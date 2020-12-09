Son dakika haber! Yemen'de riyalin değer kaybı, savaşın devam ettiği ülkeye ikinci darbeyi vuruyor - Son Dakika

Son dakika haber! Yemen'de riyalin değer kaybı, savaşın devam ettiği ülkeye ikinci darbeyi vuruyor

09.12.2020 14:27
Son dakika haber! Yemen'de riyalin değer kaybı, savaşın devam ettiği ülkeye ikinci darbeyi vuruyor, System.String[]

Son dakika haberler: Yemen'in yerel para birimi riyal, özellikle geçici başkent Aden dahil hükümetin kontrolü altındaki illerde son birkaç günde yabancı para birimleri karşısında daha önce görülmemiş şekilde değer kaybetti.

Yemen'in yerel para birimi riyal, özellikle geçici başkent Aden dahil hükümetin kontrolü altındaki illerde son birkaç günde yabancı para birimleri karşısında daha önce görülmemiş şekilde değer kaybetti.

Yemen'de geçen hafta bir dolar 895, Suudi Arabistan riyali ise 235 Yemen riyalinden işlem gördü. Husilerin kontrolündeki başkent Sana ve diğer bölgelerde ise bir Suudi riyali 159, dolar ise 604 Yemen riyalinden satıldı.

Yerel para biriminin değer kaybetmesini, Suudi Arabistan'da ikamet eden hükümet yetkililerinin sessizliğine bağlayan halk, yaşanan durum karşısında tepki gösteriyor. Yemen riyalinin çöküşü ise piyasaya enflasyonun yükselmesi ve ulusal para birimi cinsinden yapılan mevduatların erimesi olarak yansıdı.

Uzmanlar söz konusu değer kaybını 2015'ten bu yana ülkede devam eden iç savaşın sonucu olarak değerlendirirken, Yemen hükümeti bu durumu Husilerin gerçekleştirdiği darbeyle ilişkilendiriyor.

Yemen halkı ekonominin düzeltilmesi için çaba harcanmamasından şikayetçi

Yemenliler, 3 Aralık Perşembe günü Hadramevt'in merkezi Mukalla'da düzenledikleri gösteride, yerel para birimindeki değer kaybını ve bu durum karşısında koalisyon güçleri ile Yemen hükümeti gibi yetkili makamların sessiz kalmasına tepki gösterdi.

Aktivistler de hükümetin ekonomiyi kurtarmasını talep etmek amacıyla 5 Aralık Cumartesi günü "Yemenlilerin hayatı tehlikede" etiketiyle sosyal medya üzerinden kampanya başlattı.

Yemenliler, bu kampanya çerçevesinde ayrıca hükümetin ülkede olmamasını ve ekonomik durumu iyileştirmek için çözüm üretmemesini eleştirirken, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ülkedeki limanlar gibi gelir kurumlarını kapatması, petrol ve gaz ihracatını engellemesine yönelik tepkilerini ortaya koydu.

Riyalde yaşanan değer kaybını protesto etmek için Aden ile Taiz'de de bankacılık faaliyetleri bir süreliğine durdurulmuştu.

"Ekonomiyi kötüleştiren sebepler gayet açık"

Aden Üniversitesi Ekonomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yusuf Said, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yemen para birimindeki değer kaybının nedenlerini "devletin yokluğu, hükümetin kurulamaması ve Aden'e 70 kilometre uzaklıkta hala savaşın devam etmesi" olarak sıraladı.

Siyasi gerginliklerin, merkez bankasının dış nakit rezervlerinin olmamasının ve kamu kaynaklarının devlet kontrolü dışında olmasının da ekonomik sorunların devamına katkı sunduğunu aktaran Said, bu durumun ülkede yoksulluğun artması, kıtlık durumunun ortaya çıkması gibi birçok yıkıcı sonucunun olabileceği uyarısında bulundu.

"Suudi Arabistan'ın şu anda Yemen hazinesine 4 milyar dolarlık destek sunması gerekiyor"

Ekonomi uzmanı gazeteci Muhammed el-Cemai de 5 yıldan uzun süredir iç savaşın yaşandığı, bölgesel abluka ve uluslararası müdahaleler altındaki bir ülkede yerel para biriminin değer kaybetmesinin doğal olduğunu savundu.

Hükümet ile Husiler arasındaki ekonomik çatışmanın yıllardır devam ettiğini belirten Cemai, "Hükümet, zayıflığına rağmen Husilere bağımsız bir mali kaynak bırakmadı. Kaynakları kendi hesabına devredip işletilmesini sağladı." dedi.

Cemai, "Suudi Arabistan'ın şu anda Yemen hazinesine 4 milyar dolarlık bir destek sunması gerekiyor. Bu Yemen üzerindeki sıkı kontrolünün ve Husileri yenmek için hükümete destek taahhüdünün bir parçasıdır." diye konuştu.

Yemen'deki BM Dünya Gıda Programı, 1 Aralık'ta yaptığı açıklamada, ülkede iç savaşın başlamasından bu yana Yemen riyalinin yüzde 250 değer kaybettiğini bildirmişti.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya muhtaç durumda bulunuyor.

Suudi Arabistan, Hükümet, yerel, Yemen, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! Yemen'de riyalin değer kaybı, savaşın devam ettiği ülkeye ikinci darbeyi vuruyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Thomas Tuchel'in Gulbrandsen ile ırkçı hakemi savunurcasına konuşması büyük tepki çekti Bakan Koca'nın vaka sayısındaki hızlı artışa dikkat çektiği Şanlıurfa'da PTT önünde uzun kuyruklar oluştu Bodrum katındaki evde çıkan yangında 1 yaşındaki Sudenaz hayatını kaybetti Havuzda aşka gelen Şevval Şahin, sevgilisiyle öpüşme görüntülerini paylaştı Üç yıldır üzerinde çalışılıyordu! Türkiye'de ilk kez lityum karbonat üretimine başlandı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışına ilk yorum: Partisi için de ülkemiz için de isabetli olur Webo'ya destek veren Gülben Ergen, yıllar önceki gafı yüzünden tepki çekti Eczane çalışanı, yaşlı adamı zorla dışarı çıkartıp kaldırıma fırlattı! O anlar kamerada
Organ yetmezliğiyle boğuşan Hakan Taşıyan ameliyata girmeden önce sevenlerinden dua istedi Organ yetmezliğiyle boğuşan Hakan Taşıyan ameliyata girmeden önce sevenlerinden dua istedi         
14:37
Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu: Asgari ücretten vergi alınmazsa 2 bin 900 liranın üzerine çıkar Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu: Asgari ücretten vergi alınmazsa 2 bin 900 liranın üzerine çıkar         
14:32
BİM, Fas'taki şirketinin yüzde 35'ini İngilizlere satıyor BİM, Fas'taki şirketinin yüzde 35'ini İngilizlere satıyor         
13:55
Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak, avcıların hedefi oldu Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak, avcıların hedefi oldu         
13:52
Irkçı hakem Coltescu'dan maçtan sonra ilk açıklama: Herkes ırkçı olmadığımı bilir Irkçı hakem Coltescu'dan maçtan sonra ilk açıklama: Herkes ırkçı olmadığımı bilir         
13:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile yabancı değilim, rahatsızlığımda evime kadar gelmiş birisidir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile yabancı değilim, rahatsızlığımda evime kadar gelmiş birisidir         
13:16
Dükkanına çağırdığı kadına kurşun yağdırdı: Kız kardeşimi mahallenin diline düşürmüşler Dükkanına çağırdığı kadına kurşun yağdırdı: Kız kardeşimi mahallenin diline düşürmüşler         
12:50
Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi         
12:09
Rusya'nın nükleer savaşta devlet başkanını koruyacak 'Kıyamet Günü' uçağı soyuldu! Devlet sırları ifşa olabilir Rusya'nın nükleer savaşta devlet başkanını koruyacak 'Kıyamet Günü' uçağı soyuldu! Devlet sırları ifşa olabilir         
11:58
Bakan Koca bizzat açıkladı! Türkiye'de yapılacak Çin aşısının iki yan etkisi olacak Bakan Koca bizzat açıkladı! Türkiye'de yapılacak Çin aşısının iki yan etkisi olacak         
11:31
İnternetten siparişini verdiği ceviz yerine çürümüş kestane ve çakıl taşı geldi İnternetten siparişini verdiği ceviz yerine çürümüş kestane ve çakıl taşı geldi         
10:59
Ünlü anketçiden bomba iddia! Ünlü anketçiden bomba iddia! "Bahçeli koltuğu devredebilir" deyip isim bile verdi         
10:38
Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu         
10:37
E-ihale üzerinden satılacak! Bakanlık'tan vatandaşa uygun fiyata otomobil E-ihale üzerinden satılacak! Bakanlık'tan vatandaşa uygun fiyata otomobil         
10:01
Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş         
09:57
Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti         
09:51
Askerlik borçlanması yapan erkekler 1 yıl, doğum borçlanması yapan kadınlar ise 6 yıl erken emekli olabiliyor Askerlik borçlanması yapan erkekler 1 yıl, doğum borçlanması yapan kadınlar ise 6 yıl erken emekli olabiliyor         
09:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2020 14:50:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Yemen'de riyalin değer kaybı, savaşın devam ettiği ülkeye ikinci darbeyi vuruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei