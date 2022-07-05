Yemen'de silah deposunda patlama: 10 ölü, 35 yaralı - Son Dakika
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Yemen'de silah deposunda patlama: 10 ölü, 35 yaralı

05.07.2022 14:29

- Yemen'de silah deposunda patlama: 10 ölü, 35 yaralı Yemen'in Abyan ilindeki bir silah deposunda meydana gelen patlama sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı.

- Yemen'de silah deposunda patlama: 10 ölü, 35 yaralı

SANA - Yemen'in Abyan ilindeki bir silah deposunda meydana gelen patlama sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı.

Yemen'in Abyan iline bağlı Lawdar'da silahların depolandığı bir binada patlama meydana geldi. İsminin verilmesini istemeyen yerel bir güvenlik kaynağı, patlamada en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin de yaralandığını belirtti. Patlamayla birlikte etraftaki bazı bina ve iş yerlerinde hasar meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, yerel makamlar olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yemen'de silah deposunda patlama: 10 ölü, 35 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yemen'de silah deposunda patlama: 10 ölü, 35 yaralı - Son Dakika
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