını söyledi.

İryani, uluslararası toplumu "Husilerin milyonlarca Yemenliyi mağdur eden uygulamalarını kınamaya" çağırdı.

Husilerden ise İryani'nin bu suçlamalarına ilişkin bir açıklama gelmedi.

Yemen'de nisan ayında sağlanan geçici ateşkesle, bu ülkeye yakıt taşıyan gemilerin Husilerin kontrolündeki Hudeyde Limanı'na girişine izin verilmesi kararlaştırılmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Yemen'de ateşkesin başından itibaren Hudeyde Limanı'na 10 petrol gemisi ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Yemen'de ateşkesin başından itibaren Hudeyde Limanı'na 10 petrol gemisi ulaştı - Son Dakika
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