Son dakika haber: Yemen'de BAE destekli güçlerden "yeni hükümette 6 bakanlık bizim olacak" açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber: Yemen'de BAE destekli güçlerden "yeni hükümette 6 bakanlık bizim olacak" açıklaması

24.10.2020 20:35
Son dakika haber: Yemen'de BAE destekli güçlerden

Bir son dakika haberine göre Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK), kurulması planlanan yeni hükümette 6 bakanlığın kendilerine ait olacağını açıkladı.

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK), kurulması planlanan yeni hükümette 6 bakanlığın kendilerine ait olacağını açıkladı.

GGK Medya Departmanı Başkan Yardımcısı Mansur Salih, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 36 bakanlıktan oluşacak hükümette, güneydeki illerin payına 12 bakanlık düşeceğini ve bunlardan 6'sının GGK'nin olacağını belirtti.

Salih, içişleri, dışişleri, savunma ve maliye bakanlıkları gibi önemli bakanlıklardan ikisinin GGK'ye verilmesiyle ilgili, Cumhurbaşkanı Abdurrabbu Mansur Hadi ile istişare edeceklerini kaydetti.

Güneydeki illerin payına düşen 12 bakanlıktan geriye kalanlarla ilgili olarak, 4 bakanlığın Hadi başkanlığındaki Genel Halk Kongresi, Yemen Islah Partisi, Kapsayıcı Hadramevt Konferansı ile Sokotra ve Mehra kentlerinden çıkacağını ifade eden Salih, diğer 2 bakanlıkla ilgili bilgi vermedi.

Yemen Cumhurbaşkanlığından ise konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir süredir yeni hükümetin kurulması için görüşmeler yürütülüyor.

Riyad Anlaşması kapsamındaki gelişmeler

Riyad'da 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile GGK arasında "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların savunma ve içişleri bakanlıklarına bağlanması, tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimi" gibi maddeleri içeren anlaşma imzalanmıştı.

Ancak özellikle anlaşmanın güvenlik maddeleri taraflar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle uygulanamamıştı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın 29 Temmuz'da yayımladığı habere göre, Riyad yönetimi, Yemen hükümeti ile GGK arasında imzalanan Riyad Anlaşması'nın uygulanması ve ülkede istikrarın sağlanması için taraflara öneri sunmuştu.

Haberin ardından GGK Sözcüsü Nizar Heysem, Twitter hesabından, Konseyin, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonuna Riyad Anlaşması'nın hayata geçirilmesi için özerk yönetimden vazgeçtiğini duyurmuştu.

Yemen Cumhurbaşkanı Hadi de Suudi Arabistan'ın sunduğu öneri ve GGK'nin güney illerindeki "özerklik"ten vazgeçtiğini ilan etmesinin ardından çıkardığı kararnameyle Ahmed Salim Rabi'nin yerine Ahmed Hamid Lemles'i yeni Aden Valisi olarak atamıştı. Tuğgeneral Muhammed Ahmed el-Hamidi ise tümgeneral rütbesine yükseltilerek Emniyet Müdürlüğüne getirilmişti.

Hadi, daha sonra Başbakan Muin Abdulmelik'i, Riyad Anlaşması uyarınca yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Birleşik Arap Emirlikleri, Riyad, Yemen, Arap, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Yemen'de BAE destekli güçlerden 'yeni hükümette 6 bakanlık bizim olacak' açıklaması - Son Dakika

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